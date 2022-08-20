3 ngày đầu tuần tới (22,23,24/08/2022) 3 con giáp xui xẻo bủa vây, làm việc dễ thất bại, đồng nghiệp ganh tỵ, cấp dưới chán ghét, cấp trên nghi ngờ, cẩn thận từng lời nói và từng hành động

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 11:45

3 con giáp sang 3 ngày đầu tuần tới (22,23,24/08/2022) dễ gặp tai họa từ trên trời rơi xuống, hiểm họa bủa vây, dễ sa cơ thất thế. Tu thân cẩn thận, nhanh chóng giải bớt nghiệp tà.

Tuổi Ngọ

3 ngày đầu tuần tới (22,23,24/08/2022) 3 con giáp xui xẻo bủa vây, làm việc dễ thất bại, đồng nghiệp ganh tỵ, cấp dưới chán ghét, cấp trên nghi ngờ, cẩn thận từng lời nói và từng hành động - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi 3 ngày đầu tuần (22,23,24/08/2022)nhận thấy, vận trình của người tuổi Ngọ trong 3 ngày này khó mà suôn sẻ khiến bạn trở thành con giáp xui xẻo, cần phải hết sức đề phòng.

 Rắc rối ập đến phần lớn cũng bởi bản tính hiếu thắng của bản mệnh, không chịu được những lời nói khích bác của người khác và dễ đưa ra những quyết định nóng vội. 

Thời điểm này, bản mệnh không thích nghe lời phê phán mà chỉ thích nghe những lời khen ngợi, xu nịnh từ phía người khác. Bạn nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người tuy thẳng thắn và có phần mất lòng nhưng sẽ giúp bạn tiến bộ dần dần, và chúng có giá trị hơn lời khen rất nhiều.

Ngày cảm xúc bất ổn, con giáp này để lý trí bị che mờ nên dễ dàng gây mâu thuẫn với người khác. Cứ thế, con đường sự nghiệp của bạn sẽ bị ảnh hưởng nếu như bản mệnh không kiềm chế bản thân. Hơn thế nữa, nhân duyên cũng sẽ bị phá hoại, các mối quan hệ xã giao cũng tan vỡ, thiệt hại chẳng thể đong đếm được.

Tuổi Hợi

3 ngày đầu tuần tới (22,23,24/08/2022) 3 con giáp xui xẻo bủa vây, làm việc dễ thất bại, đồng nghiệp ganh tỵ, cấp dưới chán ghét, cấp trên nghi ngờ, cẩn thận từng lời nói và từng hành động - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi 3 ngày đầu tuần (22,23,24/08/2022), người tuổi Hợi được dự báo có thể phải đối mặt với hung vận cản trở khá lớn. Dù bạn đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi.

Mọi thứ diễn ra không như ý có thể khiến bản mệnh chán nản, uể oải. Có lẽ trước hết bạn nên xem lại cách thức làm việc của mình xem đã phù hợp hay chưa thay vì vội vàng trách móc, đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Do công việc không thuận lợi nên tình hình tài chính của những người tuổi Hợi cũng không hề dư dả. Nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh thì tốt nhất bạn nên lùi lại, chờ một thời điểm thích hợp hơn.

Tuổi Dần

3 ngày đầu tuần tới (22,23,24/08/2022) 3 con giáp xui xẻo bủa vây, làm việc dễ thất bại, đồng nghiệp ganh tỵ, cấp dưới chán ghét, cấp trên nghi ngờ, cẩn thận từng lời nói và từng hành động - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Là con giáp xui xẻo năm nay, nên tuổi Dần có thể sẽ phải đón một khoảng thời gian khá ảm đạm. Đặc biệt, bản mệnh dễ rơi vào cảnh mất tiền hoặc tiêu tiền khá nhiều cho những việc quan trọng vào đầu tuần mới (22,23,24/08/2022).

Hãy luôn nhắc nhở mình chi tiêu tiết kiệm phòng những sự cố bất ngờ. Đồng thời, bản mệnh hãy cố gắng tận dụng lợi thế của mình, phát huy hết mức khả năng đang có để đảm bảo nguồn thu nhập ổn định.

Vận trình công danh sự nghiệp không khả quan khi mà con giáp này không tập trung tinh thần cho nhiệm vụ. Nguyên nhân của việc này một phần là do chuyện tình cảm lấn át lý trí hoặc do chuyện cá nhân. Vì năng suất làm việc không cao nên tuần này bạn khó đạt được mục tiêu mà bản thân đề ra.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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