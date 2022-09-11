Thời tới cản không nổi: 3 con giáp vận số đỏ chót, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, công việc thuận buồm xuôi gió, thành rồng thành phượng trong tháng 10/2022

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 16:42

Trong số 12 con giáp, những con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều điều như ý, trở thành con giáp may mắn trong tháng 10/2022.

Tuổi Tý

Tuổi Tý trước nay luôn được coi là con giáp thông minh, nhanh nhẹ, có tài phán đoán. Tháng 10 là tháng đầy ắp may mắn đối với những người tuổi Tý. Sự nghiệp của bạn lên như diều gặp gió khi nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ hết mình từ mọi người xung quanh.

Về tài chính, đây cũng là tháng mà tuổi Tý kiếm được nhiều, nên có thể tiêu pha xông xênh. Sức khỏe không có gì biến động. Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm để bạn tìm một nửa của mình nhé. Hãy cứ lửng lơ với đối phương để thử lòng họ trước, rồi hãy tính tới chuyện xa hơn.

Xin chúc mừng tuổi Tý vì đây sẽ là tháng bạn nhận được ưu ái trong công việc. 

Thời tới cản không nổi: 3 con giáp vận số đỏ chót, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, công việc thuận buồm xuôi gió, thành rồng thành phượng trong tháng 10/2022 - Ảnh 1
Tháng 10 là tháng đầy ắp may mắn đối với những người tuổi Tý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ chăm chỉ, không quản ngại khó khăn để đạt được thành công. Tỵ là con giáp sống rất chân thành, vì vậy mà bản mệnh cũng kết giao với nhiều bạn bè.

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang tháng 10 sắp tới, những người tuổi Tỵ gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Được quý nhân nâng đỡ, Tỵ gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Tỵ vẫn là con giáp có nhiều phúc, sớm muộn gì cũng thuận buồm xuôi gió. Đây là giai đoạn mà các mối quan hệ cá nhân suôn sẻ, vận quý nhân rất tốt. Tỵ có thể ngồi trên của cải, không thiếu danh tiếng, địa vị, cuộc sống sung túc, hạnh phúc.

Thời tới cản không nổi: 3 con giáp vận số đỏ chót, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, công việc thuận buồm xuôi gió, thành rồng thành phượng trong tháng 10/2022 - Ảnh 2
Bước sang tháng 10 sắp tới, những người tuổi Tỵ gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong tử vi những người tuổi Mùi quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu về nhiều hơn chi ra khiến cho túi tiền của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tử vi cho biết trong tháng 10 sắp tới người tuổi Mùi sẽ là con giáp cực kỳ may mắn. Tuổi Mùi hoàn toàn có thể một tay làm nên cơ đồ cho riêng mình. Chính vì vậy, trong thời gian này tuổi Mùi nên tận dụng thời cơ triệt để.

Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Dê sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Thời tới cản không nổi: 3 con giáp vận số đỏ chót, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, công việc thuận buồm xuôi gió, thành rồng thành phượng trong tháng 10/2022 - Ảnh 3
Tử vi cho biết trong tháng 10 sắp tới người tuổi Mùi sẽ là con giáp cực kỳ may mắn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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