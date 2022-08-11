Nên và không nên ăn gì vào ngày Rằm tháng Bảy để tránh vận xui, hóa giải tai ương, gặp nhiều may mắn?

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Món này được người miền Nam kiêng vào các dịp đầu tháng, mùng 1 hay rằm. Tuy nhiên, đây là món ăn được cho là không nên ăn ở cả 3 miền. Nhiều người quan niệm rằng, nếu ăn trứng vịt lộn vào đầu tháng, đầu năm hay ngày rằm thì cả tháng, cả năm sẽ không được may mắn, mọi thứ đều xảy ra trái với ý mình.