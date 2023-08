Nên và không nên ăn gì vào ngày Rằm tháng Bảy để tránh vận xui, hóa giải tai ương, gặp nhiều may mắn?

Ảnh minh họa: Internet

Đây là món ăn sáng lý tưởng giúp tăng vận may nhờ vào quan niệm ăn xôi gấc có màu đỏ vận số đỏ… Do đó trong tháng cô hồn nhiều người và các gia đình lựa chọn xôi gấc để cùng ăn, hi vọng sẽ có được nhiều điều tốt lành và cũng là món ăn chay lý tưởng cho những ai chọn cách ăn chay.