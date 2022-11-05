Thương Quan lâm mệnh vào ngày mai (6/11/2022), 3 con giáp lao đao với công việc, khó tránh khỏi đen đủi, hao tốn bạc tiền

Xem tử vi Chủ nhật ngày 6/11/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ biết các phương diện cuộc sống của mình có biến động gì, nhờ đó chủ động ứng phó trong mọi tình huống.
- Sau ngày mai, thứ Ba ngày 1/11/2022, 3 con giáp nhận vía Thần Tài, thu hái bộn tiền, thăng tiến rõ rệt, không lo nghèo khó
- Liên tiếp từ ngày 1/11 đến 20/11, những con giáp này giàu sang tột đỉnh, đón cơ may lớn, công danh rộng mở, mua thêm két sắt đựng tiền
Tuổi Tý
Xem tử vi Chủ nhật ngày 6/11/2022 của 12 con giáp, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Tý dễ vướng phải nguy cơ mâu thuẫn với cấp trên trong ngày hôm nay. Đôi bên không đi đến thống nhất chung khiến công việc lâm vào bế tắc. Bản mệnh nên bình tĩnh để có thể trình bày rõ ràng ý kiến của mình, thuyết phục cấp trên. Đồng thời, bạn cũng cần thử thay đổi góc độ nhìn nhận, đánh giá vấn đề, không nên khư khư với quan điểm của mình, bỏ ngoài tai lời đối phương.
Thủy khắc Hỏa cho thấy mối quan hệ vợ chồng cũng không mấy yên bình trong ngày hôm nay. Bạn không nên tin theo lời người ngoài mà nghi ngờ nửa kia của mình. Nếu có gì bất ổn, hai người nên trao đổi thẳng thắn với nhau.
Tuổi Dần
Theo tử vi Chủ nhật ngày 6/11/2022 của 12 con giáp, Tương Hình ám hại, người tuổi Dần cần cẩn thận trước nguy cơ kẻ tiểu nhân luôn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Bạn cần chú ý cách cư xử, không nên hống hách, đắc tội với người khác. Mỗi khi có bất đồng ý kiến nổ ra, bạn cũng chớ nên nóng nảy, nói năng mất kiểm soát, đẩy mình vướng vào cảnh thị phi, tranh chấp. Tốt nhất, bạn cần lắng nghe đối phương nhiều hơn để có thể dần dần tìm ra phương án giải quyết vấn đề thích hợp nhất.
Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang tiến triển ngày một ổn định. Hai người biết thông cảm và bao dung cho nhau, không còn xét nét nhau những lỗi lầm nhỏ bé. Nếu tình cảm đã chín muồi, hai người có thể tính chuyện xa xôi hơn.
Tuổi Hợi
Hợi gặp Thiên Quan chiếu mệnh nên công việc khó như ý muốn vào ngày mai (6/11/2022). Có rất nhiều thứ đang diễn ra trong cuộc sống khiến bạn cảm thấy chưa thể cáng đáng được mọi việc. Hôm nay hãy an phận, đừng tranh giành, đừng đụng chạm đến giấy tờ, pháp luật vì bạn sẽ gặp bất lợi.
Vận trình tài lộc lao đao, dễ lâm vào tình cảnh bế tắc. Mặc dù có tiền nhưng lại chẳng thể giữ nổi trong tay. Ngoài sự may mắn thì còn cần cả sự tỉnh táo nữa, nếu bạn không đủ nhạy bén thì rất dễ mất tiền oan. Thổ Thủy tương khắc khiến gia đình của bản mệnh gặp trục trặc, vợ chồng có lúc cơm không lành canh không ngọt. Bạn yếu đuối trong chuyện tình cảm, bạn luôn cố gắng tạo dựng cho mình vẻ bề ngoài đầy mạnh mẽ để che giấu điều đó.
(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm