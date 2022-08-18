Cảnh báo vận hạn 5 ngày tới của 3 con giáp (19-23/08/2022) bị gắp lửa bỏ vào tay, bịa đặt vu khống, tinh thần kiệt quệ vì bị hãm hại không ngừng

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 03:30

Top 3 con giáp bị tiểu nhân hãm hại, 5 ngày tới không ngày nào được yên.

Tuổi Tỵ

Cảnh báo vận hạn 5 ngày tới của 3 con giáp (19-23/08/2022) bị gắp lửa bỏ vào tay, bịa đặt vu khống, tinh thần kiệt quệ vì bị hãm hại không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vốn tính bốc đồng cộng thêm sự dụ dỗ có chủ ý của kẻ tiểu nhân, người tuổi Tỵ dễ mắc phải những sai lầm không thể sửa chữa trong tháng 4 này. Buồn cho người tuổi Tỵ một nỗi là ban đầu, họ luôn coi đối phương là bạn mà không biết rằng, đối phương chỉ đang cố tình tiếp cận họ với mục đích xấu.

Dưới sự tác động của tiểu nhân, người tuổi Tỵ có xu hướng xa lánh người thân, bạn bè để rồi cuối cùng, lòng trung thành của họ sẽ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng, khiến họ làm ra những việc sai trái trong vô thức. Lời khuyên cho tuổi Tỵ là cần thật tỉnh táo, nhận biết rõ ràng ai là người đáng tin cậy và ai là kẻ tiểu nhân, đừng để sự chân thành của bạn bị coi rẻ, bị hãm hại còn ngây ngô biện minh cho kẻ hại mình.

Tuổi Dậu

Cảnh báo vận hạn 5 ngày tới của 3 con giáp (19-23/08/2022) bị gắp lửa bỏ vào tay, bịa đặt vu khống, tinh thần kiệt quệ vì bị hãm hại không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu thời gian gần đây gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc. Càng phát triển, càng có nhiều người không chấp nhận tài năng của con giáp, tìm mọi cách chê bai, hạ thấp tuổi Dậu.

Tháng 3 âm lịch, người tuổi Dậu dễ xảy ra cãi vã, dẫn đến gây thù chuốc oán với mọi người. Hoặc vì con giáp quá nổi trội nên càng khiến đồng nghiệp hoặc kẻ thù cũ ganh ghét, tìm cách phá hoại.

Ngoài gây hình ảnh xấu nơi công sở, kẻ tiểu nhân còn lợi dụng sự tin người của tuổi Dậu để hợp tác đầu tư, từ đó con giáp mất cả tiền lẫn bạn. Vì vậy, tuổi Dậu dù có được thành công cũng nên khiêm tốn, hạn chế nói nhiều thành nói dại, nảy sinh lòng đố kỵ, cũng như cố gắng dĩ hòa vi quý với những người xung quanh.

Tuổi Mùi

Cảnh báo vận hạn 5 ngày tới của 3 con giáp (19-23/08/2022) bị gắp lửa bỏ vào tay, bịa đặt vu khống, tinh thần kiệt quệ vì bị hãm hại không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tiến độ công việc của người tuổi Mùi trì trệ, mọi việc tiến triển ì ạch và dường như những rắc rối đó lại xuất phát từ yếu tố con người mà nên. Do đó, bạn cần hành sự hết sức thận trọng, ăn nói giữ mồm giữ miệng, tránh lo chuyện bao đồng kẻo vướng họa thị phi, lợi bất cập hại.

Trong nửa cuối tháng 3, tiểu nhân chẳng những giở trò ném đá giấu tay, đứng trong tối để rình rập thừa cơ hãm hại bạn mà còn gây đủ trò cạnh tranh gay gắt. Chính những điều này làm cho sự tín nhiệm của bạn có thể giảm sút, cơ hội thăng tiến ngày càng thu hẹp.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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