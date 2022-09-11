Liên tiếp từ thứ Hai đến thứ Tư tuần mới này (12, 13, 14/9), Phật Bà hiển linh độ trì, 3 con giáp uống no lộc trời, may mắn theo chân, sự nghiệp phơi phới

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 16:44

Khó khăn đã qua rồi, liên tiếp 3 ngày sắp tới đây (12/9 - 14/9), những con giáp này giàu sang may mắn ngút ngàn, phát tài liên tục khiến thiên hạ ghen nổ mắt.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp hiền lành, chịu thương chịu khó và rất nhạy bén với tiền bạc. Họ có tham vọng đổi đời, biết tận dụng thời cơ để vươn lên trong cuộc sống, khiến tài chính của mình ngày một khấm khá, dư dả.

Liên tiếp từ thứ Hai đến thứ Tư tuần mới này (12, 13, 14/9), Phật Bà hiển linh độ trì, 3 con giáp uống no lộc trời, may mắn theo chân, sự nghiệp phơi phới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Liên tiếp 3 ngày sắp tới đây (12, 13, 14/9), vận may không ngừng đến với người tuổi Mùi, mọi việc đều thuận lợi và diễn ra đúng như dự kiến. Người tuổi Mùi là người rất giỏi lên kế hoạch cho mọi việc và là người có tầm nhìn xa.

Trong thời gian sắp tới, nhờ có sự quy hoạch tốt, mà con giáp này có thể hoàn thành mọi mục tiêu, đồng thời do có quý nhân tương trợ nên thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Người tuổi Mùi có thể tận hưởng cuộc sống sung túc, ung dung, tự tại. 

Tuổi Ngọ

Ngọ có thể thành công trên nhiều lĩnh vực bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Ngọ thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công.

Liên tiếp từ thứ Hai đến thứ Tư tuần mới này (12, 13, 14/9), Phật Bà hiển linh độ trì, 3 con giáp uống no lộc trời, may mắn theo chân, sự nghiệp phơi phới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi cho biết, liên tiếp 3 ngày sắp tới đây (12, 13, 14/9), tuổi Ngọ có Thần Tài và quý nhân chiếu cố. Con giáp này có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước. Bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể. Nếu tiếp tục phát huy hết năng lực, tuổi Ngọ có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

Thời gian này, vận trình tình cảm con giáp này sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình.

Tuổi Tuất

Tuất nổi tiếng vì sự thông minh, khôn khéo, chu toàn. Họ là người lạc quan, mạnh mẽ, tích cực và giàu ý chí vươn lên. Dù trải qua nhiều khó khăn, gian khổ nhưng con giáp này vẫn luôn giữ được tinh thần. Bạn mang nét tính cách hướng ngoại, cầu toàn, cẩn thận, đôi khi tự làm khó chính mình và những người ở xung quanh.

Liên tiếp từ thứ Hai đến thứ Tư tuần mới này (12, 13, 14/9), Phật Bà hiển linh độ trì, 3 con giáp uống no lộc trời, may mắn theo chân, sự nghiệp phơi phới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Liên tiếp 3 ngày sắp tới đây (12, 13, 14/9), những người tuổi Tuất sẽ được Thần May Mắn ưu ái. Bạn được phú khí vây quanh, con giáp này làm đâu gặt đấy, công việc có nhiều tiến triển. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tin tưởng, trọng dụng. Người chưa có công việc cũng sớm tìm được những công việc phù hợp với bản thân.

Thời điểm hoàng kim này tài lộc của họ tăng tiến vượt bậc, cơ hội làm giàu sẽ nhiều thêm. Hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, bạn sẽ đạt được những mục tiêu, phần thưởng xứng đáng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Tử vi 7 ngày tới (12/9 - 18/9): Trên có Phật Bà, dưới có quý nhân phù trợ, 3 con giáp qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, mọi việc hanh thông, có duyên với tiền bạc

Tử vi 7 ngày tới (12/9 - 18/9): Trên có Phật Bà, dưới có quý nhân phù trợ, 3 con giáp qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, mọi việc hanh thông, có duyên với tiền bạc

Trong 7 ngày tới đây (12/9 - 18/9), những con giáp may mắn này được quý nhân phù trợ, trời Phật chiếu cố nên cuộc sống thăng hoa viên mãn.

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