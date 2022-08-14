Tử vi đầu tuần mới của 3 con giáp giàu sang, phú quý ngập tràn, tiền vô như nước, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin

Ngày 15/8/2022 này, Thiên Tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Thìn cho thấy con giáp này đón nhiều cơ hội cải thiện vận tài lộc của mình. Tuy nhiên khi tài chính dư dả thì sẽ có nguy cơ tiêu xài hoang phí, vì vậy bạn cần kiểm soát chi tiêu, đừng để đến lúc thâm hụt rồi mới lo lắng thì đã muộn.

Chuyện tình cảm được ngũ hành tương sinh nâng đỡ nên không xảy ra khúc mắc nào quá lớn. Những người đang yêu được gia đình đồng thuận. Để tình yêu phát triển thêm, cả hai nên dành thời gian để tìm hiểu thêm và vun vén cho tình cảm này.

Cũng trong ngày này, bản mệnh còn được yên tâm làm việc khi các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng đều vô cùng hài hòa. Điều này rất hữu ích cho bạn phát triển sự nghiệp, nó còn là động lực để bạn vươn tới những tầm cao mới.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Với tính cách nhanh nhẹn, xông xáo trong công việc, người tuổi Ngọ đầu tuần mới 15/08/2022 không ngại khổ, vất vả, đặc biệt là luôn tin tưởng bản thân nên sẽ đạt được những thành tựu to lớn từ sự nghiệp đến tài lộc và con đường tình duyên.

Nếu bạn là người làm ăn buôn bán, kinh doanh thì tuần này cát tinh sẽ thúc đẩy cho công việc được thuận lợi, đồng thời sẽ nhận ra nhiều điều mới mẻ để phát triển bản thân, sự nghiệp của mình.

Nếu bạn là người làm công ăn lương thì sẽ dễ dàng thăng tiến ở những chức vụ cao hơn, nhờ vào sự phấn đấu, tinh thần học hỏi, gây được ấn tượng mạnh với cấp trên.

Người tuổi Ngọ được Thần Phật che chở nên đường tài lộc cũng trở nên rực rỡ, khởi sắc hơn. Bên cạnh thu nhập từ công việc đang làm, người tuổi Ngọ còn có thêm những nguồn thu nhập khác như làm thêm, bất động sản, chứng khoán,...

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần mới (15/08/2022) này, chỉ cần tuổi Tý chịu khó chăm chỉ, tập trung làm việc sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Trên phương diện sự nghiệp, mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn.

Quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thậm chí trong tuần này bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho nhưng cơ hội đáng quý.

Điều quan trọng là bạn cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời. Trên phương diện tài lộc, tài lộc vẫn chảy về túi của bạn khá đều đặn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối hợp tác làm ăn của mình, chắc hẳn bạn sẽ tìm ra được những đối tác hoặc khách hàng triển vọng, đem lại nguồn tiền dư dả cho hiện tại và cho cả tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.