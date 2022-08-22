Thứ 4 ( 24/08/2022) đúng 10 giờ trưa, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, phát tài lộc, nhà nghèo hóa nhà giàu, nhà giàu lại càng giàu thêm

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 23:50

Top 3 con giáp vào Thứ Tư (24/08) gặp vận may “có 1 không 2” đổi đời thành đại gia, anh em họ hàng được nhờ.

Tuổi Hợi

Thứ 4 ( 24/08/2022) đúng 10 giờ trưa, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, phát tài lộc, nhà nghèo hóa nhà giàu, nhà giàu lại càng giàu thêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi có tính cách nhã nhặn, điềm tĩnh khi đối mặt với mọi vấn đề trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này có khả năng thích nghi với mọi điều kiện, hoàn cảnh và có thể chịu đựng được áp lực.

Tử vi dự báo rằng bước sang Thứ Tư tuần này (24/08/2022), tuổi Hợi sẽ đón nhiều tin vui bất ngờ, có cơ hội phất lên như diều gặp gió.

Trong thời gian tới, mọi việc của tuổi Hợi diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Con giáp này ngồi không cũng đón nhận lộc lá dồn dập kéo đến.

Từ thời điểm này trở đi, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, được quý nhân trợ giúp nên công việc và cuộc sống diễn ra suôn sẻ, không có nhiều điều phải lo lắng.

Tuổi Mùi

Thứ 4 ( 24/08/2022) đúng 10 giờ trưa, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, phát tài lộc, nhà nghèo hóa nhà giàu, nhà giàu lại càng giàu thêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Mùi biết nhìn xa trông rộng, biết tích lũy, họ không chấp nhận phải đối mặt với cuộc sống khó khăn trắc trở. Không như những người khác chạy trốn khi gặp vấn đề khó khăn, tuổi Mùi sẽ ra sức tìm cách giải quyết, tìm cách thay đổi mọi thứ để cuộc sống thoải mái hơn. Tử vi thứ Tư tuần này (24/08), con giáp này sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, họ sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ, có khả năng mua nhà mua xe.

Người tuổi Mùi sự nghiệp phát triển rất tốt, khiến người khác phải ghen tị. Cùng là năm Tam hợp Thái Tuế, nhưng khác với người tuổi Hợi, người tuổi Mùi dễ tiết kiệm tiền hơn. Ngoài ra, tình duyên cũng ùa về với con giáp này, hãy chuẩn bị cho thời kỳ thăng hoa, hạnh phúc ngay trong tuần mà bạn cũng không ngờ tới được.

Tuổi Thân

Thứ 4 ( 24/08/2022) đúng 10 giờ trưa, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, phát tài lộc, nhà nghèo hóa nhà giàu, nhà giàu lại càng giàu thêm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Thân vốn sinh ra đã mang trong mình tính cách giỏi giang. Họ rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống và có cách cư xử khéo léo. Thân hiểu rõ khả năng của bản thân mình đến đâu vì vậy họ biết phát huy những thế mạnh của mình để dễ dàng có được thành công.

Đúng ngày Thứ Tư (24/08), người tuổi Thân sẽ có tin vui về tài lộc. Người tuổi Thân nhờ vậy mà rủng rỉnh tiền bạc. Dù kinh doanh buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng không lo thiếu tốn.

Bản mệnh còn có thể gặp được quý nhân của cuộc đời mình. Quý nhân sẽ chỉ đường dẫn lối cho Thân tìm được hướng đi tốt trong tương lai. Nhờ vậy, công việc của người tuổi Thân diễn ra suôn sẻ, tài vận dồi dào. Tinh thần của Thân cũng trở nên thoải mái hơn, không còn phải lo nghĩ đến tương lai.

Người nào biết nắm bắt cơ hội thì sẽ còn phất lên như diều gặp gió, tài khoản tăng số khiến cho Thân có cuộc sống cực kỳ viên mãn.

 

 

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

Đúng 16 giờ ngày mai (23/08/2022) 3 con giáp tiền vô như nước, tài lộc phủ phê, tiêu xài thoải mái

Đúng 16 giờ ngày mai (23/08/2022) 3 con giáp tiền vô như nước, tài lộc phủ phê, tiêu xài thoải mái

Top 3 con giáp vào đúng 16 giờ ngày mai (23/08/2022) gặp vận may về tiền bạc, cả đời tiêu xài không phải nghĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp may mắn giàu sang

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi