Từ ngày 11/8 đến ngày 22/8, 3 con giáp mở lối công danh, bước chân vào suối tài lộc, ngẩng cao đầu bước đi trên phú quý cát lành

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 14:38

Trong thời gian này, ai sẽ là con giáp phát tài? Hãy cùng xem bài viết dưới đây nhé!

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi vốn là con giáp được trời ban nhiều phúc đức. Dù cuộc sống của họ có khó khăn thế nào vẫn luôn có quý nhân bao bọc. Đa số người tuổi Hợi khổ tâm nhưng giàu vật chất, dù không mơ giàu sang nhưng luôn được ban phát nhiều vận may, tài vận. Đây còn là con giáp hiền lành, càng san sẻ phúc đức cho người khác thì phúc đức lại càng tăng.

Theo tử vi, trong thời gian này của tuổi Hợi là cuộc sống viên mãn đủ đầy nhiều người mong ước. Vì sự nghiệp hay hôn nhân đều tươi sáng, vật chất lại đủ đầy. Nhất là thời gian từ 11/8 đến 22/8, người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, cuộc sống chuyển biến tích cực từ đây.

Từ ngày 11/8 đến ngày 22/8, 3 con giáp mở lối công danh, bước chân vào suối tài lộc, ngẩng cao đầu bước đi trên phú quý cát lành - Ảnh 1
Trong thời gian này của tuổi Hợi là cuộc sống viên mãn đủ đầy nhiều người mong ước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người hoạt bát, thông minh, tài giỏi và có ý chí cầu tiến. So với những con giáp khác, Thân là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở. Không những vậy chỉ vậy, họ còn có đầu óc nhạy bén, biết tận dụng ưu điểm của mình nên sẽ gặt hái không ít thành công.

Tuy nhiên, trong những tháng vừa qua, Thân dường như đang bị Thần Tài bỏ rơi nên tài chính không mấy dư dả. Nhưng bước sang thời gian này, Thân sẽ làm chủ được cục diện, vận khí của bạn vượng phát, công danh sự nghiệp đều hanh thông. Ngoài ra, Thân còn được quý nhân phù trợ nên thu nhập của bạn tăng lên rất nhiều, nhờ vậy mà bạn có thể mua sắm được những thứ mình thích.

Từ ngày 11/8 đến ngày 22/8, 3 con giáp mở lối công danh, bước chân vào suối tài lộc, ngẩng cao đầu bước đi trên phú quý cát lành - Ảnh 2
Bước sang thời gian này, vận khí của Thân vượng phát, công danh sự nghiệp đều hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Được quý nhân nâng đỡ, đường tài lộc của người tuổi Sửu khởi sắc rực rỡ. Nhiều cơ hội kiếm tiền đến với con giáp này, nếu biết nắm bắt cơ hội, chớp lấy thời cơ thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kì dễ dàng. Chuyện kinh doanh trong thời gian này khá tốt, nhiều điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh đang đạt được những bước tiến quan trọng.

Đừng đặt kì vọng quá cao, bởi bất cứ thứ gì cũng cần có một quá trình để thực hiện. Đôi lời nhắc nhở con giáp này chớ nên chi tiêu hoang phí vì còn nhiều chuyện cần dùng đến tiền. Thêm nữa, khả năng tài chính của bản mệnh không thích hợp để tiến hành đầu tư lớn, nên cân nhắc kĩ trước khi quyết định.

Từ ngày 11/8 đến ngày 22/8, 3 con giáp mở lối công danh, bước chân vào suối tài lộc, ngẩng cao đầu bước đi trên phú quý cát lành - Ảnh 3
Được quý nhân nâng đỡ, đường tài lộc của người tuổi Sửu khởi sắc rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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