Thừa hưởng PHÚC PHẦN từ Nhật Nguyệt, đúng 2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1), 3 con giáp hào khí ngời ngời, thu về nhiều tài lộc không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 11/01/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hào khí ngời ngời, thu về nhiều tài lộc không đếm xuể vào đúng 2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1) này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng 2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1), tuổi Sửu thuận lợi trên phương diện sự nghiệp nhờ Chính Ấn hỗ trợ. Cát tinh này giúp bạn có đủ tự tin và sự quyết đoán để giải quyết các vấn đề cấp bách thay vì tiếp tục để mọi thứ tồn đọng lại. Càng về cuối năm bạn càng muốn làm mọi thứ một cách dứt điểm, gọn gàng. 

Thừa hưởng PHÚC PHẦN từ Nhật Nguyệt, đúng 2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1), 3 con giáp hào khí ngời ngời, thu về nhiều tài lộc không đếm xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Không chỉ công việc, tài chính của những chú Trâu trong khoảng thời gian này cũng rất ổn định. Các khoản tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Con giáp tuổi Tý 

Đúng 2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1), Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Tý tự tin, phát huy được các thế mạnh của mình trong công việc và khiến mọi người xung quanh phải nhìn nhận bằng đôi mắt khác xưa. Với người làm lãnh đạo, con giáp này đưa ra được những quyết sách đúng đắn dẫn lối cho tập thể. Bạn còn có thể tìm ra hướng đi mới, giúp tập thể thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện thời.

Thừa hưởng PHÚC PHẦN từ Nhật Nguyệt, đúng 2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1), 3 con giáp hào khí ngời ngời, thu về nhiều tài lộc không đếm xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ, may mắn là bạn luôn nhận được sự lắng nghe và thấu hiểu từ người thân. Nếu thấy công việc bế tắc, bạn có thể trao đổi với nửa kia, rất có thể hai người sẽ cùng tìm ra hướng đi đúng đắn.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng 2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1), Thiên ấn chiếu mệnh, Mùi có tinh thần làm việc mạnh mẽ, hăng hái, có tinh thần cầu tiến và mục tiêu rõ ràng trong công việc hiện tại, không ngại dấn thân vào thử thách mới. Mùi hãy chú ý quan sát những gì đang diễn ra xung quanh mình hôm nay, vì những cơ hội quan trọng có thể đang ẩn chứa bên trong.

Thừa hưởng PHÚC PHẦN từ Nhật Nguyệt, đúng 2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1), 3 con giáp hào khí ngời ngời, thu về nhiều tài lộc không đếm xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Thổ sinh Kim, vào ngày này, Mùi hãy nhớ rằng tiền bạc chỉ là thứ bên ngoài, Mùi đừng bao giờ bỏ bê sức khỏe vì tiền, có sức khỏe là có tất cả. Ngày mới ưu tiên cho việc chăm sóc sức khỏe của bản thân thay vì bỏ ra công sức quá nhiều vì công việc, tình cảm bạn bè, tiền bạc vì thời gian qua bạn đã thiệt thòi đủ rồi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi tuần mới (12 đến 18/1/2026), 3 con giáp vận mệnh rực rỡ, Tài Lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Tử vi tuần mới (12 đến 18/1/2026), 3 con giáp vận mệnh rực rỡ, Tài Lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận mệnh rực rỡ, Tài Lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới trong tuần mới (12 đến 18/1/2026) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Mẹ chồng luôn 'biến mất' sau tiếng chó sủa lạ, dâu trẻ lén theo dõi để rồi sợ đến run người trước cảnh tượng sau nhà

Mẹ chồng luôn 'biến mất' sau tiếng chó sủa lạ, dâu trẻ lén theo dõi để rồi sợ đến run người trước cảnh tượng sau nhà

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Bàng hoàng hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong

Bàng hoàng hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong

Đời sống 52 phút trước
Biết đứa bé không phải con mình, chồng im lặng làm một việc khiến vợ hối hận, thề nguyện cả đời làm nô tì để báo ân

Biết đứa bé không phải con mình, chồng im lặng làm một việc khiến vợ hối hận, thề nguyện cả đời làm nô tì để báo ân

Tâm sự 54 phút trước
Ca sĩ Lệ Quyên 'gây sốc' khi mắng anti-fan đến mức văng tục trên mạng

Ca sĩ Lệ Quyên 'gây sốc' khi mắng anti-fan đến mức văng tục trên mạng

Hậu trường 57 phút trước
Biết vợ có phi công trẻ, chồng im lặng lập kế hoạch khiến cô ấy cứ nhìn thấy đàn ông là run rẩy

Biết vợ có phi công trẻ, chồng im lặng lập kế hoạch khiến cô ấy cứ nhìn thấy đàn ông là run rẩy

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Nghẹt thở cảnh sát phá cửa cứu 11 người thoát khỏi đám cháy trong đêm

Nghẹt thở cảnh sát phá cửa cứu 11 người thoát khỏi đám cháy trong đêm

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Ăn quả su su thường xuyên, cơ thể nhận về nhiều lợi ích nhưng không phải ai cũng biết

Ăn quả su su thường xuyên, cơ thể nhận về nhiều lợi ích nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Hy hữu: Hành khách từ TP.HCM chuyển dạ, sinh con ngay trên tàu đi Hà Nội

Hy hữu: Hành khách từ TP.HCM chuyển dạ, sinh con ngay trên tàu đi Hà Nội

Đời sống 1 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt lao xuống vực sâu 150 mét, 9 người tử vong, khoảng 40 người bị thương

Xe buýt lao xuống vực sâu 150 mét, 9 người tử vong, khoảng 40 người bị thương

Đánh lái tránh xe máy, xe tải đâm trúng ô tô con khiến 3 người tử vong thương tâm

Đánh lái tránh xe máy, xe tải đâm trúng ô tô con khiến 3 người tử vong thương tâm

Giá vàng hôm nay, ngày 11/1/2026: Vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong tuần qua

Giá vàng hôm nay, ngày 11/1/2026: Vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong tuần qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến sau ngày 12/1/2026

3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến sau ngày 12/1/2026

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'

Tam Hội nâng đỡ, Thần Tài trợ mệnh trong tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp Quý Nhân ghé thăm, đào trúng HỦ VÀNG, hỷ lộc viên mãn

Tam Hội nâng đỡ, Thần Tài trợ mệnh trong tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp Quý Nhân ghé thăm, đào trúng HỦ VÀNG, hỷ lộc viên mãn

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 12/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 12/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài dẫn đường, quý nhân chỉ lối, 3 con giáp 'tiền chất như núi', của nả ngập nhà, ngày càng sung túc viên mãn sau ngày 11/1/2026

Thần Tài dẫn đường, quý nhân chỉ lối, 3 con giáp 'tiền chất như núi', của nả ngập nhà, ngày càng sung túc viên mãn sau ngày 11/1/2026