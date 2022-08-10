Đúng ngày trăng rằm tháng 7, top 3 con giáp có Cát Tinh soi sáng, đắc tài đắc lộc, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 17:39

Tử vi con giáp dự đoán, có 3 con giáp rất may mắn được quý nhân chỉ lối, vận trình công việc lên hương.

Tuổi Mão

Mão vốn là những người tốt bụng, tử tế. Trong cuộc sống, họ luôn giữ thái độ tích cực, nỗ lực để có thể tiến xa hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bản mệnh còn có khiếu hài hước bẩm sinh, luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, tiếng cười cho những người xung quanh mình.

Tử vi cho biết, người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều tin vui nối tiếp nhau. Chẳng những gặp được may mắn trong công việc mà mối quan hệ của Mão với cấp trên cũng như đồng nghiệp trở nên tốt đẹp hơn. Nhờ vậy mà thu nhập của Mão tăng tiến. Những nỗ lực mà Mão bỏ ra được đền đáp xứng đáng.

Con đường tài lộc mở ra trước mắt, vận may tăng vọt. Có thể nói đây sẽ là thời gian rất đáng mong chờ đối với Mão.

Đúng ngày trăng rằm tháng 7, top 3 con giáp có Cát Tinh soi sáng, đắc tài đắc lộc, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ - Ảnh 1
Con đường tài lộc của Mão mở ra trước mắt, vận may tăng vọt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo sau khi bước vào ngày trăng rằm tháng 7 âm lịch, họ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

Thời gian tới, người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến cuộc sống của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi.

Đúng ngày trăng rằm tháng 7, top 3 con giáp có Cát Tinh soi sáng, đắc tài đắc lộc, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ - Ảnh 2
Thời gian tới, tuổi Dần có cơ hội đổi một công việc tốt hơn giúp cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn ngày trăng rằm tháng 7 âm lịch này được Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu luôn hoàn thành tốt mọi công việc. Bạn đi đến đâu cũng được mọi người tiếp đón bằng sự cởi mở và vui vẻ, nhiệt tình mà không phải ai cũng có.

Vào trăng rằm tháng 7, những ngôi sao tốt lành sẽ chiếu sáng, Sửu có chỉ số thông minh tuyệt vời sẽ thuận buồm xuôi gió. Bạn gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, gia đình hạnh phúc, thịnh vượng.

Bạn có tinh thần dám nghĩ dám làm, cũng không thiếu trách nhiệm với công việc nên được cấp trên quý mến, giao thêm nhiều trọng trách quan trọng, đỏ hơn là được tăng lương bất ngờ sau Rằm hoặc có thêm công việc phụ. Thời gian sắp tới mọi việc trong gia đình được giải quyết êm đẹp, cuộc sống hạnh phúc, mạnh khỏe, nếu không giàu thì cũng thoát được khá nhiều nạn lớn.

Đúng ngày trăng rằm tháng 7, top 3 con giáp có Cát Tinh soi sáng, đắc tài đắc lộc, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ - Ảnh 3
Sửu gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, gia đình hạnh phúc, thịnh vượng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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