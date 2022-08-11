“Cứu nhân nhân báo oán” là thông điệp dành cho 3 con giáp sau, nên cẩn thẩn những kẻ tiểu nhân, đâm sau lưng, đừng quá tốt bụng, càng không nên quá tin người

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 23:30

Top 3 con giáp sau từ tuần sau cẩn trọng trong việc giao tiếp, làm quen bạn bè mới, tránh giúp đỡ những kẻ không đáng tin để thoát khỏi những hiểm họa khó lường.

Tuổi Mùi

“Cứu nhân nhân báo oán” là thông điệp dành cho 3 con giáp sau, nên cẩn thẩn những kẻ tiểu nhân, đâm sau lưng, đừng quá tốt bụng, càng không nên quá tin người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ tuần sau (15/08/2022) này, người tuổi Mùi có nhiều chuyện không được như ý, mà phần nhiều là do bị tiểu nhân quấy phá. Bản mệnh có những lúc cũng “lực bất tòng tâm”, không thể nào vực dậy tinh thần.

Công việc của người tuổi Mùi không được thuận lợi do luôn có kẻ ngấm ngầm hãm hại. Bản mệnh cần đề phòng những chuyện khẩu thiệt thị phi làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Con giáp này tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng, đừng chuyện gì cũng nói ra thành lời.

Thậm chí kể cả bạn biết rõ kẻ đang rắp tâm hại mình là ai thì bản mệnh cũng chớ vội nói ra. Chuyện gì cũng cần có nhân chứng vật chứng, thiên thời địa lợi nhân hòa, nói ra chuyện đúng nhưng không đúng lúc thì cũng không làm được gì có lợi cho mình.

Tâm an thì chuyện gì cũng suôn sẻ. Đừng để vận khí xấu khiến cho tinh thần sa sút, đó mới là điều cần quan tâm nhất. 

Tuổi Dậu

“Cứu nhân nhân báo oán” là thông điệp dành cho 3 con giáp sau, nên cẩn thẩn những kẻ tiểu nhân, đâm sau lưng, đừng quá tốt bụng, càng không nên quá tin người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu nên tránh gây tranh chấp với kẻ không hiểu chuyện, kẻ cố chấp bởi họ sẽ luôn tìm ra sơ hở để hãm hại bản mệnh. 

Đừng quá tin tưởng vào những người xung quanh, nếu khô gbả mệnh sẽ dễ bị đánh mất công việc đang phát triển. Thậm chí dễ bị hại đến mất tất cả, kể cả lòng tin. 

Để tránh tai họa, tiền mất tật mang, trong tháng 7 Âm lịch này, người tổi Dậu nên suy nghĩ thật cẩn thận trước khi hành động, đừng kể cảm xúc lấn át lý trí.

Tuổi Tuất

“Cứu nhân nhân báo oán” là thông điệp dành cho 3 con giáp sau, nên cẩn thẩn những kẻ tiểu nhân, đâm sau lưng, đừng quá tốt bụng, càng không nên quá tin người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những rắc rối, xui xẻo cứ ập xuống đầu người tuổi Tuất tới tấp trong tháng 6 này, khiến họ phải khốn đốn trăm bề. Vì cạnh tranh không lành mạnh nên đối thủ chẳng từ thủ đoạn để hãm hại, chơi xấu Tuất. Vậy nên, trước những khó khăn, bế tắc trong sự nghiệp Tuất hãy cố gắng giữ bình tĩnh để không đưa ra quyết định sai lầm.

Hãy cứ ôn hòa, thong thả gỡ từng mối thắt rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Chỉ cần kiên nhẫn, khôn ngoan và giữ được cái đầu lạnh Tuất sẽ chiến thắng nghịch cảnh, khiến những người hãm hại mình phải cúi đầu.

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Tử vi ngày mới mách bảo (12/08/2022) 3 con giáp sau nên đọc bài viết này để chuẩn bị tinh thần chào đón những điều sắp đến, không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn cả gia đình, họ hàng

Tử vi ngày mới mách bảo (12/08/2022) 3 con giáp sau nên đọc bài viết này để chuẩn bị tinh thần chào đón những điều sắp đến, không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn cả gia đình, họ hàng

3 con giáp sau, ngày mới 12/08 sẽ gặt hái được nhiều may mắn trên đường công danh, tài lộc, chuẩn bị tinh thần để làm việc thật hiệu quả nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 19 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng