Đúng 16 giờ ngày mai (23/08/2022) 3 con giáp tiền vô như nước, tài lộc phủ phê, tiêu xài thoải mái

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 19:15

Top 3 con giáp vào đúng 16 giờ ngày mai (23/08/2022) gặp vận may về tiền bạc, cả đời tiêu xài không phải nghĩ.

Tuổi Ngọ

Đúng 16 giờ ngày mai (23/08/2022) 3 con giáp tiền vô như nước, tài lộc phủ phê, tiêu xài thoải mái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người cầm tinh con giáp này nhìn chung sẽ gặp được nhiều điều tốt lành vào ngày mai (23/08/2022). Với sự giúp đỡ của quý nhân và được hồng vận soi chiếu, công việc, những khoản đầu tư... trước đó của họ có khả năng cao sẽ thành công hoặc ít nhất là trôi chảy, được đền đáp xứng đáng.

Nhờ đó, tuổi Ngọ sẽ có thêm nguồn lực để đầu tư vào những hạng mục khác như bất động sản, chứng khoán... Người làm công ăn lương cũng có đường công việc thông thoáng và yên ả hơn, có khả năng thu hút sự thăng tiến và tiền tài.

Tuổi Ngọ trong tử vi 12 con giáp là mệnh thẳng thắn, trung thực và hướng ngoại, thích cuộc sống không ngừng chuyển động, đổi mới. Bởi vậy, con giáp này nên cân nhắc thêm những công việc, sở thích liên quan tới nghệ thuật hay kinh doanh.

Tuổi Mão

Đúng 16 giờ ngày mai (23/08/2022) 3 con giáp tiền vô như nước, tài lộc phủ phê, tiêu xài thoải mái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bước sang ngày mai (23/08/2022), người tuổi Mão làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của người tuổi Mão sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn.

Trong thời gian này tuổi Mão sẽ được Thần Tài chiếu rọi, tìm kiếm được nhiều tài lộc. Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay tới cuối năm của con giáp này sẽ vô cùng thành công ít chuyện muộn phiền. Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

Tuổi Dần

Đúng 16 giờ ngày mai (23/08/2022) 3 con giáp tiền vô như nước, tài lộc phủ phê, tiêu xài thoải mái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần được Tam hợp che chở nên vận trình trong thời gian tới nhìn chung diễn ra suôn sẻ, luôn ở thế chủ động. Công việc của con giáp này có sự khởi sắc rõ rệt. Tuổi Dần được giao những nhiệm vụ quan trọng và thể hiện xuất sắc năng lực của bản thân.

Tài lộc của tuổi Dần trong thời gian tới cũng có sự tăng trưởng rõ ràng. Con giáp này có thể tranh thủ cơ hội thuận lợi để tăng thêm thu nhập từ những công việc tay trái.

Người làm kinh doanh có doanh có nguồn thu nhập ổn định dù vẫn có những thời điểm gặp khó khăn nhất định. Các nguồn hàng, nguồn khách vẫn tiếp tục duy trì ở trong tầm kiểm soát.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp top 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 50 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 26 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi