Thứ 3 ngày 18/10: 3 con giáp đối mặt tiểu nhân, dễ gây mất lòng với đồng nghiệp, túi tiền thất thoát, chớ nên hành động nóng vội

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 05:45

Tử vi thứ 3 ngày 18/10, 3 con giáp đối mặt tiểu nhân, dễ gây mất lòng với đồng nghiệp, túi tiền thất thoát, chớ nên hành động nóng vội

Tuổi Sửu 

Tỷ Kiên báo hiệu một ngày làm việc với đủ loại rắc rối đối với người tuổi Sửu. Nếu đầu óc không tỉnh táo hoặc quá mức nóng nảy, bản mệnh dễ vướng phải những phi vụ tranh chấp hoặc chia bè kết phái nơi công sở, khiến mọi việc tiến triển khó khăn. Thậm chí, bản mệnh còn phải nhận lấy sự nghi ngờ, chỉ trích của đồng nghiệp cho những công việc mình không hề làm. Cách tốt nhất là dùng thực tế để chứng minh sự trong sạch của mình.

Nếu làm lãnh đạo, bạn có thể là người thẳng thắn và quyết đoán, tuy nhiên, đừng vì thế mà trở nên nóng vội, độc đoán, cuối cùng là đưa ra những quyết sách sai lầm. Khuyên bản mệnh nên lắng nghe lời can gián hoặc phản biện của cấp dưới nhiều hơn, đừng tự xem mình là nhất.

Thứ 3 ngày 18/10: 3 con giáp đối mặt tiểu nhân, dễ gây mất lòng với đồng nghiệp, túi tiền thất thoát, chớ nên hành động nóng vội - Ảnh 1
Tỷ Kiên báo hiệu một ngày làm việc với đủ loại rắc rối đối với người tuổi Sửu. Nếu đầu óc không tỉnh táo hoặc quá mức nóng nảy, bản mệnh dễ vướng phải những phi vụ tranh chấp hoặc chia bè kết phái nơi công sở, khiến mọi việc tiến triển khó khăn. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Tâm trạng của người tuổi Tuất bí bách, làm việc thiếu tập trung trong ngày hôm nay. Bạn có tiếng nhưng không có miếng, danh lợi đều hư không trong khi đó phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác. Bạn cảm giác mình xứng đáng được khen thưởng nhưng lợi lộc thực sự lại rơi vào túi người khác. Cảm giác công việc của bản mệnh đang bão hòa, cần sự thay đổi, nếu không sẽ trì trệ, khó mà tiến bộ để đi đến thành công.

Cục diện Tương Hại khuyên người tuổi Tuất phải cẩn thận khi đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Đó có thể là bất cứ ai, từ đồng nghiệp cho tới bạn bè, người mà bạn tưởng như thân thiết. Vì thế, chớ vội tin theo lời đồn thổi của người khác mà chưa kiểm chứng.

Thứ 3 ngày 18/10: 3 con giáp đối mặt tiểu nhân, dễ gây mất lòng với đồng nghiệp, túi tiền thất thoát, chớ nên hành động nóng vội - Ảnh 2
Tâm trạng của người tuổi Tuất bí bách, làm việc thiếu tập trung trong ngày hôm nay. Bạn có tiếng nhưng không có miếng, danh lợi đều hư không trong khi đó phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Tử vi thứ Ba ngày 18/10/2022 của 12 con giáp cho thấy tuổi Thìn dễ làm hỏng việc vì sự thiếu kiểm soát cảm xúc cá nhân nên dễ nóng giận, bốc đồng. Dù con giáp này là người có tài năng nhưng vì thái độ tiêu cực đó cũng khiến bản mệnh phải chịu thiệt thòi, nếu không biết điểu chỉnh cho tốt thì sẽ dẫn đến mất việc, cắt chức, hoặc bị hạ bậc lương. Đừng nóng nảy, cáu giận với người khác vì sẽ chỉ khiến sự việc trở nên rối ren và khó tháo gỡ hơn. 

Hôm nay trước khi làm việc gì tuổi Thìn nên xem xét thật kỹ lưỡng, nhất là những người làm việc liên quan đến công việc hành chính như văn bản, giấy tờ. Con giáp này nên kiểm tra kỹ trước khi đặt bút ký hay trình lên cấp trên để tránh mắc phải sai lầm không đáng có.

Thứ 3 ngày 18/10: 3 con giáp đối mặt tiểu nhân, dễ gây mất lòng với đồng nghiệp, túi tiền thất thoát, chớ nên hành động nóng vội - Ảnh 3
Tử vi thứ Ba ngày 18/10/2022 của 12 con giáp cho thấy tuổi Thìn dễ làm hỏng việc vì sự thiếu kiểm soát cảm xúc cá nhân nên dễ nóng giận, bốc đồng. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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