Tử vi 3 ngày cuối tuần này (19,20,21/08/2022) gửi tin vui đến 3 con giáp số hưởng, gặp được cát tinh, đầu tư ở đâu thắng đậm ở đó, mua vé số trúng sổ số, tiền vào bạc tỷ, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 04:30

Top 3 con giáp cuối tuần này gặp may mắn ngập tràn, chuẩn bị tinh thần đón nhận ngay nhé!

Tuổi Dần

Tử vi 3 ngày cuối tuần này (19,20,21/08/2022) gửi tin vui đến 3 con giáp số hưởng, gặp được cát tinh, đầu tư ở đâu thắng đậm ở đó, mua vé số trúng sổ số, tiền vào bạc tỷ, thoải mái tiêu xài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong những ngày cuối tuần này, người tuổi Dần gặp được quý nhân, thuận lợi thăng tiến. Người này có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp của Dần khi liên tục hỗ trợ, dẫn lối cho bạn đi đến thành công. Tuy nhiên, con giáp này cũng đừng vì thế mà ỷ lại, mọi sự cố gắng cốt yếu đều phải xuất phát từ phía bạn, không nên quá lệ thuộc vào người khác.

Đường tài lộc của bản mệnh đang rất vượng, chỉ cần chăm chỉ làm ăn, bạn sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi. Những người tuổi Dần hãy nắm bắt lấy cơ hội này để hóa giải những xui xẻo cản đường bạn trước đó.

Tuổi Thìn

Tử vi 3 ngày cuối tuần này (19,20,21/08/2022) gửi tin vui đến 3 con giáp số hưởng, gặp được cát tinh, đầu tư ở đâu thắng đậm ở đó, mua vé số trúng sổ số, tiền vào bạc tỷ, thoải mái tiêu xài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người sinh năm con Rồng là người thận trọng và biết kiềm chế, có phúc khí sâu dày, những ngày cuối tuần 19, 20, 21 tháng 8, công việc làm ăn và cuộc sống suôn sẻ, tài lộc dồi dào, có nhiều cơ hội phát tài, đặc biệt là tài lộc hưng vượng, bạn có thể cân nhắc đầu tư nhiều hơn, dự kiến ​​sẽ trở nên giàu có trong một sớm một chiều, thu lợi bất ngờ.

Với năng lực và tài mạng của mình, sự nghiệp của người tuổi Thìn lên một tầm cao mới, mỹ mãn. Người tuổi Thìn gặp nhiều bất ngờ, may mắn về tài lộc, đào hoa nở rộ, kiếm tiền một cách đàng hoàng, trở thành người giàu có.

Tuổi Mão

Tử vi 3 ngày cuối tuần này (19,20,21/08/2022) gửi tin vui đến 3 con giáp số hưởng, gặp được cát tinh, đầu tư ở đâu thắng đậm ở đó, mua vé số trúng sổ số, tiền vào bạc tỷ, thoải mái tiêu xài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Cuối tuần này, con giáp tuổi Mão luôn biết tận dụng thời gian và địa điểm thích hợp để phát tài. Trong 3 ngày 19, 20, 21/08 chỉ cần tuổi Mão biết nắm bắt cơ hội là có thể trở thành người giàu có. Người tuổi Mão sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc.

Thời gian tới, đường tài lộc của con giáp tuổi Mão cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn. Thầy tử vi cho biết vận may của người tuổi Mão đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Giữa tuần này (16/08-19/08/2022) 3 con giáp sau làm việc gì cũng nên cẩn thận, sơ xuất một chút là tiền tài của cải bay theo gió, không những nguy hiểm về tài lộc mà còn ảnh hưởng sức khỏe cực kỳ cao

Giữa tuần này (16/08-19/08/2022) 3 con giáp sau làm việc gì cũng nên cẩn thận, sơ xuất một chút là tiền tài của cải bay theo gió, không những nguy hiểm về tài lộc mà còn ảnh hưởng sức khỏe cực kỳ cao

Top 3 con giáp trong giữa tuần nên cẩn thận kẻo rước họa vào thân, tiền bạc không cánh mà bay, sức khỏe hao tổn, làm việc gì cũng không thành.

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