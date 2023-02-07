Thứ Ba (7/2/2023) phát tài phát lộc, đầu tuần vượng phúc đại cát, 3 tuổi kinh doanh thuận lợi, tiền tỷ về túi, xây dựng cơ ngơi hoành tráng

Tuổi Dần sau bao khó khăn cuối cùng vào thứ Ba 7/2 bạn cũng đã nhận được những thành tựu nhất định. Cách làm việc quyết đoán, thông minh, nhanh nhẹn của Dần đã được cấp trên ghi nhận. Bạn đương nhiên được khen ngợi và trao thưởng nóng. Thông minh có thừa nên Dần đi đâu cũng khiến người khác ngưỡng mộ, đồng nghiệp cũng phải nể bạn một phần.

Hơn nữa, tuổi Dần có quan hệ, biết ngoại giao nên tuần này bạn được cấp trên cất nhắc lên vị trí quan trọng. Trong thời gian thử thách 2 tháng, nếu bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ được nhậm chức.

Tuổi Mão

Thầy tử vi cho biết trong thứ Ba 7/2 tuổi Mão chính là con giáp gặp nhiều may mắn. Người tuổi Mão nếu làm ăn kinh doanh thì có thể kiếm được nhiều khoản tiền lớn nhờ những vụ làm ăn béo bở. Với người tuổi Mão còn đang đi làm công ăn lương thì có cơ hội được thưởng, hoặc đề bạt vào chức vụ mới nhận nhiều khoản tiền ngoài lương

Trong tuần mới này chuyện tình cảm của người tuổi Mão cũng rất suôn sẻ vào thời điểm đầu tuần, hai người nên dành thời gian riêng cho nhau nhiều hơn. Với những người tuổi Mão dù là người độc thân hay đã có gia đình thì đều cần phải giữ khoảng cách hợp lý với người khác, bởi vận đào hoa đang tìm tới, cẩn trọng kẻo gây hiểu lầm không đáng có nhé.

Tuổi Tuất

Vào thứ Ba 7/2, người tuổi Tuất thoát khỏi xui xẻo, nghênh đón vận may, sự nghiệp có những tín hiệu phát triển vô cùng lớn.

Người tuổi Tuất còn được quý nhân tương trợ, vận thế nâng cao thêm một tầng. Nhất là đường tài vận, nếu không được thu hoạch lời lãi lớn nhỏ, tuổi Tuất cũng có cơ hội thăng chức rất cao, quen biết thêm được một số mối quan hệ cực tốt, giúp sự nghiệp, đường làm ăn thêm phần sáng lạn, tài phú tăng vọt, khiến người người ghen tị đỏ mắt.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.