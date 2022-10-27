Tử vi tổng quát tháng 11/2022 của tuổi Tý: Sự nghiệp nhảy vọt thăng hoa, tài vận rực rỡ, những tình duyên có phần sao nhãng

Tháng 11/2022 dương lịch được xem là một tháng với nhiều chuyển biến tốt đẹp đến với tuổi Tý. Hầu hết các phương diện đều có tin vui báo về đặc biệt là về sự nghiệp và trong công việc, tuy nhiên tuổi Tý phải đánh đổi đường tình duyên của mình cho sự thành công này.

Tử vi tháng 11/2022 dự đoán tuổi Tý sẽ có một khoảng thời gian khá may mắn trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc dồi dào, tuy nhiên để có thể đạt được thành tích cao trong công việc, bạn có thể phải đánh đổi bằng phương diện tình cảm của mình. Ảnh minh họa: Internet 1. Tổng quát tử vi tuổi Tý tháng 11/2022 Với trí thông minh, duyên dáng và có sức hấp dẫn của người tuổi Tý, thì họ luôn là người đứng đầu, luôn tiên phong trong mọi hoạt động và khá thích sự trải nghiệm, phiêu lưu mạo hiểm, thích có quyền lực và nhiều tiền bạc nên tuổi Tý rất chăm chỉ là kẻ tham công tiếc việc.

Ảnh minh họa: Internet Cũng vì điều này mà tháng 11 năm nay, người tuổi Tý với tính cách lạc quan mạnh mẽ sẽ vượt qua được khó khăn, phát huy được điểm mạnh của chính mình từ đó xây dựng sự nghiệp vững chắc. Nhưng đồng thời cũng phải đánh đổi vận tình duyên, khi chuyện tình cảm có phần ảm đạm. 2. Tử vi sự nghiệp của tuổi Tý Sự nghiệp của người tuổi Tý đón nhiều tin tức tốt lành do cục diện Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng mang lại. Bản mệnh ngày càng tin tưởng vào bản thân nên sẵn sàng nêu lên quan điểm, ý kiến của mình giữa tập thể. Tháng 11, sự nghiệp công danh của người tuổi Tý khá tốt, vì cùng ngũ hành Thủy nên có quý nhân trợ giúp vượt qua những chuyện nằm ngoài dự đoán.

Ảnh minh họa: Internet Chính những lúc như thế này, bạn gây ấn tượng mạnh với cấp trên và cả bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Do đó trong tháng 11, tuổi Tý dễ có sự cát lợi về tiền tài, tuy nhiên tháng này có hung tinh quấy phá nên dễ gặp trục trặc trong công việc mà hao tốn tiền của. Bản thân nên tránh va chạm, xung đột kẻo tiền mất tật mang. 3. Tử vi tình duyên của tuổi Tý Con đường tình duyên của người tuổi Tý lại không được hanh thông, thuận lợi như con đường sự nghiệp và tài lộc. Tháng này dễ vì lời qua tiếng lại mà sinh va chạm, thêm sự gắn kết, đồng lòng, thấu đáo vì cái chung, tôn trọng trân quý lẫn nhau thì hung hại mới có thể giảm. Ảnh minh họa: Internet Với người còn độc thân, bạn thích dành thời gian cho công việc cá nhân hoặc phát triển sự nghiệp hơn là gặp gỡ, làm quen với người khác. Chính vì vậy, bạn thường tìm cách từ chối tham gia những buổi gặp gỡ bạn bè hoặc xem mắt do người thân tổ chức 4. Tử vi sức khỏe của tuổi Tý Về phương diện sức khỏe, cơ thể tuổi Tý không có gì đáng lo ngại trong tháng này. Bản mệnh được cát tinh che chở, cơ thể nhanh chóng phục hồi, người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào. Tuy nhiên tuổi Tý cũng đừng cậy mạnh mà coi thường việc chăm sóc sức khỏe của mình, bản thân hãy có chế độ ăn ngủ khoa học mới có thể tránh hung hại của tháng này. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày (27 và 28/10): 3 con giáp lộc nhiều hơn sông, tài vận sáng như trăng Rằm, đường tài chính suôn sẻ hết nấc Nhờ có thần Tài gọi tên mà 3 con giáp dưới đây hãy chuẩn bị tinh thần đón vận may cực lớn vào những ngày này, từ tài vận đến phúc khí đều có đầy đủ, gia đạo mỹ mãn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-tong-quat-thang-11-2022-cua-tuoi-ty-su-nghiep-nhay-vot-thang-hoa-tai-van-ruc-ro-nhung-tinh-duyen-co-phan-sao-nhang-517833.html