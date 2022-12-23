Thời tới sao cản nổi: Từ 23/12 đến 27/12 vượng tài khởi sắc, 3 con giáp ăn nên làm ra, của cải đầy nhà, bạc vàng chất núi

Từ 23/12 đến 27/12 tuổi Dậu có thể đón lộc về không ngớt luôn đó. Con giáp này được Thần Tài che chở nên chuyện làm ăn kinh doanh cực kỳ phát đạt.

Trong khoảng thời gian này thì tốt nhất bản mệnh nên lánh mặt người tuổi Tý để tránh những chuyện xui xẻo xảy ra, tiền không kiếm được còn dễ bị hao tài.

Bước sang ngày 27/12 thì cơn mưa tài lộc bắt đầu thực sự ập đến với người tuổi Dậu. Con giáp này làm ăn buôn bán cực kỳ thuận lợi. Có nhiều cơ hội kết hợp làm ăn, bản mệnh có thể cân nhắc để chọn lựa đối tác phù hợp với mục tiêu phát triển của mình.

Tuổi Thìn

Không cần phải bàn cãi quá nhiều khi tuổi Thìn luôn là con giáp được nằm trong danh sách những con giáp may mắn và giàu có nhất. Trời sinh tuổi Thìn là người thông minh, hiền lành và rất đôn hậu, hơn nữa họ là những người được thần thánh chiếu cố và ban cho nhiều phước lành nên làm chuyện gì cũng suôn sẻ và may mắn.

Tử vi từ 23/12 đến 27/12 cho biết những người tuổi Thìn làm ăm tiền bạc vượng phát, vận may mắn dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh viên mãn. Tử vi cho biết dù là nam hay nữ và công việc ra sao thì tuổi này sẽ “hái ra tiền” trong tuần tới đây và số dư sẽ nhân lên theo lũy tiến.

Đây là lúc mà thần tài gõ cửa, tuổi Thìn có thể kiếm bội tiền, có cuộc sống sung túc, dư dả và đây cũng sẽ là một bàn đạp, đưa tuổi Thìn đến với những thành công liên tiếp trong thời gian tới.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ phải đối diện với khá nhiều khó khăn trong công việc do chịu ảnh hưởng của Thiên Quan và Kiếp Tài. Tuy nhiên, bạn chớ vì thế mà nảy sinh cảm giác chán nản, muốn bỏ cuộc. Hãy coi đây là thách thức cần phải vượt qua nếu muốn thành công.

Ngược lại, con đường làm giàu của bản mệnh lại khá sáng sủa. Dù đối diện với sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ song bạn biết thế mạnh của mình nằm ở đâu để có hướng đi phù hợp. Nhờ vậy đồng tiền cũng chảy về túi của bạn vô cùng đều đặn.

Sao Tử Vi cũng mang tới nhiều may mắn cho người tuổi này. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, không đầu hàng nghịch cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian tới.

Vận trình tình duyên ít nhiều có dấu hiệu khởi sắc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.