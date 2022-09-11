Vào khoảng 16h30 chiều mai (17/8 âm lịch), 3 con giáp trúng được độc đắc khiến thiên hạ hờn ghen vô kể

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 19:20

Theo những nhà tiên tri lừng danh cho biết, kể từ ngày 17/8 âm lịch, những con giáp may mắn này được quý nhân phù trợ, trời Phật chiếu cố nên cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Tuổi Dần

Dần vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định trước mọi khó khăn và sóng gió, con giáp này tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình thì chắc chắn sẽ có ngày gặt hái được thành công như mong muốn.

Vào khoảng 16h30 chiều mai (17/8 âm lịch), 3 con giáp trúng được độc đắc khiến thiên hạ hờn ghen vô kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, vào khoảng 16h30 chiều mai (17/8 âm lịch), người tuổi Dần sẽ rộng đường thăng tiến nhờ được Thần Phật phù hộ, có nhiều cơ hội hơn để thể hiện tài năng. Con giáp này từ đây cũng nhận về sự coi trọng của những người xung quanh. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông, Dần có được cuộc sống giàu sang phú quý, thoải mái chi tiêu.

Thời gian này, vận trình tình cảm con giáp này sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình.

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh con giáp Tuất có số phần may mắn hơn người. Đặc biệt là kể từ ngày 17/8 âm lịch này trở đi. Chỉ cần họ nắm bắt được thời điểm này giàu sang phú quý, vận may luôn ở bên.

Vào khoảng 16h30 chiều mai (17/8 âm lịch), 3 con giáp trúng được độc đắc khiến thiên hạ hờn ghen vô kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo những nhà tiên tri cho biết, vào khoảng 16h30 chiều mai (17/8 âm lịch), đại vận đến, nhân duyên khởi sắc, con giáp này có bạn bè hỗ trợ làm ăn phát đạt, người độc thân có khả năng gặp được đối tượng ưng ý. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì kể từ thời gian này trở đi, Tuất cũng phất lên như diều gặp gió, số dư trong tài khoảng tăng thêm vài con số. Tự làm đại gia, của nả chất đống chính là tương lai Tuất nắm chắc trong tay.

Những mối quan hệ tốt đẹp có từ trước mang đến cho họ rất nhiều cơ may về sự nghiệp và tài chính cho Tuất. Ngoài ra, bản thân họ cũng là một người mưu lược hơn người, thông minh xuất chúng nên mọi sự cực kỳ hanh thông.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Tỵ được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể.

Vào khoảng 16h30 chiều mai (17/8 âm lịch), 3 con giáp trúng được độc đắc khiến thiên hạ hờn ghen vô kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, kể từ ngày 17/8 âm lịch này, vận may của tuổi Tỵ bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ. Những người làm ăn kinh doanh có thể ký kết được những hợp đồng béo bở và nhờ đó mà cải thiện thu nhập.

Chỉ cần làm ăn chân chính, tập trung vào những kế hoạch tài chính cụ thể, tránh vay mượn, nợ nần để đầu tư lung tung thì con đường tài lộc của tuổi Tỵ sẽ luôn ổn định. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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