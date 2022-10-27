Đúng vào tháng 11/2022: Phật Bà độ mệnh 3 con giáp 99% trúng số liên tiếp 3 lần, đất đai trải rộng tứ phương, tiền bay vào túi như ngàn sông đổ biển, qua một đêm hóa thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 10:25

Vào tháng 11, có 3 con giáp may mắn nhận ân phúc của Phật Bà, qua một đêm phất lên trông thấy, tài sản tăng lên chóng mặt.

 

Tuổi Sửu

Cát tinh Thực Thần nâng đỡ, đây là thời điểm tình hình tài chính của tuổi Sửu khởi sắc trở lại, nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh, bạn sẽ nhận được những cơ hội làm ăn rất có lợi. Lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng, bạn cũng tìm thêm nhiều mối hợp tác lâu dài và đáng tin cậy.

Đúng vào tháng 11/2022: Phật Bà độ mệnh 3 con giáp 99% trúng số liên tiếp 3 lần, đất đai trải rộng tứ phương, tiền bay vào túi như ngàn sông đổ biển, qua một đêm hóa thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công việc số định, sự nghiệp của con giáp này có chiều hướng đi lên, bản mệnh có cơ hội thể hiện tài năng của bản thân. Bạn sẽ tỏa sáng bởi chính năng lực của mình và khẳng định được khả năng bản thân trên con đường phía trước. Về mặt tình cảm, có vẻ như bạn không nhất thiết phải làm gì đó để thúc đẩy mối quan hệ này tiến triển. Hãy cứ để mọi thứ phát triển thật tự nhiên, đừng cố gượng ép làm gì. Đôi khi chẳng làm gì cả lại mang lại hiệu quả không ngờ.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi vốn rất hiền lành và tốt bụng. Họ hay giúp đỡ người khác và là những người có trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi này làm việc gì cũng chịu khó, âm thầm nỗ lực nên hiệu quả công việc không ngừng nâng cao.

Đúng vào tháng 11/2022: Phật Bà độ mệnh 3 con giáp 99% trúng số liên tiếp 3 lần, đất đai trải rộng tứ phương, tiền bay vào túi như ngàn sông đổ biển, qua một đêm hóa thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, tháng 11/2022 tới đây sẽ là lúc người tuổi Mùi cảm nhận rõ được sự chuyển mình tích cực trong vận trình của bản thân. Những nỗ lực không ngừng, khao khát học hỏi của họ được cấp trên ghi nhận, quý nhân mang đến cơ hội tốt nhằm nâng cao kỹ năng và mở ra bước ngoặt. Nhìn chung, người mang thái độ tích cực, luôn nỗ lực chăm chỉ chắc chắn sẽ thành công.

Tuổi Tỵ 

Vào thời điểm tháng 11/2022, tuổi Tỵ có tài tinh trợ mệnh nên vận trình tài lộc vượng phát. Bản mệnh thu về một số tiền lớn hơn nhiều so với thời điểm trước đó. Đặc biệt, tuổi Tỵ có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cho cơ hội làm ăn phù hợp. Cờ đến tay, con giáp này đừng chần chừ mà bỏ lỡ thời cơ để phát tài.

Đúng vào tháng 11/2022: Phật Bà độ mệnh 3 con giáp 99% trúng số liên tiếp 3 lần, đất đai trải rộng tứ phương, tiền bay vào túi như ngàn sông đổ biển, qua một đêm hóa thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội giàu sang phú quý luôn chờ đợi tuổi Tỵ. Chỉ cần bản mệnh luôn chăm chỉ, chịu khó thì không lo thiếu tiền tiêu. Chuyện tình duyên của tuổi Tỵ trong thời gian tới cũng khá tươi sáng. Người có cặp có đôi có thể giải quyết được khúc mắc, thắt chặt tình cảm.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi tổng quát của tuổi Sửu tháng 11/2022: Quý nhân phù trợ vận trình tăng tiến, nhưng sức khỏe suy giảm

Tử vi tổng quát của tuổi Sửu tháng 11/2022: Quý nhân phù trợ vận trình tăng tiến, nhưng sức khỏe suy giảm

Tử vi tháng 11/2022 cho thấy người tuổi Sửu sẽ có một tháng khá thuận lợi về mặt sự nghiệp. Nếu chăm chỉ, cố gắng và nhất quán với mục tiêu của mình thì bản mệnh hoàn toàn có thể gặt hái được thành công.

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