Từ ngày mai (20/08/2022) 3 con giáp sau nên giữ mình tĩnh lặng, không giao du với bạn mới, không tiếp xúc với người lạ để tránh gặp phải khắc tinh hãm hại bạn và gia đình

Công việc của người tuổi Mùi không được thuận lợi do luôn có kẻ ngấm ngầm hãm hại. Bản mệnh cần đề phòng những chuyện khẩu thiệt thị phi làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Con giáp này tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng, đừng chuyện gì cũng nói ra thành lời.

Từ ngày mai (20/08/2022) người tuổi Mùi có nhiều chuyện không được như ý, mà phần nhiều là do bị tiểu nhân quấy phá. Bản mệnh có những lúc cũng “lực bất tòng tâm”, không thể nào vực dậy tinh thần.

Thậm chí kể cả bạn biết rõ kẻ đang rắp tâm hại mình là ai thì bản mệnh cũng chớ vội nói ra. Chuyện gì cũng cần có nhân chứng vật chứng, thiên thời địa lợi nhân hòa, nói ra chuyện đúng nhưng không đúng lúc thì cũng không làm được gì có lợi cho mình.

Tâm an thì chuyện gì cũng suôn sẻ. Đừng để vận khí xấu khiến cho tinh thần sa sút, đó mới là điều cần quan tâm nhất. Nhớ theo dõi tử vi hàng ngày để biết thêm chi tiết.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu nên tránh gây tranh chấp với kẻ không hiểu chuyện, kẻ cố chấp bởi họ sẽ luôn tìm ra sơ hở để hãm hại bản mệnh.

Đừng quá tin tưởng vào những người xung quanh, nếu không bản mệnh sẽ dễ bị đánh mất công việc đang phát triển. Thậm chí dễ bị hại đến mất tất cả, kể cả lòng tin.

Để tránh tai họa, tiền mất tật mang, từ ngày mai, người tuổi Dậu nên suy nghĩ thật cẩn thận trước khi hành động, đừng kể cảm xúc lấn át lý trí.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân luôn được đánh giá là một con giáp thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo, nhưng thực ra trong cuộc sống, những chú Khỉ lại không được linh hoạt như vậy. Đặc biệt là trong vấn đề đối nhân xử thế.

Người tuổi Thân rất thân thiện và có phần đơn thuần trong các mối quan hệ xã hội. Con giáp này luôn nghĩ tốt về mọi người, cho rằng ai cười với mình cũng đều đối xử thật lòng với mình.

Chính vì thế, nhiều người lợi dụng sự vui vẻ, bao dung và cả ngây ngô đó của người tuổi Thân để chơi xấu con giáp này. Dù có giỏi giang tạo ra thành tích đáng khen ngợi ra sao, người tuổi Thân vẫn hay bị người khác kìm nén, ngáng trở. Điều đáng buồn là không ít lần “thủ phạm” lại chính là người mà con giáp này tin tưởng và quý mến.

Những kẻ tiểu nhân sẽ chẳng bỏ qua cơ hội nắm thóp, tạo điều thị phi gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống, công việc và tài chính của người tuổi Thân. Vậy nên, muốn đổi vận cần ghi nhớ: “Bớt hiền, đời phất lên liền”!

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.