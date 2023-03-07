Tiết lộ sự thật về 4 con giáp trông có vẻ khó gần nhưng rất tốt bụng, luôn hưởng lộc lá hơn người

Tâm linh - Tử vi 07/03/2023 05:07

Nhiều người khi mới tiếp xúc cho chúng ta cảm giác lạnh lùng, xa cách nhưng thực ra họ rất tốt bụng và giỏi giang, cùng xem top 4 con giáp khó gần có bạn không nha.

1. Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sắc sảo, khôn ngoan, có kỷ luật, nghiêm khắc và công tâm trong công việc, quyết đoán và có năng lực, có thể xử lý mọi việc một cách bình tĩnh.

Nhưng nhược điểm lớn nhất của họ là giọng nói quá to, nói nhiều, nói năng thô bạo. Không cần biết là đang nói chuyện với ai, họ chỉ nói những gì họ nghĩ, họ không quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Nhiều khi thấy đối phương đã rất xấu hổ nhưng Dậu vẫn không kiềm chế được miệng mà cứ nói mãi. Vì thế nên Dậu hay khiến nhân phẩm của người ta bị tổn hại và mất lòng. 

Dậu không những không kiệm lời, nói thẳng, mà còn giỏi hùng biện, luôn cố gắng giành vị trí số 1 trong mọi việc và không bao giờ muốn thừa nhận thất bại.

Đôi khi điều đó cũng tạo cho người ta cảm giác khó hòa hợp, họ thấy ít gặp Dậu thì tốt hơn. Thực ra nhìn Dậu hay nói, thẳng tính thế thôi nhưng họ lại không thù dai. Có gì nói nấy, không để bụng, hy vọng mọi người không ghét bỏ.

Dậu thích theo đuổi sự hoàn hảo, nếu họ không hài lòng, họ sẽ nói thẳng và làm bằng được mới thôi. Những người xung quanh khi mới tiếp xúc Dậu thấy khá mệt, không muốn tiếp tục làm việc với con giáp này nữa.

Tiết lộ sự thật về 4 con giáp trông có vẻ khó gần nhưng rất tốt bụng, luôn hưởng lộc lá hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Tuất

Thoạt nhìn người ta nghĩ người tuổi Tuất là con giáp dễ gần vì có tính cách hào phóng, vui vẻ, nhiệt tình, rất dễ nói chuyện và dễ hòa đồng.

Nhưng trên thực tế, họ là con giáp khó gần vì tinh tế, nhạy cảm và hay nghi ngờ, dễ xúc động và hay suy nghĩ nhiều. Tuất muốn suy luận về mọi thứ, trí tưởng tượng của họ rất phong phú.

Ngay cả khi kết thân với những người mà bạn biết rõ, bạn vẫn hay đoán mò tâm tư của người khác. Dễ suy nghĩ lung tung, đôi khi khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu, mệt mỏi và khó hòa hợp.

Những người tuổi Tuất mang vẻ bề ngoài rất đơn giản và không có mưu mô nhưng thực ra họ rất có đầu óc và hay nghi ngờ. Con giáp này thường lãng phí nhiều thời gian cho những nghi ngờ, nghĩ rằng thế giới quá phức tạp và quá nham hiểm.

Bất cứ ai tiếp xúc với họ sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của họ. Vì vậy, sau một thời gian dài, nhiều người cố gắng tránh mặt Tuất nhiều nhất có thể, hoặc giữ im lặng và không can thiệp và liên lạc quá nhiều.

Tiết lộ sự thật về 4 con giáp trông có vẻ khó gần nhưng rất tốt bụng, luôn hưởng lộc lá hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Tị

Người tuổi Tị hơi kiêu ngạo, không thích nhiều chuyện, thích ở một mình, không muốn giao tiếp quá nhiều với người lạ, thích giữ mọi chuyện trong lòng.

Con giáp khó gần này không dễ làm quen với những người lạ, khi mới quen bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi khi nói chuyện với Tị vì bạn không hiểu rõ họ.

Người tuổi Tị rất có ý thức bảo vệ bản thân, họ sẽ không dễ dàng bộc lộ suy nghĩ của mình cho người khác biết, cũng như không để người khác nắm vững điểm yếu của mình.

Ngoài ra con giáp này còn hay nói thẳng, sợ tổn thương, hay biện minh cho bản thân bằng cách nói thẳng.

Nếu Tị muốn có được những mối quan hệ tốt thì nên hòa nhập với những người xung quanh, thay đổi thái độ của mình trong cách nói và làm việc.

Tiết lộ sự thật về 4 con giáp trông có vẻ khó gần nhưng rất tốt bụng, luôn hưởng lộc lá hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Tý

Là con giáp đa sầu đa cảm nên người tuổi Tý có chút kiêu ngạo, không biết nhìn xa trông rộng, chỉ nhìn thấy một chút lợi ích trước mắt mà thôi. Đôi khi nói và làm không thống nhất với nhau, dễ làm tổn thương người khác.

Bề ngoài có thể tỏ ra thân thiết nhưng trong thâm tâm Tý vẫn đang ôm những toan tính nhỏ, mưu tính nhiều hơn cho bản thân, không mấy quan tâm đến lợi ích của người khác.

Tuổi Tý thông minh, có năng lực và khả năng thích ứng cao, dù ở trong môi trường nào, bạn cũng nhanh chóng có được chỗ đứng vững chắc và mở ra được lối đi riêng cho mình.

Nhưng trong các mối quan hệ cá nhân thì Tý không có nhiều bạn bè thực sự tốt với mình vì không giỏi giao tiếp, không suy nghĩ chín chắn về những điều mình nói và làm nên làm mất lòng rất nhiều người. 

Nhiều người xung quanh cũng cảm thấy rất mệt mỏi và không muốn tiếp xúc nhiều với họ. Vì vậy, con giáp này có khá ít bạn bè và yêu đương cũng kén chọn, khi chơi với họ lâu rồi bạn mới thấy Tý rất tốt tính và chu đáo, đôi khi có chút ngây thơ mà thôi.

Tiết lộ sự thật về 4 con giáp trông có vẻ khó gần nhưng rất tốt bụng, luôn hưởng lộc lá hơn người - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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