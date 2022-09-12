Giải thưởng độc đắc lớn nhất vào chiều nay (12/9/2022) sẽ chính thức thuộc về con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 05:00

Những con giáp may mắn ngay trong ngày đầu tuần khiến không ít người ghen tị với vận đỏ mà bản mệnh nhận được. Liệu bạn có nằm trong số đó?

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử khéo léo nên ai cũng yêu mến. Người tuổi Mão họ hiểu rõ khả năng của mình, nói chuyện tuy nhanh nhưng đều là khẩu xà tâm phật, nên trong cuộc sống họ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Giải thưởng độc đắc lớn nhất vào chiều nay (12/9/2022) sẽ chính thức thuộc về con giáp nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, vào chiều ngày 12/9, vận khí những người tuổi Mão lên cao, may mắn ngập tràn, đón nhận nhiều tài lộc. Tuổi Mão được quý nhân phù trợ nên tài lộc cứ thế “nhảy” vào túi. Những người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương, thêm thưởng hay thậm chí là thăng chức. Trong khi đó, những người kinh doanh sẽ thu về nhiều hợp đồng hơn, việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, đi đến đâu hốt tiền đến đó.

Khi có cơ hội đến, con giáp này chớ nên chần chừ mà hãy nắm bắt tốt các cơ hội để tạo được bước đột phá trong công việc.

Trong thời gian này, vận đào hoa của Mão cũng “nở rộ”. Những con giáp độc thân được vệ tinh theo đuổi ráo riết. Tuổi Mão cũng đang rung động trước một đối tượng lý tưởng. Chỉ cần bật đèn xanh, Mão sẽ sớm thoát cảnh lẻ bóng.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ vốn có tính cách ôn hòa, không bao giờ chủ động gây xích mích với ai, luôn cư xử một cách rất có chừng mực, đồng thời cũng chẳng muốn làm mất lòng ai.

May mắn tuần mới, vận thế của họ có sự thay đổi đáng kể, bản mệnh gặp được nhiều điều như ý muốn hơn hẳn mọi người. Con giáp này không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều của tiểu nhân quấy quá nữa, nhờ vậy mà tiền bạc cũng vào túi đều đều và ổn định hơn.

Giải thưởng độc đắc lớn nhất vào chiều nay (12/9/2022) sẽ chính thức thuộc về con giáp nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi chỉ rõ ngay trong ngày đầu tuần này (thứ Hai, 12/9), tuổi Tỵ sẽ có tin vui về tài lộc. Trong lúc này tuổi Tỵ tiền bạc rủng rỉnh trong tay, dù là làm ăn buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng đều không lo thiếu thốn tiền bạc.

Với những bạn tuổi Tỵ đang làm công ăn lương thì thời điểm này nên tận dụng để thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với công việc của mình. Đây là thời gian tuổi Tỵ có khả năng được cấp trên cất nhắc sau những cố gắng không ngừng nghỉ.

Ngoài việc có được sự nghiệp thăng hoa, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có nhiều điểm sáng. Sau thời gian chờ đợi, tìm kiếm, người độc thân sẽ gặp được người trong mộng, viết lên chuyện tình đẹp như ý.

Tuổi Hợi

Đa số người tuổi Hợi có tính cách hướng ngoại, có thể kết bạn với tất cả mọi người xung quanh, nhiều mối quan hệ xã hội tốt. Người tuổi Hợi thường độc lập, tự chủ, muốn tự mình làm mọi việc.

Con giáp này không chờ đợi sự giúp đỡ của người khác, không muốn làm phiền đến những người xung quanh.

Giải thưởng độc đắc lớn nhất vào chiều nay (12/9/2022) sẽ chính thức thuộc về con giáp nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, ngay trong ngày thứ Hai đầu tuần này (12/9), tài vận của tuổi Hợi được dự báo là sẽ vượng phát, sự nghiệp thăng tiến. Người làm công ăn lương được công nhận năng lực, những cố gắng được đền đáp xứng đáng.

Từ giờ đến cuối năm, vận may liên tiếp gõ cửa nhà tuổi Hợi. Con giáp này có thể thăng quan tiến chức, tăng lương hoặc tìm được công việc tay trái tăng thêm thu nhập.

Người làm kinh doanh cũng phát triển rực rỡ, thu lời nhiều hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Bước qua tuần mới (12/9 - 18/9), vận đen theo gió cuốn đi, 3 con giáp đón may mắn ập tới, phát tài phát lộc, cuộc sống thăng hoa rực rỡ

Bước qua tuần mới (12/9 - 18/9), vận đen theo gió cuốn đi, 3 con giáp đón may mắn ập tới, phát tài phát lộc, cuộc sống thăng hoa rực rỡ

Top 3 con giáp dưới đây liên tục gặp may trong công việc, lộc lá đầy nhà, đi đến đâu cũng hái ra tiền, tài vận dồi dào trong tuần mới (12/9 - 18/9) này.

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