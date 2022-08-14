Tử vi tuần mới của các con giáp (15-21/8/2022): top 3 con giáp đối mặt với chuyện chẳng lành, công việc trì trệ, đường công danh sự nghiệp gặp phải nhiều vật cản nhưng sẽ vượt qua nhanh chóng

Người tuổi Sửu dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên của mình vào ngay ngày đầu tiên của tuần mới. Những quan điểm của đôi bên trái ngược nhau và bạn không được phép làm những việc mình đã đề xuất. Điều này khiến bạn vô cùng ức chế.

Với người làm cấp trên, bạn cũng thường dùng quyền hành của mình để bắt ép cấp dưới thực hiện theo yêu cầu của mình. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì về lâu về dài, bạn sẽ làm mất lòng cấp dưới, gây ra sự chia rẽ trong tập thể.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi tuần mới (15-21/08/2022) chia sẻ thông điệp đến tuổi Ngọ muốn vượt qua khó khăn, người tuổi Ngọ cần cố gắng không đầu hàng nghịch cảnh, đặc biệt là trong thời điểm đầu tuần. Thời điểm này, bạn thường phải làm mọi việc một mình, thậm chí phải nhận lời gièm pha của mọi người xung quanh. Bạn cần phải có nghị lực để bỏ ngoài tai những lời sai trái và tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ.

Tuy nhiên, vì xung quanh vẫn còn không ít kẻ xấu tìm cách hãm hại nên bạn cũng luôn cần có lòng đề phòng mọi người. Đừng tin theo lời rủ rê hoặc nịnh bợ của ai đó quá dễ dàng.

Tình hình tài lộc không có nhiều biến chuyển trong tuần này, chỉ những người tập trung vào công việc chính mới có thể nhận được một khoản thu kha khá. Vì thế, con giáp xui xẻo tuần này không nên dành quá nhiều thời gian cho các công việc ngoài lề, khiến các công việc chính lỡ dở, đồng tiền khó chảy về túi.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuần này tuổi Thân bị hung tinh Kiếp Tài án ngữ nên các nguồn thu có dấu hiệu suy giảm, thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể đối mặt với cảnh hao tài do đầu tư thua lỗ, tính toán sai lầm. Bạn có thể tham khảo ý kiến của người có chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro.

Ngày Kim – Mộc xung khắc, dường như con giáp này vẫn chưa làm chủ được cảm xúc, buồn vui thất thường khiến mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia đều chùng xuống. Cuộc sống vốn nhiều áp lực và trách nhiệm nặng nề nên rất cần san sẻ và thấu hiểu cho nhau, đừng dồn hết sự ấm ức lên đối phương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.