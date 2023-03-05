Chị em nào có ý định cắt tóc trong tuần sau phải tránh ngay những thời điểm kiêng kỵ này kẻo rước hoạ vào thân!

Thực tế thì khoảng thời gian từ 6 giờ chiều là lúc các salon tóc đón nhiều khách nhất. Chưa có tài liệu khoa học nào chỉ ra rằng không nên cắt tóc vào buổi tối.

Cắt tóc ngày nào tốt, việc cắt vào thời gian nào tưởng chừng chỉ là một việc nhỏ, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta. Nhưng trong dân gian có nhiều điều kiêng kỵ xung quanh mái tóc được lưu truyền từ rất lâu không phải ai cũng biết.

Việc hạn chế cắt tóc vào buổi tối cũng giống như các điều kiêng kỵ như không nên cắt tóc trước kỳ thi hay khoảng thời gian đầu năm đầu tháng. Chúng chỉ là những quan niệm truyền miệng qua nhiều đời và không có dẫn chứng hay căn cứ cụ thể.

Tuy vậy, người Việt cho rằng vào các thời điểm đặc biệt như đầu năm, đầu tháng, tháng “cô hồn” thì không nên cắt tóc. Cắt có nghĩa là rơi mất, và việc cắt tóc trong các thời gian trên được cho là điều không may mắn.

Dẫu thế, chúng ta vẫn thường nói “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Nếu không phải là một lý do bất khả kháng, hãy hạn chế cắt tóc vào các thời điểm nhạy cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Sự thật về một số điều kiêng kỵ liên quan đến mái tóc

Ngoài việc không nên cắt tóc vào buổi tối, dân gian còn lưu truyền nhiều kiêng kỵ khác liên quan đến mái tóc.

Không cắt tóc vào đầu tháng

Vào khoảng những ngày đầu mỗi tháng (tính theo tháng âm lịch), lượng khách đến các cửa hiệu cắt tóc giảm mạnh. Nguyên nhân là do mọi người rất kiêng cắt tóc vào những ngày này.

Theo dân gian, cắt tóc vào những ngày đầu tháng sẽ cắt luôn cả vận may của tháng đó. Dù vẫn chưa có tài liệu xác thực, mọi người vẫn tin tưởng và làm theo điều kiêng kỵ này.

Kiêng cắt tóc trước kỳ thi

Trước thềm các kỳ thi quan trọng, các bạn học sinh lại rỉ tai nhau những điều cần làm và nên tránh về mặt tâm linh để đạt kết quả tốt. Nếu việc ăn xôi đậu đỏ hay ăn bắp được các bạn tích cực thực hiện, thì cắt tóc lại là việc các bạn sẽ hạn chế tối đa.

Nguyên nhân được cho là nếu cắt tóc trước kỳ thi sẽ cắt đi may mắn của các sĩ tử. Bên cạnh đó, một số bạn còn quan niệm cắt tóc sẽ làm kiến thức bị cắt mất.

Ảnh minh họa: Internet

Kiêng cắt tóc khi mang thai

Những người lớn tuổi trong gia đình thường cho rằng mẹ bầu không nên cắt tóc khi đang mang thai. Nguyên nhân là do mái tóc có vai trò bảo vệ cơ thể người mẹ khỏi cái lạnh, khi cắt đi mái tóc cũng như cho đi một nguồn năng lượng sống, khiến cả người mẹ và thai nhi trong bụng dần trở nên yếu đi, có thể gặp những chuyện xui xẻo, ốm đau bất chợt.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc cắt tóc cho người mẹ trong 9 tháng mang thai là việc hoàn toàn nên làm. Điều này giúp cho người mẹ thoải mái và dễ dàng hơn trong việc gội đầu, hạn chế tình trạng nóng bức. Tuy nhiên, mẹ bầu nên hạn chế uốn, nhuộm tóc vì có thể tiếp xúc với các loại hóa chất không tốt cho thai nhi.

Kiêng cắt tóc vào mùng 7, 12, 16, 21 và 29 âm lịch

Mùng 7: Thời điểm dính nhiều rắc rối, tranh chấp và có thể dẫn đến kiện cáo

Ngày 12 và ngày 29: Gặp nhiều rủi ro về tiền bạc, kinh tế

Ngày 16: Có thể gặp nhiều trở ngại, khó khăn trong cuộc sống

Ngày 21: Dễ bệnh tật, ốm đau

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.