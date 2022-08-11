Nên và không nên ăn gì vào ngày Rằm tháng Bảy để tránh vận xui, hóa giải tai ương, gặp nhiều may mắn?

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 23:30

Trong tháng cô hồn, ngoài việc kiêng cưới hỏi, xây nhà, xuất hành,… người Việt còn chú ý trong cách ăn uống để tránh tà khí, cầu mong gặp nhiều may mắn. Vì thế nên hay không nên ăn gì vào ngày này cũng cần được chú ý cẩn trọng để tránh rước họa vào thân, giải bớt xui xẻo...

Nên ăn

  • Ăn hoa quả có màu đỏ
    Nên và không nên ăn gì vào ngày Rằm tháng Bảy để tránh vận xui, hóa giải tai ương, gặp nhiều may mắn? - Ảnh 1
    Ảnh minh họa: Internet

    Màu đỏ biểu tượng cho sự may mắn, tài lộc. Vì vậy gia chủ nên ăn những loại hoa quả có màu đỏ như dưa hấu, táo đỏ, thanh long ruột đỏ…

  • Ăn xôi gấc
    Nên và không nên ăn gì vào ngày Rằm tháng Bảy để tránh vận xui, hóa giải tai ương, gặp nhiều may mắn? - Ảnh 2
    Ảnh minh họa: Internet

     Đây là món ăn sáng lý tưởng giúp tăng vận may nhờ vào quan niệm ăn xôi gấc có màu đỏ vận số đỏ… Do đó trong tháng cô hồn nhiều người và các gia đình lựa chọn xôi gấc để cùng ăn, hi vọng sẽ có được nhiều điều tốt lành và cũng là món ăn chay lý tưởng cho những ai chọn cách ăn chay.

  • Thực phẩm mang tính nhiệt
    Nên và không nên ăn gì vào ngày Rằm tháng Bảy để tránh vận xui, hóa giải tai ương, gặp nhiều may mắn? - Ảnh 3
    Ảnh minh họa: Internet

     Trong tháng cô hồn, mọi người thường chú ý sử dụng các món ăn có tính ấm, nóng trong thực đơn hàng ngày. Ví dụ như các món ăn được chế biến từ thịt bò, thịt cừu, thịt gà kèm các loại gia vị như hành, tỏi, mù tạt, hạt tiêu. Tính nóng của các món ăn được cho là sẽ xua đi tính hàn, âm khí trong những ngày tháng cô hồn.  

  • Thịt bò
    Nên và không nên ăn gì vào ngày Rằm tháng Bảy để tránh vận xui, hóa giải tai ương, gặp nhiều may mắn? - Ảnh 4
    Ảnh minh họa: Internet

    Thịt bò chứa rất nhiều protein có lợi có cơ thể, đồng thời lại chế biến được thành nhiều món ngon khác nhau. Do đó, thịt bò là lựa chọn tốt cho các gia chủ trong tháng cô hồn.

  • Thịt gà 
    Nên và không nên ăn gì vào ngày Rằm tháng Bảy để tránh vận xui, hóa giải tai ương, gặp nhiều may mắn? - Ảnh 5
    Ảnh minh họa: Internet

    Ăn thịt gà vào tháng cô hồn bởi gà có mào đỏ, thêm màu da vàng mang ý nghĩa giàu có, hưng thịnh và cũng khá ngon, giá trị dinh dưỡng cao. Vì vậy, không chỉ vào tháng 7 âm mà hàng tháng nhiều gia đình chọn mua gà, đặc biệt là gà trống để cúng mùng 1 và cùng gia đình thụ lộc.

Không nên

  • Trứng lộn
    Nên và không nên ăn gì vào ngày Rằm tháng Bảy để tránh vận xui, hóa giải tai ương, gặp nhiều may mắn? - Ảnh 6
    Ảnh minh họa: Internet

    Món này được người miền Nam kiêng vào các dịp đầu tháng, mùng 1 hay rằm. Tuy nhiên, đây là món ăn được cho là không nên ăn ở cả 3 miền. Nhiều người quan niệm rằng, nếu ăn trứng vịt lộn vào đầu tháng, đầu năm hay ngày rằm thì cả tháng, cả năm sẽ không được may mắn, mọi thứ đều xảy ra trái với ý mình.

  • Cháo trắng
    Nên và không nên ăn gì vào ngày Rằm tháng Bảy để tránh vận xui, hóa giải tai ương, gặp nhiều may mắn? - Ảnh 7
    Ảnh minh họa: Internet

    Trong mâm cỗ cúng cô hồn, các gia đình thường chuẩn bị cháo trắng để cô hồn ma quỷ ăn. Vì thế nếu bạn ăn cháo trong tháng, các cô hồn sẽ tưởng rằng bạn đang tranh phần ăn của chúng và sẽ làm những điều không hay, tổn hại đến bạn và gia đình.

  • Thịt chó
    Nên và không nên ăn gì vào ngày Rằm tháng Bảy để tránh vận xui, hóa giải tai ương, gặp nhiều may mắn? - Ảnh 8
    Ảnh minh họa: Internet

    Thịt chó được coi là món ăn giải xui của nhiều người. Tuy nhiên trong tháng này, các gia đình nên kiêng ăn thịt chó, nhất là không nên giết hại súc sinh kẻo vận đen cả tháng.

  • Tôm, mực, hải sản
    Nên và không nên ăn gì vào ngày Rằm tháng Bảy để tránh vận xui, hóa giải tai ương, gặp nhiều may mắn? - Ảnh 9
    Ảnh minh họa: Internet

    Không chỉ tháng cô hồn, người Việt còn kiêng kỵ những món ăn từ mực trong ngày đầu tháng. Người ta cho rằng nếu ăn mực vào những ngày này thì cả tháng sẽ “đen như mực”, gặp đủ mọi chuyện bất trắc, xui xẻo.

    Hải sản được cho là có hàn khí khiến cơ thể dễ cảm lạnh, mệt mỏi, yếu đuối dễ bị cô hồn, dạ quỷ nhập vào xui khiến làm chuyện không nên. 
  • Cam, Lê, Chuối
    Nên và không nên ăn gì vào ngày Rằm tháng Bảy để tránh vận xui, hóa giải tai ương, gặp nhiều may mắn? - Ảnh 10
    Ảnh minh họa: Internet

    Bên cạnh sầu riêng, ba loại quả cam, lê, chuối cũng bị cho là có những ý nghĩa tiêu cực như “quýt làm cam chịu, lê lết, trượt vỏ chuối”. Cả ba đều ám chỉ đến những tai họa, điều không may mắn và sự thất bại. 

 

Ngày xui tháng rủi, theo dân gian truyền miệng ngày rằm cô hồn dạ quỷ sẽ đi lang thang khắp nơi, vì vậy chúng ta luôn phải cẩn thận trong từng hành động để tránh rước xui xẻo cho bản thân. Những thông tin trên được truyền tải rộng rãi trong nhân gian nhằm xua đuổi tà khí, hóa giải vận đen ngày cô hồn, giúp giữ được tiền của, tài lộc, sức khỏe

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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