Thương Quan lâm mệnh vào ngày mai (6/11/2022), 3 con giáp lao đao với công việc, khó tránh khỏi đen đủi, hao tốn bạc tiền

Tuổi Tý

Xem tử vi Chủ nhật ngày 6/11/2022 của 12 con giáp, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Tý dễ vướng phải nguy cơ mâu thuẫn với cấp trên trong ngày hôm nay. Đôi bên không đi đến thống nhất chung khiến công việc lâm vào bế tắc. Bản mệnh nên bình tĩnh để có thể trình bày rõ ràng ý kiến của mình, thuyết phục cấp trên. Đồng thời, bạn cũng cần thử thay đổi góc độ nhìn nhận, đánh giá vấn đề, không nên khư khư với quan điểm của mình, bỏ ngoài tai lời đối phương.



Thủy khắc Hỏa cho thấy mối quan hệ vợ chồng cũng không mấy yên bình trong ngày hôm nay. Bạn không nên tin theo lời người ngoài mà nghi ngờ nửa kia của mình. Nếu có gì bất ổn, hai người nên trao đổi thẳng thắn với nhau.

Xem tử vi Chủ nhật ngày 6/11/2022 của 12 con giáp, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Tý dễ vướng phải nguy cơ mâu thuẫn với cấp trên trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi Chủ nhật ngày 6/11/2022 của 12 con giáp, Tương Hình ám hại, người tuổi Dần cần cẩn thận trước nguy cơ kẻ tiểu nhân luôn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Bạn cần chú ý cách cư xử, không nên hống hách, đắc tội với người khác. Mỗi khi có bất đồng ý kiến nổ ra, bạn cũng chớ nên nóng nảy, nói năng mất kiểm soát, đẩy mình vướng vào cảnh thị phi, tranh chấp. Tốt nhất, bạn cần lắng nghe đối phương nhiều hơn để có thể dần dần tìm ra phương án giải quyết vấn đề thích hợp nhất.