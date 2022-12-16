Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022, 3 con giáp như 'trúng số độc đắc', tài lộc ập đến, làm 10 hưởng 100, công danh tấn tới

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 06:44

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022, 3 con giáp vận trình khai thông, tài lộc phất lên như diều gặp gió, sự nghiệp thuận lợi đủ đường.

Tuổi Ngọ

Trong lĩnh vực sự nghiệp, Thiên Ấn tạo điều kiện thuận lợi để người tuổi Ngọ khẳng định vị thế của mình trong tập thể. Bạn là người làm việc có đầu có đuôi, luôn nghiêm túc nên sẽ nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo.

Khi được giao cho những nhiệm vụ khó, con giáp này chớ nên nản lòng, bởi đó chính là cơ hội để bạn bước từng bước vững chắc trên con đường thăng tiến. Hãy rèn luyện bản thân không ngừng nghỉ để xứng đáng với địa vị tương lai của mình.

Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022, bản mệnh nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Nam để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022, 3 con giáp như 'trúng số độc đắc', tài lộc ập đến, làm 10 hưởng 100, công danh tấn tới - Ảnh 1
Trong lĩnh vực sự nghiệp, Thiên Ấn tạo điều kiện thuận lợi để người tuổi Ngọ khẳng định vị thế của mình trong tập thể. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022 tình cảm gia đình và bạn bè của con giáp tuổi Thân lúc này rất hòa hợp nhờ vào sự che chở của Lục Hợp, không những thế, việc hợp tác làm ăn cũng có lợi khi bạn tìm được đối tác phù hợp, có ý định làm ăn lâu dài và thể hiện sự thật thà, chân thành.

Chính Ấn hỗ trợ cho thấy, đây là ngày giúp con giáp tuổi Thân được sáng tỏ một vấn đề gì đó, từ đó giải tỏa những lo âu, căng thẳng trong suốt thời gian vừa qua trong tâm lý của bản mệnh. Dường như bạn đã có câu trả lời và điều này khiến cho bạn cảm thấy hài lòng hơn rất nhiều.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022, 3 con giáp như 'trúng số độc đắc', tài lộc ập đến, làm 10 hưởng 100, công danh tấn tới - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022 tình cảm gia đình và bạn bè của con giáp tuổi Thân lúc này rất hòa hợp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022 mang tới vận may, những điều tuyệt vời mà tuổi Dậu nhận được từ ai đó xứng đáng được trân trọng và đánh giá cao. Đừng quên gửi lại họ những giá trị tốt đẹp tương xứng và dành cho họ những lời khen ngợi, khuyến khích phù hợp.

Ngũ hành tương sinh cho thấy không chỉ tình hình tài chính của bản mệnh có được tín hiệu lạc quan mà chuyện tình cảm lúc này cũng có cơ hội được cải thiện rõ rệt. Các cặp đôi có cơ hội để xoa dịu mâu thuẫn, gia tăng tình cảm đôi bên.

Đây chính là ngày tốt để làm mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, khai trương, bản mệnh có thể tiến hành những công việc liên quan.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022, 3 con giáp như 'trúng số độc đắc', tài lộc ập đến, làm 10 hưởng 100, công danh tấn tới - Ảnh 3
Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022 mang tới vận may, những điều tuyệt vời cho tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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