Công việc của người tuổi Mão tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Nhờ có cách đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể đề ra những kế hoạch thực tế để đạt đến thành công.

Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay vào 2 ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này. Đối phương có thể truyền lại cho bạn nhiều kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng trong tương lai. Hãy tranh thủ cơ hội này và tích cực học hỏi.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng chớ nên thờ ơ với sự vất vả của người ấy và tìm cớ đẩy mọi công việc chăm sóc nhà cửa cho nửa kia.

Tuổi Tỵ

Tỵ vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định trước mọi khó khăn và sóng gió, con giáp này tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình thì chắc chắn sẽ có ngày gặt hái được thành công như mong muốn.

Theo tử vi 12 con giáp, vận may của người tuổi Tỵ vào 2 ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này có thể nói là dẫn đầu. Con giáp này có thành tích tốt nhất, đặc biệt là trong 2 tháng tới.

Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Tỵ có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu không ngại hiện trạng, dám thách thức tương lai, có thể giỏi hơn những người khác dù đang tìm kiếm tiền bạc hay đang nỗ lực trong sự nghiệp. Theo tử vi, vận trình công danh của Mão cực vượng. Đường tài lộc của Mão hanh thông, suôn sẻ.

Cuộc sống của người tuổi Mão sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực. Khoảng thời gian này Mão khá thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con.

Bên cạnh đó, Mão có vận may lội ngược dòng, những khó khăn vốn chưa được giải quyết thì trong thời gian này sẽ hanh thông, viên mãn hơn người. Đặc biệt, người tuổi Mão có cơ hội thăng quan phát tài trong thời gian này, khiến ai cũng nể phục.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.