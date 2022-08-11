Tử vi ngày mai của các con giáp (12/8/2022): 3 con giáp sau gặp chuyện chẳng lành ảnh hưởng công việc, lương bổng bị kẹt ở mép miệng của người khác, cố tình hãm hại, nhưng rồi sẽ được minh chứng bằng thực lực

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 12:47

Không chỉ bị tiểu nhân hãm hại mà 3 con giáp sau còn gặp xui xẻo khi bước ra đường, hãy dòm trước ngó sau để tránh những tai họa không lường trước.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mai của các con giáp (12/8/2022): 3 con giáp sau gặp chuyện chẳng lành ảnh hưởng công việc, lương bổng bị kẹt ở mép miệng của người khác, cố tình hãm hại, nhưng rồi sẽ được minh chứng bằng thực lực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay hung tinh Thiên Quan chiếu vận cảnh báo tuổi Tị cuối tuần này đi làm nên cẩn thận, hạn chế tối đa tranh cãi, kiện tụng kẻo người chịu thiệt thòi sẽ là bạn. Ngày làm ăn thất bát, khó phát triển, thay vì tranh giành thì nên an phận thủ thường, hài lòng với công việc hiện tại là đủ.

Tử vi hôm nay thấy ngày mai của tuổi Tỵ công việc có phần hơi căng thẳng. Mặc dù là người có thành tích, có tiếng nói trong cơ quan nhưng thời gian gần đây có vẻ như bạn hơi nghiêm nghị, cứng rắn. Xởi lởi, thoáng tính một chút sẽ khiến công việc phát triển nhanh hơn.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mai của các con giáp (12/8/2022): 3 con giáp sau gặp chuyện chẳng lành ảnh hưởng công việc, lương bổng bị kẹt ở mép miệng của người khác, cố tình hãm hại, nhưng rồi sẽ được minh chứng bằng thực lực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày mai là một ngày không mấy khả quan đối với tuổi Mùi. Quý bạn gặp khá nhiều khó khăn trong công việc, nhiều dự án bị ngừng chệ do sai sót không đáng có. Ngày này tuổi Mùi cũng cần chú ý không nên đưa ra quyết định quan trọng hay làm các công việc đại sự vì rất dễ gặp bất trắc.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng không mấy khả quan, tuổi Mùi và người ấy dễ có những xung đột không đáng có, có thể do 2 bạn chưa thực sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau. 

Chú ý đặc biệt đến sức khỏe của mình, đặc biệt là vị trí chân, tay nhé! 

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mai của các con giáp (12/8/2022): 3 con giáp sau gặp chuyện chẳng lành ảnh hưởng công việc, lương bổng bị kẹt ở mép miệng của người khác, cố tình hãm hại, nhưng rồi sẽ được minh chứng bằng thực lực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sửu là một trong những con giáp xui xẻo ngày mai 12/8/2022. Vì vậy mà làm việc gì bạn cũng nên cảnh giác cao độ. Nếu không bạn có thể bị vướng vào những tình huống không mong muốn.

Nếu là người làm ăn, Sửu cần đề phòng những tình huống xấu nhất như có đối tác kinh doanh quay lưng lại với bạn. Nên hạn chế chia sẻ kế hoạch đầu tư của mình với người xung quanh.

Nếu là người làm công ăn lương, khả năng phán đoán của bản mệnh cũng trở nên kém nhạy bén hơn. Khi chưa chắc chắn bạn không nên đưa ra những quyết định vội vàng nếu không muốn rơi vào tình huống xấu.

Bạn cũng nên lắng nghe lời khuyên nhủ của mọi người để tránh những rủi ro không đáng có.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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