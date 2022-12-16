Thứ Bảy ngày mai (17/12), Tài Tinh đổi chiều, 3 con giáp đổi đời phú quý, 'ăn no' lộc trời, vẹn toàn công danh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 14:15

Theo tử vi ngày 17/12, có 3 con giáp số hưởng, sự nghiệp thăng tiến, tiền vào như nước.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu bước sang ngày 17/12 với nhiều vận may gõ cửa. Được Chính Quan độ mệnh, con giáp này gặt hái được thành công rực rỡ trong lĩnh vực sự nghiệp, công việc thăng hạng bất ngờ. 

Việc đàm phán, kí kết hợp đồng diễn ra thuận lợi, tránh được xui xẻo nhờ vào tài ăn nói, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Ngày này là ngày tốt rất thích hợp cho việc thi cử, xin việc, tăng lương, tăng chức. Và nếu có ý định chuyển việc trong ngày này bạn cũng dễ dàng tìm được cơ hội mới. 

Mọi nỗ lực của bản mệnh đều được cấp trên ghi nhận và đánh giá rất cao, dành cho bạn nhiều lời khen ngợi cũng như một phần thưởng xứng đáng sẽ được trao đến bạn. Với phần thưởng này những khó khăn liên quan đến tài chính hiện tại đều được giải quyết triệt để. 

Thứ Bảy ngày mai (17/12), Tài Tinh đổi chiều, 3 con giáp đổi đời phú quý, 'ăn no' lộc trời, vẹn toàn công danh sự nghiệp - Ảnh 1
Tuổi Sửu bước sang ngày 17/12 với nhiều vận may gõ cửa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đặc biệt từ thứ Bảy (17/12), khi nắm bắt được cơ hội may mắn, người tuổi Ngọ sẽ không chỉ công thành danh toại, gặt hái vô số thành công trong sự nghiệp mà còn tạo thêm cho bản thân không ít các khoản tích lũy tiền bạc.

Tử vi cho biết trong thời gian tới con giáp này cũng sẽ vượng phát về mặt tình cảm, người đơn thân sẽ có gặp được ý trung nhân còn người đã kết hôn, có đôi có cặp sẽ càng viên mãn trong tình yêu.

Thời gian này, với khả năng quan sát nhạy bén và năng lực làm việc xuất chung, con giáp này có thể nhanh chóng khẳng định vị thế trong công việc, đồng thời cũng thu về thêm cho bản thân không ít khoản lợi nhuận từ việc đầu tư, kinh doanh.

Thứ Bảy ngày mai (17/12), Tài Tinh đổi chiều, 3 con giáp đổi đời phú quý, 'ăn no' lộc trời, vẹn toàn công danh sự nghiệp - Ảnh 2
Thứ Bảy (17/12), người tuổi Ngọ sẽ không chỉ công thành danh toại, gặt hái vô số thành công trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi sở hữu trí tuệ, cảm xúc cao hơn người, sống nhạy cảm và cực kỳ tốt bụng. Trong cuộc sống, họ là người thích hành động hơn là lời nói nên được nhiều người yêu mến, cuộc sống cũng gặp toàn điều may mắn.

Tử vi học có nói, trong thứ Bảy (17/12), tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận, và tình duyên, mọi thứ đều khởi sắc. Mọi khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết đáng kể.

Bạn tìm được nhiều cơ hội đổi đời, thậm chí có người còn phát tài. Từ giờ đến cuối năm, điều cần làm chính là nắm bắt thời cơ, suy nghĩ cẩn trọng thấu đáo để mọi thứ thăng hoa viên mãn.

Thứ Bảy ngày mai (17/12), Tài Tinh đổi chiều, 3 con giáp đổi đời phú quý, 'ăn no' lộc trời, vẹn toàn công danh sự nghiệp - Ảnh 3
Trong thứ Bảy (17/12), tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận, và tình duyên. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022, 3 con giáp như 'trúng số độc đắc', tài lộc ập đến, làm 10 hưởng 100, công danh tấn tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022, 3 con giáp như 'trúng số độc đắc', tài lộc ập đến, làm 10 hưởng 100, công danh tấn tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022, 3 con giáp vận trình khai thông, tài lộc phất lên như diều gặp gió, sự nghiệp thuận lợi đủ đường.

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