Bước qua tuần mới (12/9 - 18/9), vận đen theo gió cuốn đi, 3 con giáp đón may mắn ập tới, phát tài phát lộc, cuộc sống thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 04:28

Top 3 con giáp dưới đây liên tục gặp may trong công việc, lộc lá đầy nhà, đi đến đâu cũng hái ra tiền, tài vận dồi dào trong tuần mới (12/9 - 18/9) này.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới (12/9 - 18/9), có thể nói rằng đây là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Thân, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Suốt trong khoảng thời gian từ đầu tuần đến giữa tuần, bản mệnh nhận được sự phù trợ của Chính Ấn và Thiên Ấn nên có nhiều cơ hội để thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ngưỡng mộ và khâm phục của mọi người.

Bước qua tuần mới (12/9 - 18/9), vận đen theo gió cuốn đi, 3 con giáp đón may mắn ập tới, phát tài phát lộc, cuộc sống thăng hoa rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của bạn nói chung cũng có những điểm sáng nhất định, tập trung vào khoảng thời gian cuối tuần. Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được cơ hội đầu tư, còn người làm công ăn lương dễ nhận được tiền thưởng vì những cống hiến của mình. Tuy nhiên, dù làm trên lĩnh vực nào, Thương Quan và Thiên Quan cũng khuyên bạn cần tránh đối đầu với người quyền cao chức trọng hoặc kẻ tiểu nhân.

Thiên Đức cát tinh xuất hiện giúp bạn nhanh chóng nhận ra đâu là thời điểm cần khẳng định bản thân. Đồng thời, khi đạt được thành công, bạn cũng không quá kiêu ngạo, gạt ngoài tai lời người khác.

Tuổi Mùi

Vận khí của người tuổi Mùi được dự báo là sẽ có nhiều biến động trong tuần mới này (12/9 - 18/9), và phần lớn mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực hơn.

Theo đó, trong tuần mới này, những người tuổi Mùi sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ. Khi bước vào thời gian này vận khí của bạn có thể bất ngờ vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng. 

Bước qua tuần mới (12/9 - 18/9), vận đen theo gió cuốn đi, 3 con giáp đón may mắn ập tới, phát tài phát lộc, cuộc sống thăng hoa rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc có cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng ngày càng ổn định và có phần dư dả hơn trước rất nhiều. Trong tuần này, nếu có cơ hội thay đổi công việc hay nhận được lời mời hợp tác, miễn là phù hợp với sở thích hoặc chuyên môn của bạn, vậy thì hãy nắm chắc cơ hội. Tử vi tuần mới cho biết, người tuổi Mùi làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của người tuổi Mùi sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn.

Tuổi Tuất

Tuất cũng là một trong những cái tên con giáp rũ sạch vận đen trong tuần mới (12/9 - 18/9) phải kể đến.

Trong tuần này, vận trình sự nghiệp của con giáp này ngày càng ổn định, thành tựu đạt được ngày càng nhiều thêm. Bản lĩnh của bạn cũng được rèn giũa vững vàng qua quãng thời gian chịu nhiều thách thức.

Bước qua tuần mới (12/9 - 18/9), vận đen theo gió cuốn đi, 3 con giáp đón may mắn ập tới, phát tài phát lộc, cuộc sống thăng hoa rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều thử thách đặt ra đòi hỏi Tuất phải kiên trì và nỗ lực tới cùng, và nếu nắm bắt đúng thời cơ, bạn hoàn toàn có thể bỏ xa đối thủ, chiếm giữ vị trí mà bản thân luôn mong mỏi.

Không cần biết thời gian trước khó khăn hay thất bát ra sao, thời gian này bạn càng chủ động và xông xáo, sức bật càng mạnh, càng nhanh chóng quét sạch mây mù, bước lên đỉnh vinh quang. Công việc thuận lợi sẽ mở ra thời kỳ hưng thịnh cho bản mệnh những tháng cuối năm. Điều này cho thấy bạn nên tập trung vào công việc chính để thu nhập ngày càng sinh sôi nảy nở hơn. Đó cũng chính là nguồn thu bền vững, ít rủi ro.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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