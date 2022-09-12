Tiên tri nhắc mệnh, vượt qua hết ngày 20/8 âm lịch này: 4 con giáp sẽ hết khổ cực, đón vận giàu sang phú quý, cuộc đời bắt đầu lên hương

Tử vi cho biết, bước qua ngày 20/8 âm lịch này, tuổi Mão sẽ đổi đời ngoạn mục, đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn. Công danh, sự nghiệp và tài vận của Mão đỏ rực. Từ đây, họ chẳng bao giờ phải lo thiếu tiền, chỉ việc nằm ngửa mà ăn.

Trời sinh ngưởi tuổi Mão hiền lành, lương thiện và rất biết quan tâm đến người khác. Họ sống điềm đạm, hết mình trong công việc và có khát khao khẳng định bản thân. Nhờ thế, dù thuở nhỏ cơ cực, nghèo khó đến mấy thì đến thời kỳ trung vận, họ cũng có của ăn của để, tự làm giàu ngoạn mục.

Dậu là con giáp ngay thẳng, chân thật. Trong công việc, Dậu là người quyết đoán, có tầm nhìn xa trông rộng và thường đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Dậu bị hung tinh tác động nên nhiều người gặp rắc rối, khó khăn trong sự nghiệp.

Từ giai đoạn này trở đi, Mão sẽ gặp cơ hội làm giàu bất ngờ. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội đó là kiểu gì cũng giàu trong chớp mắt. Vấn đề tiền bạc được giải quyết nhanh chóng, tiền tiêu mãi không hết. Ngoài ra, Mão cũng có khả năng có tin vui vào những tháng cuối năm này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên tử vi cho biết, vượt qua hết ngày 20/8 âm lịch này, thời gian tới sẽ rất hứa hẹn với những người tuổi Dậu. Con giáp này có sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Dậu phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Vận trình tình cảm của Dậu sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Dậu và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

Tuổi Hợi

Trong tử vi thì những người cầm tinh tuổi Hợi thời gian qua do chịu ảnh hưởng của hung tinh nên tài vận của con giáp này lao đao, mọi việc gặp nhiều phiền phức, khó khăn, làm việc gì cũng dễ rơi vào cảnh thất bại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, qua hết ngày 20/8 âm lịch này, Hợi chính là con giáp xua đuổi vận xui, kẻ xấu, được quý nhân giúp đỡ, tài lộc sung túc.

Người tuổi Hợi vốn mạnh mẽ, thông minh lại vô cùng chăm chỉ nên đây chính là lúc họ nhận được những thành quả mà mình đã nỗ lực hết sức trước đó. Thời gian tới, những chú Lợn sẽ được cát tinh văn xương nên nếu có thể nắm bắt được cơ hội, không chỉ may mắn ngập tràn, có thể đón nhận “mùa xuân của cuộc đời”. Không chỉ thành công rực rỡ trong công việc, người tuổi Hợi còn rủng rỉnh, giàu có về tiền bạc, có thể nhanh chóng tậu nhà mua xe.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trời sinh nhẹ nhàng, lại vô cùng chịu khó chăm chỉ, tháo vát, có bề ngoài khả ái, lại hòa đồng nên được nhiều người quý mến, có trong tay không ít mối quan hệ tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Bước qua ngày 20/8 âm lịch này, vận quý nhân vượng phát, con giáp tuổi Tỵ làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ. Nếu như công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào, chuyện tình cảm của những chú Rắn cũng sẽ ngọt ngào hạnh phúc không kém.

Những người tuổi Tỵ nên nắm bắt lấy cơ hội trời ban này để tạo dựng tiền đề cho tương lai của mình dễ dàng phát triển hơn. Đặc biệt, nếu như bạn còn độc thân thì hãy tích cực tham gia các hội nhóm, hoạt động tập thể bạn sẽ có cơ hội tìm thấy mảnh ghép của cuộc đời mình trong thời gian này.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!