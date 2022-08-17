5 ngày tới (18/08-22/08/2022) 3 con giáp sau cẩn thận điềm xấu, bị kẻ tiểu nhân hãm hại, đặt điều vu khống, ăn không nói có, ảnh hưởng đến danh dự và tinh thần

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 06:20

Top 3 con giáp sau 5 ngày tới gặp chuyện thị phi, bị đặt điều nói xấu, nhưng bằng trái tim ngay thẳng, bạn chẳng phải sợ gì cả.

Tuổi Thìn

5 ngày tới (18/08-22/08/2022) 3 con giáp sau cẩn thận điềm xấu, bị kẻ tiểu nhân hãm hại, đặt điều vu khống, ăn không nói có, ảnh hưởng đến danh dự và tinh thần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong 5 ngày tới (18-22/08/2022) tuy hạn tiểu nhân của người tuổi Thìn không quá nghiêm trọng song họ lại có nguy cơ cao gặp phải hàng loạt vận rủi nho nhỏ, xui xẻo tuy bé nhưng tích tụ lại vẫn gây ra hậu quả khá khó chịu. Xung quanh luôn có người sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người tuổi Thìn, tuy nhiên do không hiểu rõ tình hình nên đôi khi tình trạng càng giúp càng rối sẽ xảy ra. Đặc biệt, người tuổi Thìn vốn không biết cách từ chối, thành thử ra cuối cùng họ chỉ còn nước tự đi dọn dẹp hết đống rắc rối đã xảy ra.

Cũng trong khoảng thời gian sắp tới, người tuổi Thìn còn dễ rơi vào tình huống khó xử khi các thành viên trong gia đình họ luôn mượn cớ "muốn tốt cho họ" để ép buộc họ làm những việc họ không muốn, thậm chí còn dẫn đến các cuộc cãi vã ồn ào. Điều này khiến người tuổi Thìn thực sự cảm thấy kiệt sức.

Tuổi Dậu

5 ngày tới (18/08-22/08/2022) 3 con giáp sau cẩn thận điềm xấu, bị kẻ tiểu nhân hãm hại, đặt điều vu khống, ăn không nói có, ảnh hưởng đến danh dự và tinh thần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu thời gian gần đây gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc. Càng phát triển, càng có nhiều người không chấp nhận tài năng của con giáp, tìm mọi cách chê bai, hạ thấp tuổi Dậu.

Trong 5 ngày tới, người tuổi Dậu dễ xảy ra cãi vã, dẫn đến gây thù chuốc oán với mọi người. Hoặc vì con giáp quá nổi trội nên càng khiến đồng nghiệp hoặc kẻ thù cũ ganh ghét, tìm cách phá hoại.

Ngoài gây hình ảnh xấu nơi công sở, kẻ tiểu nhân còn lợi dụng sự tin người của tuổi Dậu để hợp tác đầu tư, từ đó con giáp mất cả tiền lẫn bạn. Vì vậy, tuổi Dậu dù có được thành công cũng nên khiêm tốn, hạn chế nói nhiều thành nói dại, nảy sinh lòng đố kỵ, cũng như cố gắng dĩ hòa vi quý với những người xung quanh.

Tuổi Tỵ

5 ngày tới (18/08-22/08/2022) 3 con giáp sau cẩn thận điềm xấu, bị kẻ tiểu nhân hãm hại, đặt điều vu khống, ăn không nói có, ảnh hưởng đến danh dự và tinh thần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong 5 ngày tới (18-22/08/2022), vận may tiền bạc không đến với người tuổi Tỵ. Bản mệnh khó có thể thu về khoản lợi nhuận như mong muốn. Việc đầu tư kinh doanh ở thời điểm này có nguy cơ lỗ nhiều hơn lãi. Điềm báo cho thấy kẻ tiểu nhân không ngừng phá hoại khiến cho việc buôn bán, đầu tư gặp trục trặc, không như ý muốn.

Con giáp này không nên cố chấp thực hiện những dự án mạo hiểm, chớ tham cái lợi trước mắt mà mất trắng. Hãy cẩn thận khi hợp tác làm ăn với ai đó, nhất là những người chưa có nhiều kinh nghiệm kẻo bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản.

 

 

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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