Từ tuần sau (15/08/2022) này, người tuổi Mùi có nhiều chuyện không được như ý, mà phần nhiều là do bị tiểu nhân quấy phá. Bản mệnh có những lúc cũng “lực bất tòng tâm”, không thể nào vực dậy tinh thần.

Thậm chí kể cả bạn biết rõ kẻ đang rắp tâm hại mình là ai thì bản mệnh cũng chớ vội nói ra. Chuyện gì cũng cần có nhân chứng vật chứng, thiên thời địa lợi nhân hòa, nói ra chuyện đúng nhưng không đúng lúc thì cũng không làm được gì có lợi cho mình.

Công việc của người tuổi Mùi không được thuận lợi do luôn có kẻ ngấm ngầm hãm hại. Bản mệnh cần đề phòng những chuyện khẩu thiệt thị phi làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Con giáp này tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng, đừng chuyện gì cũng nói ra thành lời.

Tâm an thì chuyện gì cũng suôn sẻ. Đừng để vận khí xấu khiến cho tinh thần sa sút, đó mới là điều cần quan tâm nhất.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu nên tránh gây tranh chấp với kẻ không hiểu chuyện, kẻ cố chấp bởi họ sẽ luôn tìm ra sơ hở để hãm hại bản mệnh.

Đừng quá tin tưởng vào những người xung quanh, nếu khô gbả mệnh sẽ dễ bị đánh mất công việc đang phát triển. Thậm chí dễ bị hại đến mất tất cả, kể cả lòng tin.

Để tránh tai họa, tiền mất tật mang, trong tháng 7 Âm lịch này, người tổi Dậu nên suy nghĩ thật cẩn thận trước khi hành động, đừng kể cảm xúc lấn át lý trí.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Những rắc rối, xui xẻo cứ ập xuống đầu người tuổi Tuất tới tấp trong tháng 6 này, khiến họ phải khốn đốn trăm bề. Vì cạnh tranh không lành mạnh nên đối thủ chẳng từ thủ đoạn để hãm hại, chơi xấu Tuất. Vậy nên, trước những khó khăn, bế tắc trong sự nghiệp Tuất hãy cố gắng giữ bình tĩnh để không đưa ra quyết định sai lầm.

Hãy cứ ôn hòa, thong thả gỡ từng mối thắt rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Chỉ cần kiên nhẫn, khôn ngoan và giữ được cái đầu lạnh Tuất sẽ chiến thắng nghịch cảnh, khiến những người hãm hại mình phải cúi đầu.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.