Thứ Năm 7/12/2023, 3 con giáp tiền bạc đổ về như thác lũ, tình tiền nở hoa kết trái, gia đạo viên mãn vẹn toàn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 7/12/2023, tuổi Thân có thể phải đối mặt với sự biến động trong lĩnh vực nghề nghiệp. Nếu bản mệnh cảm thấy vị trí công việc hiện tại đang lung lay, có thể đó là dấu hiệu của trực giác đúng của mình.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay không nên tổ chức lễ kết hôn, hoặc cá việc liên quan đến nước. Do đó, nếu bản mệnh có kế hoạch về những việc này, hãy xem xét lùi lại.

Bên cạnh đó, con giáp này nên xem xét về mặt sức khỏe , nên cẩn thận về các vấn đề liên quan đến tình trạng bản thân, đặc biệt là những bệnh truyền nhiễm có thể ảnh hưởng đến bản thân một cách tiêu cực.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người kiên định, thực dụng, trung thành và rất kiên trì khi bắt tay vào làm việc. Bên cạnh đó, họ cũng là một trong những con giáp nhanh nhẹn, sắc sảo và tiếp thu mọi thứ rất nhanh. Họ gần như tự học và trải nghiệm mọi thứ trong cuộc sống nên càng trưởng thành càng tích luỹ nhiều kinh nghiệm và vốn liếng kiến thức ở lĩnh vực mình theo đuổi.

Người tuổi Dậu không ngại khó khăn gian khổ, cũng không sợ hãi bất cứ thế lực nào. Họ luôn cho rằng con đường mình đã vạch ra thì cứ thế tiến tới, thành công hay thất bại cũng không quan trọng và con giáp này sẵn sàng chấp nhận.

Với những người tuổi Dậu làm kinh doanh, họ nên mở rộng thêm thị trường trong và ngoài nước, hứa hẹn doanh thu bùng nổ. Còn với người làm công ăn lương, nhờ sự sắp xếp khoa học mà các đầu việc của con giáp này luôn hoàn thành đúng hạn và mang về kết quả tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất quên những quá khứ đau lòng, vui vẻ chọn công việc yêu thích.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc thoả mãn đam mê, giỏi biện luận trong các cuộc giao tiếp cùng đối tác.

Tình cảm: Tình yêu rực rỡ, vui vẻ khi đón nhận những tình yêu hạnh phúc.

Tài lộc: Sử dụng cẩn thận, không nên tiêu xài hoang phí.

Sức khoẻ: Mê công việc, bỏ bê bữa cơm thường đau dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.