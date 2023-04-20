Thứ 7 (22/04) Cát Tinh chiếu mệnh, các con giáp sau có thể "gặp dữ hóa lành", mọi sự vẫn phát triển thuận buồm xuôi gió

Người tuổi Thìn có một ngày gặp nhiều may mắn về phương diện tài chính nhờ Thực Thần độ mệnh. Bản mệnh đang được quý nhân giúp sức nên tiền bạc dư dả, cứ hết rồi lại có. Những người làm công ăn lương ngoài thu nhập chính thì hôm nay cũng có thêm thu nhập phụ từ việc làm thêm hoặc thưởng doanh thu.

Trong khi đó, những người theo nghề kinh doanh sẽ có một ngày khá bận rộn với các đơn hàng về tới tấp, khách hàng ra vào nườm nượp. Con giáp này cũng có nhiều kế hoạch muốn triển khai trong thời gian tới, thành công và thứ 7 (22/04) chính là điểm khởi đầu vững chắc để bạn thực hiện dự định đó trong tương lai.

Tuổi Tuất

‏Bản mệnh là người sống lý trí, nhưng rất tình cảm, chân thành với mọi người xung quanh. Họ ít khi thờ ơ trước tình cảnh của người khác, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè thân thiết. Do đó, con giáp này có thể không quan hệ quá rộng, nhưng mỗi mối quan hệ đều rất chất lượng. Lại thêm tinh thần lạc quan, cởi mở, họ dễ trở nên nổi bật trong mắt mọi người xung quanh, được quý nhân "để mắt" và tương trợ.‏

‏Con giáp này đặc biệt giỏi nắm bắt các cơ hội để thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Cộng thêm sự quyết tâm và kiên định trong công việc, khi đã đặt ra mục tiêu thì họ sẽ nỗ lực để thực hiện bằng được.

Thứ 7 (22/04) này, người tuổi Tuất sẽ có thu hoạch tốt về sự nghiệp, công việc thêm phần ổn định, thu nhập tăng cao, đem tới sự vừa lòng thỏa ý, an tâm công tác lâu dài. ‏

‏Cần lưu ý rằng, đến tháng tiếp theo, dưới tác động của cục diện Tam Hợp, công việc sẽ càng có cơ hội để tiến triển tương đối thuận lợi. Do đó, thời điểm này, bản mệnh cần tập trung vào nhiệm vụ, giữ được tinh thần hăng hái, thì ắt đạt được kết quả đáng mừng. Nên bắt đầu việc theo dõi, đánh giá những đối tượng hoặc kế hoạch làm ăn khả thi để có sự chuẩn bị, khi thời cơ đến, lập tức bung sức và gặt hái thành công.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi là những người thực tế, sẵn sàng làm việc chăm chỉ và không ngại khó khăn, khoảng thời gian này tài vận rất tốt, sự nghiệp phát triển thuận lợi, nhờ có sao tốt chiếu rọi nên tài lộc vượng phát, vận khí sẽ giúp cuộc sống của bạn có biến động lớn, tuy có vất vả nhưng thành công sẽ âm thầm gõ cửa. ‏

‏Thứ 7 (22/04), đời sống của người tuổi Mùi sẽ được nâng cao ít nhiều, cũng như được phù hộ về mặt tài lộc nhiều hơn. Hiện tại có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền, tuy nhiên, bạn vẫn phải không ngừng nâng cao năng lực bản thân, cộng với tài vận sẵn có, chắc chắn tiền sẽ đầy két.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.