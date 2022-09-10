Thứ 7, chủ nhật (10, 11/9): Xởi lởi Trời cho, 3 con giáp hiền lành, chăm chỉ, Thần Phật che chở, Tổ tiên ban phước lớn, giàu có phát tài

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 07:48

Cùng xem 3 con giáp nào được Tổ tiên ban phước lớn vào đúng 2 ngày cuối tuần này nhé!

Tuổi Mùi

Trong tử vi những người tuổi Mùi quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu về nhiều hơn chi ra khiến cho túi tiền của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh.

Thầy tử vi cho biết 2 ngày cuối tuần này, người tuổi Mùi sẽ là con giáp cực kỳ may mắn. Tuổi Mùi hoàn toàn có thể một tay làm nên cơ đồ cho riêng mình. Chính vì vậy, trong thời gian này tuổi Mùi nên tận dụng thời cơ triệt để.

Thứ 7, chủ nhật (10, 11/9): Xởi lởi Trời cho, 3 con giáp hiền lành, chăm chỉ, Thần Phật che chở, Tổ tiên ban phước lớn, giàu có phát tài - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Dê sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu siêng năng và thực tế, trung thành, đáng tin cậy và có trách nhiệm cao, có tinh thần bất khuất, khả năng tư duy logic mạnh mẽ, có thể toàn tâm toàn ý hoàn thành kết quả mong muốn, không dễ dàng thỏa hiệp và bỏ cuộc dễ dàng để đạt được chiến thắng cuối cùng.

2 ngày cuối tuần này, người tuổi Sửu cũng sẽ gặp vận "may", ngày tháng hanh thông. Họ có tinh thần học hỏi, tìm tòi, dành nhiều thời gian và công sức hơn người khác, tự nhiên họ có thể gặt hái được nhiều thành quả để gặp may mắn và tài lộc dồi dào. Tháng 9, đường tài vận rộng mở hơn, mọi việc suôn sẻ, cuộc sống trở nên giàu sang phú quý.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp giàu có, sự nghiệp ngày càng thăng tiến không ngừng trong thời gian sắp tới. Cho dù trước đây, bạn có thể gặp phải những điều khó khăn, cản trở con đường thăng tiến.

Thứ 7, chủ nhật (10, 11/9): Xởi lởi Trời cho, 3 con giáp hiền lành, chăm chỉ, Thần Phật che chở, Tổ tiên ban phước lớn, giàu có phát tài - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

2 ngày cuối tuần này, Thìn sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt. Cụ thể là năm 30 tuổi, bạn sẽ đón nhận lộc lớn trời ban có thể xây nhà, sắm xe, ngồi không hưởng phúc.

Nói chung vận trình của bạn sẽ không sợ nghèo khổ. Nếu ai đang vướng phải rắc rối, hãy cố gắng vượt qua bạn sẽ có công danh, sự nghiệp vô cùng vượng sắc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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