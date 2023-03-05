Chị em nào có ý định cắt tóc trong tuần sau phải tránh ngay những thời điểm kiêng kỵ này kẻo rước hoạ vào thân!

Tâm linh - Tử vi 05/03/2023 20:37

Cắt tóc là một công việc làm đẹp nhưng không phải lúc nào cũng có thể tiến hành công việc này. Nếu không muốn gặp xui xẻo thì tránh cắt tóc vào những ngày dưới đây.

Cắt tóc ngày nào tốt, việc cắt vào thời gian nào tưởng chừng chỉ là một việc nhỏ, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta. Nhưng trong dân gian có nhiều điều kiêng kỵ xung quanh mái tóc được lưu truyền từ rất lâu không phải ai cũng biết.

Thực tế thì khoảng thời gian từ 6 giờ chiều là lúc các salon tóc đón nhiều khách nhất. Chưa có tài liệu khoa học nào chỉ ra rằng không nên cắt tóc vào buổi tối.

Tuy vậy, người Việt cho rằng vào các thời điểm đặc biệt như đầu năm, đầu tháng, tháng “cô hồn” thì không nên cắt tóc. Cắt có nghĩa là rơi mất, và việc cắt tóc trong các thời gian trên được cho là điều không may mắn.

Việc hạn chế cắt tóc vào buổi tối cũng giống như các điều kiêng kỵ như không nên cắt tóc trước kỳ thi hay khoảng thời gian đầu năm đầu tháng. Chúng chỉ là những quan niệm truyền miệng qua nhiều đời và không có dẫn chứng hay căn cứ cụ thể.

Dẫu thế, chúng ta vẫn thường nói “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Nếu không phải là một lý do bất khả kháng, hãy hạn chế cắt tóc vào các thời điểm nhạy cảm.

Chị em nào có ý định cắt tóc trong tuần sau phải tránh ngay những thời điểm kiêng kỵ này kẻo rước hoạ vào thân! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sự thật về một số điều kiêng kỵ liên quan đến mái tóc

Ngoài việc không nên cắt tóc vào buổi tối, dân gian còn lưu truyền nhiều kiêng kỵ khác liên quan đến mái tóc.

Không cắt tóc vào đầu tháng

Vào khoảng những ngày đầu mỗi tháng (tính theo tháng âm lịch), lượng khách đến các cửa hiệu cắt tóc giảm mạnh. Nguyên nhân là do mọi người rất kiêng cắt tóc vào những ngày này.

Theo dân gian, cắt tóc vào những ngày đầu tháng sẽ cắt luôn cả vận may của tháng đó. Dù vẫn chưa có tài liệu xác thực, mọi người vẫn tin tưởng và làm theo điều kiêng kỵ này.

Kiêng cắt tóc trước kỳ thi

Trước thềm các kỳ thi quan trọng, các bạn học sinh lại rỉ tai nhau những điều cần làm và nên tránh về mặt tâm linh để đạt kết quả tốt. Nếu việc ăn xôi đậu đỏ hay ăn bắp được các bạn tích cực thực hiện, thì cắt tóc lại là việc các bạn sẽ hạn chế tối đa.

Nguyên nhân được cho là nếu cắt tóc trước kỳ thi sẽ cắt đi may mắn của các sĩ tử. Bên cạnh đó, một số bạn còn quan niệm cắt tóc sẽ làm kiến thức bị cắt mất.

Chị em nào có ý định cắt tóc trong tuần sau phải tránh ngay những thời điểm kiêng kỵ này kẻo rước hoạ vào thân! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiêng cắt tóc khi mang thai

Những người lớn tuổi trong gia đình thường cho rằng mẹ bầu không nên cắt tóc khi đang mang thai. Nguyên nhân là do mái tóc có vai trò bảo vệ cơ thể người mẹ khỏi cái lạnh, khi cắt đi mái tóc cũng như cho đi một nguồn năng lượng sống, khiến cả người mẹ và thai nhi trong bụng dần trở nên yếu đi, có thể gặp những chuyện xui xẻo, ốm đau bất chợt.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc cắt tóc cho người mẹ trong 9 tháng mang thai là việc hoàn toàn nên làm. Điều này giúp cho người mẹ thoải mái và dễ dàng hơn trong việc gội đầu, hạn chế tình trạng nóng bức. Tuy nhiên, mẹ bầu nên hạn chế uốn, nhuộm tóc vì có thể tiếp xúc với các loại hóa chất không tốt cho thai nhi.

Kiêng cắt tóc vào mùng 7, 12, 16, 21 và 29 âm lịch

Mùng 7: Thời điểm dính nhiều rắc rối, tranh chấp và có thể dẫn đến kiện cáo

Ngày 12 và ngày 29: Gặp nhiều rủi ro về tiền bạc, kinh tế

Ngày 16: Có thể gặp nhiều trở ngại, khó khăn trong cuộc sống

Ngày 21: Dễ bệnh tật, ốm đau

Chị em nào có ý định cắt tóc trong tuần sau phải tránh ngay những thời điểm kiêng kỵ này kẻo rước hoạ vào thân! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thầy tướng số bật mí cách giúp 12 con giáp cải thiện nhân duyên, mở rộng các mối quan hệ

Thầy tướng số bật mí cách giúp 12 con giáp cải thiện nhân duyên, mở rộng các mối quan hệ

Xem cách 12 con giáp cải thiện nhân duyên để biết mình nên cư xử thế nào cho đúng mực ở môi trường công sở, nhờ đó nhận được sự yêu mến của nhiều người hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi tam linh cắt tóc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 10 giờ 9 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 10 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 23 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 10 giờ 31 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 10 giờ 35 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều