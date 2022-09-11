Tử vi 7 ngày tới (12/9 - 18/9): Trên có Phật Bà, dưới có quý nhân phù trợ, 3 con giáp qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, mọi việc hanh thông, có duyên với tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 15:16

Trong 7 ngày tới đây (12/9 - 18/9), những con giáp may mắn này được quý nhân phù trợ, trời Phật chiếu cố nên cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Tuổi Dần

Tháng 9 này, tử vi tuổi Dần cho thấy nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc. Bên cạnh đó, tuổi Dần được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức.

Tử vi 7 ngày tới (12/9 - 18/9): Trên có Phật Bà, dưới có quý nhân phù trợ, 3 con giáp qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, mọi việc hanh thông, có duyên với tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần mới này (12/9 - 18/9), tuổi Dần hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Thời gian này, tài sản bùng nổ, tuổi Dần sẽ tìm kiếm được cơ hội của mình và bứt phá trong việc làm giàu, dòng tiền chảy về túi ầm ầm như thác nước, hứa hẹn thu được nhiều thành công. Chỉ cần cố gắng làm việc hết mình, tài lộc sẽ vô cùng dồi dào. Đồng thời, những người đang gặp khó khăn cũng sẽ sớm giải quyết được vấn đề. Con giáp này còn đang thiếu thốn, nợ nần cũng sẽ sớm trả hết.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Rắn chịu thương chịu khó, bản lĩnh, giàu nghị lực. Bạn có thái độ sống lạc quan, tích cực và đầy tham vọng. Không những thế, con giáp này còn là người kiên trì, mạnh mẽ, không vì thấy khó khăn mà nản lòng, nhụt chí.

Tử vi 7 ngày tới (12/9 - 18/9): Trên có Phật Bà, dưới có quý nhân phù trợ, 3 con giáp qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, mọi việc hanh thông, có duyên với tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 7 ngày tới đây (12/9 - 18/9), người tuổi Tỵ có duyên với Thần Tài, thời cơ đến cản không kịp. Con giáp này nhận được nhiều tin vui, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công việc và sự nghiệp sẽ thăng hoa chỉ trong một đêm.

Sự nghiệp của tuổi Tỵ sẽ có những bước tiến tương đối lớn, đáp lại sự mong mỏi và ủng hộ của những người xung quanh dành cho bạn. Người làm công ăn lương thì cơ hội thăng tiến rộng mở. Nếu biết nắm bắt tốt cơ hội thì Tỵ còn có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống tầm thường. Người làm kinh doanh sẽ ngày càng phát đạt, đi đâu cũng có bạn bè giúp đỡ.

Tuổi Dậu

Dậu có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Con giáp này mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Dậu cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó Hợi có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Tử vi 7 ngày tới (12/9 - 18/9): Trên có Phật Bà, dưới có quý nhân phù trợ, 3 con giáp qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, mọi việc hanh thông, có duyên với tiền bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới này (12/9 - 18/9) cho biết, vận mệnh của tuổi Dậu vô cùng vượng, tài lộc dồi dào, thu nhập tăng cao. Con giáp này có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước. Bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể. Nếu tiếp tục phát huy hết năng lực, tuổi Dậu có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

Khoảng thời gian này, Dậu được cho là làm gì cũng thành công, thuận lợi, từ công việc cho đến cuộc sống, tài lộc không giàu nứt đố đổ vách thì cũng dư dả, sung túc, khiến người khác phải ghen tị.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (12/9/2022), Thần Tài triệu hồi 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', tài vận chuyển mình, giàu sang vô đối

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