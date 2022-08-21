“Mỗi cây mỗi hoa”số phận mỗi người là khác nhau, thế nên 3 con giáp sau thời gian tới có thể không may mắn như bạn bè, gặp phải nhiều khó khăn, cực nhọc, nhưng rồi sẽ có thành quả nên đừng quá bi quan nhé!

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 12:18

3 con giáp những ngày sắp tới sẽ gánh chịu nhiều xui xẻo, nhưng đừng bi quan vì sẽ nhanh chóng vượt qua và có thành tựu lớn thôi.

Tuổi Dần

 

“Mỗi cây mỗi hoa”số phận mỗi người là khác nhau, thế nên 3 con giáp sau thời gian tới có thể không may mắn như bạn bè, gặp phải nhiều khó khăn, cực nhọc, nhưng rồi sẽ có thành quả nên đừng quá bi quan nhé! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Là con giáp xui xẻo tuần này nên tuổi Dần có thể sẽ phải đón một khoảng thời gian khá ảm đạm. Đặc biệt, bản mệnh dễ rơi vào cảnh mất tiền hoặc tiêu tiền khá nhiều cho những việc quan trọng.

Hãy luôn nhắc nhở mình chi tiêu tiết kiệm phòng những sự cố bất ngờ. Đồng thời, bản mệnh hãy cố gắng tận dụng lợi thế của mình, phát huy hết mức khả năng đang có để đảm bảo nguồn thu nhập ổn định.

Vận trình công danh sự nghiệp không khả quan khi mà con giáp này không tập trung tinh thần cho nhiệm vụ. Nguyên nhân của việc này một phần là do chuyện tình cảm lấn át lý trí hoặc do chuyện cá nhân. Vì năng suất làm việc không cao nên tuần này bạn khó đạt được mục tiêu mà bản thân đề ra.

May mắn là phương diện tình cảm của bản mệnh không đến nỗi tệ. Trong cái rủi vẫn có cái may, dù tiền bạc xui xẻo nhưng bạn vẫn còn có bạn bè và người thân kề bên động viên lúc nản lòng. 

Tuổi Mão

“Mỗi cây mỗi hoa”số phận mỗi người là khác nhau, thế nên 3 con giáp sau thời gian tới có thể không may mắn như bạn bè, gặp phải nhiều khó khăn, cực nhọc, nhưng rồi sẽ có thành quả nên đừng quá bi quan nhé! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mão là cái tên tiếp theo nằm trong số các con giáp xui xẻo sắp tới. Vì vận thế của bản mệnh không tốt và có nhiều biến động theo chiều hướng bất lợi.

Có thể mọi thứ sẽ đi chệch khỏi quỹ đạo tính toán ban đầu khiến Mão không kịp trở tay. Nhưng bạn càng cuống lên thì càng khiến mọi chuyện thêm phần rối ren. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh thì mới đủ sáng suốt để tìm ra phương pháp khắc phục tình hình.

Thời điểm này, bản mệnh cũng được nhắc nhở cần phải có sự quyết đoán, dứt khoát khi đứng trước những lựa chọn. Bạn đang khá dễ bị phân tán sự tập trung, để tâm quá nhiều đến lời người khác nói mà quên mất rằng chỉ có bản thân mới biết điều gì tốt nhất cho bạn ở thời điểm này.

Chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu rạn nứt. Hai bạn thường xuyên tranh cãi vì những vấn đề rất nhỏ nhặt, không ai chịu nhường ai nên mâu thuẫn cứ thế nảy sinh, lời nói trong lúc nóng giận khiến mọi chuyện ngày càng đi xa.

Tuổi Sửu

“Mỗi cây mỗi hoa”số phận mỗi người là khác nhau, thế nên 3 con giáp sau thời gian tới có thể không may mắn như bạn bè, gặp phải nhiều khó khăn, cực nhọc, nhưng rồi sẽ có thành quả nên đừng quá bi quan nhé! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời gian tới có vẻ là không mấy may mắn với người tuổi Sửu trên nhiều khía cạnh của cuộc sống. Bạn cần nhắc nhở mình cố gắng vươn lên chứ đừng vội đầu hàng nghịch cảnh.

Với người làm công ăn lương, con giáp xui xẻo tuần này thường xuyên bị cấp trên và đồng nghiệp gây khó dễ, không phát huy được năng lực của mình. Các kế hoạch bạn đặt ra rất có thể sẽ phải giậm chân tại chỗ trong tuần này.

Thời điểm này, dù dư dả đến mấy thì Đại Hao cũng khuyên bạn không nên chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết. Nếu muốn giàu có bền vững, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, nếu không thì dù kiếm được nhiều tiền, bạn cũng nhanh chóng cháy túi.




*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Bị đâm sau lưng, bị đặt điều nói xấu, bị vu oan giá họa là những gì top 3 con giáp sau phải gánh chịu trong 10 ngày tới (21/08-30/08/2022)

Bị đâm sau lưng, bị đặt điều nói xấu, bị vu oan giá họa là những gì top 3 con giáp sau phải gánh chịu trong 10 ngày tới (21/08-30/08/2022)

Top 3 con giáp bị kẻ tiểu nhân hãm hại, đặt điều vu khống khiến bạn bị mất hình ảnh, danh dự trước mặt người thân, bạn bè.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 17 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 2 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 54 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi