3 con giáp số hưởng tuần sau (22-28/08/2022) sống an nhàn, không đấu đá vẫn sung túc, đủ đầy bởi có quý nhân phù trợ, luôn trải sẵn hoa hồng trên lối đi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có thể sẽ gặp được quý nhân trong công việc, nhờ thế mà được giúp đỡ khá nhiều, thuận lợi vượt qua những khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, quý nhân đến không phải điều tình cờ mà do bản mệnh có mắt nhìn người, biết kết giao bè bạn. Họ biết ai là người tốt, biết ai là người mình nên kết giao.

Tuần mới (22-28/08/2022), người tuổi Dần có vận trình khá sáng, mọi sự hanh thông, mọi phương diện đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Đặc biệt là con giáp này trong cuối năm nay sẽ đón chào vận quý nhân giáng xuống, mang tới nhiều điều may mắn cát lành trong cuộc sống hàng ngày.

Thêm nữa, con giáp này luôn có thái độ cầu tiến, làm việc nghiêm túc đúng mực, tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người nên cũng được nhiều người yêu mến. Nhân duyên vượng cũng là lý do giúp cho họ được nhiều người chú ý, nhờ thế mà gặp được quý nhân.

Quý nhân cũng giúp cho người tuổi Dần còn cô đơn sớm tìm được người bầu bạn sớm hôm, cuộc sống có thêm nhiều màu sắc mới.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới chào đón người tuổi Mão với nhiều điều may mắn ngập tràn. Mão Tuất nhị hợp, vì thế mà con giáp này chẳng những được quý nhân phù trợ trong công việc mà còn được quý nhân chỉ lối dẫn đường, giúp cho bản mệnh có được đoạn tình duyên như ý.

Nhiều cơ hội trong công việc mở ra trước mắt, người tuổi Mão nếu biết nắm bắt thời cơ thì chắc chắn sẽ có tương lai vô cùng tươi sáng. Bản mệnh cũng có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân, chuyện thăng quan tiến chức không quá xa xôi. Lại thêm được quý nhân tương trợ nên uy tín của bản mệnh càng thêm vững chãi, giành được những lợi thế mà không phải ai cũng có được.

Đường tình duyên đào hoa nở rộ, vượng vận đào hoa, giúp cho người độc thân sớm tìm được người tâm đầu ý hợp. Quý nhân sẽ dẫn dắt bản mệnh, giới thiệu cho bản mệnh người ưng ý, đừng ngại ngùng từ chối khi có người mai mối đối tượng yêu đương cho mình nhé. Tử vi 2018 còn cho thấy, nửa kia của người tuổi Mão chính là quý nhân tốt nhất của con giáp này, giúp cho bản mệnh giành được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống đó.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ có cát tinh Thiên Ất quý nhân tương trợ nên khả năng gặp quý nhân trong tuần mới (22-28/08/2022) của con giáp này khá cao so với các con giáp khác. Nhìn tổng thể thì vận trình của con giáp này cũng nhờ thế mà tăng tiến hơn gấp nhiều lần.

Tính cách nhiệt tình vui vẻ, hướng ngoại, sôi nổi và thích kết giao bạn bè, giỏi chuyện xã giao nên con giáp này có rất nhiều quý nhân bên cạnh, đây không phải điều gì quá lạ lùng. Đặc biệt, quý nhân sẽ giúp đỡ người tuổi Ngọ khá nhiều trong vận trình tài lộc.

Trong công việc, bản mệnh được giao cho nhiều trọng trách, thể hiện năng lực cá nhân của mình và giành được nhiều lời khen ngợi từ cấp trên. Tuy nhiên, vận quý nhân trong công việc không mạnh nên có thể vẫn xảy ra một số tranh chấp bất đồng, bản mệnh không biết kiềm chế bản thân thì dễ dàng gây họa.

Riêng về đường tài lộc, chẳng những được quý nhân trợ giúp mà bản mệnh còn được bạn bè anh em nâng đỡ rất nhiều. Đôi bên cùng hiệp lực, cố gắng nỗ lực hết mình, nhờ thế mà mọi sự đều khá thuận lợi, mang về nguồn tài lộc không kém phần dồi dào.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.