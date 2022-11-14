Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp này sống chân thành, cởi mở, thẳng thắn và có trách nhiệm.

Từ đầu tuần đến cuối tuần này, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương có quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thể hiện tài năng.

Tuy vậy, thời gian gần đây, tài vận của người tuổi Tỵ không được tốt. Họ cố gắng cũng không được ghi nhận. Kết quả công việc không được như kỳ vọng.

Trong khi đó, người đang chưa có công việc cũng tìm được việc làm phù hợp với bản thân. Con giáp này kinh doanh ăn nên làm ra, tiền bạc cứ thế đổ ào ào vào túi.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần trong 3 tháng trước đó liên tiếp gặp điều xui xẻo, đặc biệt thường xuyên mất tiền oan cho những việc đáng tiếc. Nhưng thời điểm từ đầu tuần đến cuối tuần này hoàn bạn có thể lấy lại những gì đã mất.

Những dự án tưởng chừng như bỏ sót lại nhanh chóng được thực nghiệm, không những vậy còn thuận lợi tiến hành bước đầu tạo ra lợi nhuận. Nếu tiếp tục chăm chút, đầu tư cho những dự án này sẽ chẳng mấy chốc mà thu về tay nguồn lợi khổng lồ. Bạn có thể lấy đây làm đòn bẩy để xây dựng đế chế cho riêng mình.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi chân thành, hiền lành rất đáng tin cậy. Từ đầu tuần đến cuối tuần này, con giáp này gặp nhiều mắn do quý nhân mang đến.

Vận trình tài lộc hanh thông, con giáp tuổi Mùi cũng sẽ gặp được một nhóm bạn mới, trong số những người bạn này sẽ có họ quý nhân sẽ mở ra con đường mới cho họ.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi cũng là người thích giúp đỡ người khác và họ cũng nhận lại tương xứng với những gì bỏ ra. May mắn có thể nhân đôi trong thời gian tới, con giáp tuổi Mùi không chỉ có thể thăng chức, tăng lương mà còn nhờ mai mối để có được một cuộc hôn nhân lý tưởng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.