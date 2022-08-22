Cuối tháng 8 này 3 con giáp hết hết xung thái tuế, vận xui đi qua, vận may đang đến, tiền bạc đổ về xài không hết

Top 3 con giáp đổi vận đổi đời vào cuối tháng 8/2022 này.
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Tuổi Dậu
Nửa năm đầu Nhâm Dần tuổi Dậu gặp nhiều điều không như ý. Nhưng tử vi cho biết trong nửa cuối năm 2022, tình hình tài chính của tuổi Dậu chính là một trong những con giáp có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt. Trong thời gian này, tuổi Dậu nhờ cát tinh chiếu mệnh, thu nhập chính của con giáp này được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, với những người tuổi Dậu làm kinh doanh dù phải vất vả ngược xuôi nhưng sẽ được hưởng thành quả xứng đáng. Với những người tuổi Dậu vẫn còn làm công ăn lương cũng có những bước tiến nhất định trong công việc; những cố gắng của con giáp này sẽ được cấp trên công nhận, thậm chí có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.
Không chỉ may mắn trong công việc, tài lộc mà con đường tình duyên của tuổi Dậu cũng sẽ nở rộ. Với ai độc thân thì nhiều người theo đuổi. Với người có gia đình thì trong nhà càng thêm gắn kết yêu thương, cuộc sống vô cùng viên mãn.
Tuổi Ngọ
Tuổi Ngọ sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Ngọ có thể đạt được thành công hơn người.
Tử vi dự báo rằng, tháng 8 âm lịch sắp tới mang đến nhiều tin vui cho tuổi Ngọ. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.
Hơn hết trong thời gian tới, người tuổi Ngọ làm kinh doanh có thể mở rộng quy mô hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới mà không cần quá lo nghĩ.
Tuổi Thìn
Cuối tháng 7 đầu tháng 8 âm lịch, có thể được coi là thời điểm dương khí hội tụ, nhật chi thủy họa giao hội, giúp vận khí của người tuổi Thìn thay đổi.
Con giáp này không còn chịu ảnh hưởng lớn từ các hung tinh nên sức khỏe dần được cải thiện, không gặp nhiều vấn đề trở ngại.
Có sức khỏe là có tất cả. Công việc và thu nhập của những người tuổi Thìn cũng có sự chuyển biến tích cực. Các khúc mắc trước đó sẽ được bản mệnh giải quyết êm đẹp. Nhờ đó, thu nhập của bản mệnh cũng được cải thiện rất nhiều.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.