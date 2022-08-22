Thứ 4 ( 24/08/2022) đúng 10 giờ trưa, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, phát tài lộc, nhà nghèo hóa nhà giàu, nhà giàu lại càng giàu thêm

Trong thời gian tới, mọi việc của tuổi Hợi diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Con giáp này ngồi không cũng đón nhận lộc lá dồn dập kéo đến.

Từ thời điểm này trở đi, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, được quý nhân trợ giúp nên công việc và cuộc sống diễn ra suôn sẻ, không có nhiều điều phải lo lắng.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi biết nhìn xa trông rộng, biết tích lũy, họ không chấp nhận phải đối mặt với cuộc sống khó khăn trắc trở. Không như những người khác chạy trốn khi gặp vấn đề khó khăn, tuổi Mùi sẽ ra sức tìm cách giải quyết, tìm cách thay đổi mọi thứ để cuộc sống thoải mái hơn. Tử vi thứ Tư tuần này (24/08), con giáp này sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, họ sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ, có khả năng mua nhà mua xe.

Người tuổi Mùi sự nghiệp phát triển rất tốt, khiến người khác phải ghen tị. Cùng là năm Tam hợp Thái Tuế, nhưng khác với người tuổi Hợi, người tuổi Mùi dễ tiết kiệm tiền hơn. Ngoài ra, tình duyên cũng ùa về với con giáp này, hãy chuẩn bị cho thời kỳ thăng hoa, hạnh phúc ngay trong tuần mà bạn cũng không ngờ tới được.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân vốn sinh ra đã mang trong mình tính cách giỏi giang. Họ rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống và có cách cư xử khéo léo. Thân hiểu rõ khả năng của bản thân mình đến đâu vì vậy họ biết phát huy những thế mạnh của mình để dễ dàng có được thành công.

Đúng ngày Thứ Tư (24/08), người tuổi Thân sẽ có tin vui về tài lộc. Người tuổi Thân nhờ vậy mà rủng rỉnh tiền bạc. Dù kinh doanh buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng không lo thiếu tốn.

Bản mệnh còn có thể gặp được quý nhân của cuộc đời mình. Quý nhân sẽ chỉ đường dẫn lối cho Thân tìm được hướng đi tốt trong tương lai. Nhờ vậy, công việc của người tuổi Thân diễn ra suôn sẻ, tài vận dồi dào. Tinh thần của Thân cũng trở nên thoải mái hơn, không còn phải lo nghĩ đến tương lai.

Người nào biết nắm bắt cơ hội thì sẽ còn phất lên như diều gặp gió, tài khoản tăng số khiến cho Thân có cuộc sống cực kỳ viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.