Cuối tuần là thời điểm vàng để 3 con giáp sau đầu tư, chơi bạc, bỏ tiền vào chỗ nào là sinh lời từ chỗ đó, 1 lãi 100, chẳng mấy chốc mà giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 11:48

Cuối tuần (20-21/08/2022) thời điểm may mắn chưa từng thấy của 3 con giáp sau, tranh thủ cơ hội hiếm có để kiếm tiền và tài lộc.

Tuổi Thìn

Cuối tuần là thời điểm vàng để 3 con giáp sau đầu tư, chơi bạc, bỏ tiền vào chỗ nào là sinh lời từ chỗ đó, 1 lãi 100, chẳng mấy chốc mà giàu ú ụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Thìn tư chất thông minh, tính cách khiêm tốn, hòa nhã, hơn nữa tài vận của con giáp này tương đối suôn sẻ.

Trong 3 năm tới, do cung mệnh xuất hiện Cát  tinh “ Thực Thần” nên người tuổi Thìn sẽ được quý nhân giúp đỡ về tiền bạc

Những cơ hội phát tài từ “trên trời rơi xuống” liên tiếp đến với con giáp này. Điều này giúp cho người tuổi Thìn có thể dễ dàng trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

Tuổi Hợi

Cuối tuần là thời điểm vàng để 3 con giáp sau đầu tư, chơi bạc, bỏ tiền vào chỗ nào là sinh lời từ chỗ đó, 1 lãi 100, chẳng mấy chốc mà giàu ú ụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bước chân vào cuối tuần này, người tuổi Hợi sẽ liên tục đón tin vui tài lộc ùn ùn đổ ập vào nhà, vận may gõ cửa dồn dập. Không chỉ công việc suôn sẻ, được cấp trên tín nhiệm ở công sở, nghề tay trái cũng giúp Ngọ gom được lợi nhuận cực khủng.

Người tuổi Hợi trong những ngày cuối tuần nhận nhiều tài lộc, công danh rộng mở không ngờ. Mọi thứ đã đi vào quỹ đạo và đang được diễn ra theo đúng kế hoạch, con giáp không cần tốn quá nhiều công sức nhưng vẫn thu thành công đáng nể. Tài lộc của Hợi cũng từ đây mà trở mình thăng tiến. Chi tiêu luôn ít hơn lượng tiền thu vào nên sẽ có khoảng tích lũy đáng kể.

Tuổi Mùi

Cuối tuần là thời điểm vàng để 3 con giáp sau đầu tư, chơi bạc, bỏ tiền vào chỗ nào là sinh lời từ chỗ đó, 1 lãi 100, chẳng mấy chốc mà giàu ú ụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong 12 con giáp, người tuổi Mùi có bản lĩnh ngoan cường, họ giàu có và được mọi người thương yêu. Nhờ có gan làm giàu nên họ không sợ thất bại, càng gặp khó khăn, ý chí con giáp này càng to lớn hơn, họ cố gắng làm việc chăm chỉ để có được cuộc sống thoải mái, sự nghiệp vì thế cũng đạt được nhiều thành tựu đáng nể khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Thời điểm cuối tuần này (20,21/08/2022) là thời điểm cực thịnh con giáp tuổi Mùi có vận may trúng xổ số. Chỉ bằng vài ba tờ vé số họ có thể trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm. Tiền bạc rải đầy nhà, vàng rơi khắp sân là những dự báo may mắn của người tuổi Mùi trong thời gian sắp đến.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 con giáp ngày mai (19/08/2022) làm việc gì cũng suôn sẻ, kế hoạch nào cũng dễ dàng thực hiện được, dù là tình duyên hay sự nghiệp đều có bước tiến mới

3 con giáp ngày mai (19/08/2022) làm việc gì cũng suôn sẻ, kế hoạch nào cũng dễ dàng thực hiện được, dù là tình duyên hay sự nghiệp đều có bước tiến mới

Top 3 con giáp may mắn vào ngày mai(19/08/2022) thành công trong mọi việc, nhận được nhiều niềm vui từ Thần Tài và Ông Tơ bà Nguyệt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tâm linh tâm linh tử vi 12 con giáp top 3 con giáp may mắn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi