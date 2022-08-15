Giữa tuần này (16/08-19/08/2022) 3 con giáp sau làm việc gì cũng nên cẩn thận, sơ xuất một chút là tiền tài của cải bay theo gió, không những nguy hiểm về tài lộc mà còn ảnh hưởng sức khỏe cực kỳ cao

Tuần mới này, sự nghiệp của người tuổi Mùi khó mà đạt được bước phát triển mong muốn. Bạn thường phải giải quyết nhiều rắc rối do đồng nghiệp gây ra, đến nỗi không có thời gian dành riêng cho mình, vì vậy mà công việc cũng có dấu hiệu trì trệ nhất định.

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này không có dấu hiệu khởi sắc. Dường như bạn và người ấy vẫn đang rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết. Đừng yếu lòng tìm người chia sẻ ở bên ngoài, bởi làm vậy tức là bạn đang chính tay hủy hoại hạnh phúc của mình đấy.

Cùng với đó, bạn cần chú ý trong việc kết giao với mọi người, chớ nên tin tưởng người khác quá dễ dàng mà rước họa vào thân. Những kẻ càng nhiệt tình với bạn, nịnh nọt, bợ đỡ bạn lại càng là những kẻ cần phải đề phòng hơn.

Tuổi Thân

Giữa tuần là khoảng thời gian xấu, tuổi Thân bị hung tinh Kiếp Tài án ngữ nên các nguồn thu có dấu hiệu suy giảm, thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể đối mặt với cảnh hao tài do đầu tư thua lỗ, tính toán sai lầm. Bạn có thể tham khảo ý kiến của người có chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày Kim – Mộc xung khắc, dường như con giáp này vẫn chưa làm chủ được cảm xúc, buồn vui thất thường khiến mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia đều chùng xuống. Cuộc sống vốn nhiều áp lực và trách nhiệm nặng nề nên rất cần san sẻ và thấu hiểu cho nhau, đừng dồn hết sự ấm ức lên đối phương.

Tuổi Ngọ

Giữa tuần (16-19/08/2022) này, cục diện Tương Phá tác động lên vận trình ngày mới của tuổi Ngọ khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn với bạn do có tiểu nhân quấy phá. Kế hoạch dễ đổ bể nửa chừng, công sức bỏ ra như muối bỏ biển, chẳng thu hoạch được là bao.

Ảnh minh họa: Internet

Tiếc rằng kẻ đó ở trong tối còn bạn ngoài sáng, sẽ rất khó để phát hiện ra chiêu trò của đối phương, cách duy nhất bạn có thể làm là hãy chuẩn chỉnh trong từng hành động, không để xảy ra sơ hở cho kẻ đó có cơ hội nắm thóp, gây bất lợi cho bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.