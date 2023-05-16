Thứ Ba ngày 16/5/2023: Phá Tài đeo bám, Tương Xung chiếu mệnh, 3 con giáp CHẬT VẬT liên miên, THỊ PHI giáng xuống, dễ mất tiền oan uổng

Ngày vấp phải sự cản trở của cục diện Tương Xung, người tuổi Thìn có thể sẽ cảm thấy vô cùng sốt ruột và nóng nảy khi công việc không diễn ra như mong muốn. Bạn dễ xảy ra xung đột quan điểm với đồng nghiệp làm việc chung. Ai cũng có cái lý của mình, chẳng ai chịu là bên nhường một bước.

Chuyện tình cảm của tuổi Thìn cũng không mấy suôn sẻ. Những lời nói ra nói vào của người ngoài ảnh hưởng khá lớn tới mối quan hệ của hai bạn. Nếu lập trường không đủ kiên định, cả hai có thể sẽ lạc mất nhau bởi quá xem trọng ý kiến của người khác.

Có thể bạn không vui khi đối phương có quan điểm trái ngược với mình nhưng đừng quá bức xúc. Việc gắn kết người khác cần có thời gian, đôi khi xung đột cũng là cách để hai bên xả hết mọi bức bối trước khi có thể gắn bó thân thiết với nhau hơn.

Tuổi Dậu

Hôm nay tuổi Dậu có điềm báo có mâu thuẫn về tiền bạc hoặc công việc trong ngày Tuất Dậu Tương Hại. Ngày này nếu nhận được những lời chào mời, rủ rê kèm theo mức lợi nhuận hậu hĩnh, bạn nên cân nhắc thật kỹ, đừng vội lung lay trước những lời đường mật kẻo rơi vào bẫy rập của kẻ xấu.

Ảnh minh họa: Internet

Họa thị phi cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bản mệnh có thể bị tiểu nhân đặt điều nói xấu, gây tổn hại đến thanh danh cũng như uy tín của bạn, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường thăng tiến phía trước. Để hạn chế rắc rối có thể gặp phải, bạn cần thận trọng và chu đáo, kiểm tra kỹ càng trước khi bàn giao bất cứ việc gì.

Bù lại, điểm sáng trong hôm nay của Dậu nằm ở phương diện tình cảm nhờ ngũ hành tương sinh. Mối quan hệ dẫu không phải lúc nào cũng dạt dào nhưng cũng gọi là bình an, người đã kết hôn có xu hướng an phận và dành nhiều thời gian chăm lo gia đình, san sẻ với bạn đời, gìn giữ hạnh phúc.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 16/5 diễn ra tương đối bấp bênh. Người tuổi này gặp phải rắc rối bất ngờ do tác động của ngày Thương Quan. Nếu giữ được bình tĩnh, bản mệnh mới có thể tìm ra hướng giải quyết hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc có họa hao tài đeo bám. Chính vì thế, con giáp này hãy hết sức thận trọng trước khi đưa ra những quyết định liên quan đến đầu tư, kinh doanh để tránh mất tiền oan uổng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi sáng. Người độc thân có nhiều cơ hội hẹn hò với người khác giới trong tương lai gần. Người đã kết hôn có thời gian trò chuyện, chia sẻ những tâm tình với nửa kia nhiều hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.