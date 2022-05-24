Thời gian nhích dần về cuối năm 2022, có 3 con giáp nhích từng bước đi đến tầng cao nhất của thành công, bùng nổ tài lộc, vận trình thăng hoa, lây may mắn qua sang năm

Tâm linh - Tử vi 24/05/2022 06:29

3 con giáp dưới đây cần lưu ý để không bỏ lỡ cơ hội may mắn vào cuối năm 2022 nhé!

Thời gian nhích dần về cuối năm 2022, có 3 con giáp nhích từng bước đi đến tầng cao nhất của thành công, bùng nổ tài lộc, vận trình thăng hoa, lây may mắn qua sang năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Cuối năm 2022, tuổi Tý sẽ gặp được vận may lớn, tuy không tránh khỏi những khó khăn, trắc trở song tuổi tý vẫn có quý nhân phù trợ vượt qua mọi việc. Chính vì sự thông minh, chịu khó nên tuổi tý sẽ được trời ban thưởng nếu như cố gắng hết sức mình.

Người tuổi tý sẽ có những chuyển biến lớn trong cuộc sống, đặc biệt là tài chính và công việc. Tuy nhiên, người tuổi tý cần phải thay đổi, buông bỏ sự cố chấp, bảo thủ để tránh gặp những phiền phức và tai ương không đáng có.

Vào tháng cuối năm, những người tuổi này nên tận dụng cơ hội hiếm có này phát huy tài năng của mình như kinh doanh, đầu tư,... sẽ mang lại lợi nhuận và tiền tài.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con giáp này đa số luôn tràn đầy năng lượng sống, nhiệt huyết và lạc quan dù ở bất cứ thời điểm nào. Họ sống vui vẻ, nhiệt tình, cháy hết mình với đam mê và rất chăm chỉ. Do đó, họ thường có chỉ số IQ, EQ đều cao, năng lực vượt trội vượt trên mọi người.

Chính vì những đức tính trời phú đó mà người tuổi dần không ngừng cố gắng. Một khi đã có mục tiêu là họ quyết tâm làm cho bằng được.

Theo tử vi thì trong thời gian cuối năm 2022, ngoài việc tập trung vào công việc chính thì người tuổi dần có thể thử đầu tư, kinh doanh sinh lời để thu về nhiều lợi nhuận vì đây là khoảng thời gian tốt nhất của con giáp này.

Tuổi Dậu

Đa số những người tuổi dậu rất độc lập, có độc lập, có định hướng và lập trường riêng cho bản thân. Nhờ đức tính kiên nhẫn, chịu khó nên phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn nỗ lực vươn lên, tự rèn luyện cho mình sự mạnh mẽ, ngoan cường, nhờ vậy mà người tuổi dậu luôn thành công dù sớm hay muộn.

Những ngày tháng cuối năm 2022 là cơ hội thuận lợi cho người tuổi dậu gặt hái tài lộc vì họ sẽ được quý nhân giúp đỡ cho việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió, phát đạt hơn nhiều phần.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới