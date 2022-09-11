Thầy tử vi cho biết đúng ngày đầu tuần, người tuổi Mùi sẽ là con giáp cực kỳ may mắn. Tuổi Mùi hoàn toàn có thể một tay làm nên cơ đồ cho riêng mình. Chính vì vậy, trong thời gian này tuổi Mùi nên tận dụng thời cơ triệt để.

Trong tử vi những người tuổi Mùi quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu về nhiều hơn chi ra khiến cho túi tiền của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh.

Thầy tử vi cho biết đúng ngày đầu tuần, người tuổi Mùi sẽ là con giáp cực kỳ may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Dê sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Tuổi Hợi

Thời gian trước phạm phải Thái Tuế nên có thể nói các bạn đã trải qua một khoảng thời gian bất lợi, thậm chí gặp phải không ít việc khó chịu ngoài ý muốn. Thực tế này khiến cho những người thuộc con giáp này rất mệt.

Tuy nhiên, vì số mệnh đã có phúc phận nên không sớm thì muộn, các bạn sẽ nhận được phúc khí. Và thời điểm đó chính là ngay ngày đầu tuần (12/9).

Trong ngày này, con giáp này có cơ hội đổi vận ngoạn mục, được hưởng ngập tràn hạnh phúc, an vui, thậm chí có cơ may trúng số đổi đời khó ai có được. Lời khuyên dành cho các bạn tuổi Hợi trong ngày này là hãy nắm bắt cơ hội thật tốt để thay đổi, cải thiện cuộc sống.

Trong ngày đầu tuần, con giáp này có cơ hội đổi vận ngoạn mục, được hưởng ngập tràn hạnh phúc, an vui. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đặc điểm trời sinh của những người tuổi Thìn là rất hào sảng, chịu chơi, tính cách khoáng đạt. Mang trong người sự thông minh, bản tính kiên định, độc lập, do đó người tuổi Thìn hiếm khi tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác nếu như không thật cần thiết.

Tử vi dự đoán ngay ngày đầu tuần (12/9) được cho là thời kỳ đỉnh cao nhất với người tuổi Thìn, rất có thể bạn sẽ đổi vận bất ngờ, trúng số độc đắc vài trăm tỷ, cuộc sống dư dả, sung túc, vàng bạc, của cải ngập nhà.

Ngày đầu tuần là giai đoạn nở hoa nhất với người tuổi Thìn, đây là thời gian mà những người tuổi Thìn tìm lại chính mình, tìm lại đúng những gì mình vốn có. Chính Tài gõ cửa cũng chính là lúc con giáp này gặt hái được tài lộc như mong muốn.

Tử vi dự đoán ngay ngày đầu tuần (12/9) được cho là thời kỳ đỉnh cao nhất với người tuổi Thìn. Ảnh minh họa: Internet

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