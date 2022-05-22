Tử vi thứ 3 (24/5/2022) của 12 con giáp: Tý có bước tiến lớn trong công việc, Thìn nhờ thử thách công việc mà được ghi điểm trong mắt sếp, Hợi chú ý dấu hiệu cảnh báo sức khỏe

Người làm công ăn lương với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm thường nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Bạn có thể được giao cho những công việc quan trọng làm cơ sở để thăng chức, tăng lương.

Dưới sự giúp đỡ của Chính Quan, sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều bước tiến đáng kể. Người đi theo con đường học tập, nghiên cứu tìm được cơ hội thể hiện vốn hiểu biết của mình, được nhiều người ngưỡng mộ.

Trong ngày Thủy vượng, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Thỉnh thoảng bạn nên đứng lên thư giãn và vận động chứ đừng ngồi một chỗ quá lâu.

Tuổi Sửu

Tam Hội phù trợ giúp cho công việc của người tuổi Sửu tiến triển suôn sẻ. Bạn thường tự giải quyết được những vấn đề khó khăn nhờ vào kinh nghiệm và bản lĩnh của mình. Vì thế, bạn thường được mọi người tin tưởng giao cho những công việc quan trọng.

May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Đôi bên có thể cùng trao đổi thảo luận và bắt tay hợp tác thực hiện những dự án mới ngay lập tức.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn. Bạn chớ nên dồn toàn bộ thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp hoặc thú vui mà lãng quên người thân. Hãy nhớ rằng tình cảm mới là điều đáng quý nhất.

Tuổi Dần

Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Dần có thể đạt được nhiều thành công rực rỡ trong các công việc luật sư, bác sĩ, nghệ thuật... Đầu óc thông minh khiến bạn thường nhanh chóng tìm ra cách xử lý tình huống phù hợp.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết công việc, bạn nên quan tâm hơn đến cảm xúc và suy nghĩ của mọi người xung quanh, đừng biến mình thành con người lạnh lùng, ích kỷ, lúc nào cũng làm theo nguyên tắc.

Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, chẳng bao giờ đẩy hết việc cho người ấy. Bạn hiểu rõ ràng được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng chứ chẳng phụ thuộc vào riêng mình ai.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão rất dễ gây mất lòng người khác. Cục diện Tương Hình mang tới những ảnh hưởng tiêu cực, khiến bạn trở nên quá mức kiêu ngạo và chủ quan, không muốn nghe theo ai nên dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác.

Dù có làm lãnh đạo hay không, nếu muốn góp ý với người khác, bản mệnh tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn để không gây những cảm xúc tiêu cực cho người nghe. Những lời góp ý tế nhị thường khiến mọi người dễ tiếp thu và sửa đổi hơn.

Xem tử vi trực tuyến Thủy sinh Mộc, may mắn bản mệnh có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự và tha thứ cho những lỗi lầm của bạn. Vì vậy, nếu có vấn đề gì trăn trở, bạn nên trò chuyện với người ấy chứ đừng giấu trong lòng.

Tuổi Thìn

Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Thậm chí, bạn chẳng hề có ý định chùn bước khi đối diện với thách thức. Bạn biết đây thách thức cũng là lúc mình ghi điểm trong mắt mọi người.

Tuy nhiên, con giáp này lại mắc phải cái bệnh "cả thèm chóng chán", chỉ nhiệt tình lúc đầu nên khó có thể trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng. Hãy nhớ rằng nếu muốn thành công thì làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng.

Thổ khắc Thủy cho thấy những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không nghe lọt tai lời giải thích của đối phương. Đừng để mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt vì cách hành xử của bạn.

Tuổi Tỵ

Tỷ Kiên tác động, người tuổi Tị cứng cỏi thường thích tự làm mọi việc theo ý của mình, không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người xung quanh, chính vì vậy mà nhiều khi, bạn rơi vào tình cảnh bị cô lập.

Khi mâu thuẫn giữa bạn và bạn bè, đồng nghiệp nổ ra, bạn nên dành thời gian để nghiêm túc lắng nghe quan điểm của đối phương, đừng ngang bướng giữ mãi những suy nghĩ của mình. Nếu chú ý lắng nghe, biết đâu bạn sẽ nhận ra rằng mình cũng có những điểm chưa chính xác?

Thủy khắc Hỏa cho thấy mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang dần trở nên lạnh nhạt. Nếu những khúc mắc không được tháo gỡ thì đôi bên sẽ ngày càng xa cách hơn. Đây là lúc đôi bên cần thẳng thắn hơn khi trò chuyện, trao đổi với nhau để cứu vãn tình hình.

Tuổi Ngọ

Dưới tác động của cục diện Tý Ngọ tương xung, người tuổi Ngọ trở nên nóng nảy hơn hẳn mọi ngày. Đặc biệt, bạn thường có những hành động bột phát mỗi khi không được đáp ứng mong muốn của mình.

Nếu đứng ở vị thế lãnh đạo, bản mệnh cần để ý đến những đối tượng vây quanh nịnh nọt mình. Đừng để những lời nịnh nọt khiến mình có quan điểm sai lệch về vấn đề, đưa ra những quyết định thiếu chính xác, trách nhầm người tốt.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Thu là ngày thu hoạch tốt nhưng kỵ khởi công, xuất hành, an táng. Vì vậy, bạn nên sắp xếp thực hiện những công việc phù hợp để gặp nhiều điều thuận lợi nhất có thể.

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Hại gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi Mùi. Bạn có thể vô tình đắc tội với kẻ xấu lúc nào không hay. Do đó,hãy luôn tập trung vào công việc, đừng tạo cơ hội cho kẻ xấu xen vào lợi dụng.

Bên cạnh đó, những quan điểm bất đồng khiến cho mối quan hệ giữa người tuổi này và người thân trở nên không mấy hòa hợp. Nếu thật lòng muốn giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần lắng nghe ý kiến đối phương một cách chân thành hơn.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày này, bản mệnh nên đi về phía Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.

Tuổi Thân

Kim sinh Thủy, người tuổi Thân được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà. Lúc nào người kia cũng luôn quan tâm, chăm sóc bạn, ở bên bạn những lúc khó khăn. Hãy trân trọng tình cảm mà bạn đang có được.

Cho dù đã kết hôn hay chưa, bạn cũng nên hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Bạn có thể tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn hoặc một bữa ăn ấm cúng ngay tại nhà. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn đôi bên sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với những rắc rối do cục diện Tương Phá gây ra. Ngày đầu tuần tinh thần uể oải có thể khiến bạn mắc phải những lỗi sai không đáng có.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không nên quá vô tư tin tưởng mọi người, dù đó là người bạn quen biết từ trước đi nữa, bởi điềm báo hôm nay có kẻ "ném đá giấu tay" xuất hiện. Hãy làm mọi việc bằng sức của mình, không hoàn toàn phụ thuộc vào ai.

Khi về nhà, bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy những rắc rối trong công việc, đừng giấu mọi việc trong lòng khiến tâm trạng càng thêm căng thẳng. Đây vừa là thời điểm để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, vừa là cơ hội để hai người xích lại gần nhau hơn.

Tuổi Tuất

Thổ khắc Thủy cho thấy mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không được tốt đẹp như ý muốn. Có nhiều kẻ giả tạo đang cố gắng tiếp cận bạn để nhân cơ hội lợi dụng bạn. Bạn nên giữ đầu óc tỉnh táo và lý trí, đừng vội tin lời người khác.

Trong gia đình, bạn cũng cần quan tâm và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt đối phương phải nghe theo. Bạn nên nhận ra rằng không phải lúc nào mình cũng nên là người chi phối mọi việc.

May mắn có Thực Thần ghé thăm, tình hình tài chính của bản mệnh có dấu hiệu khởi sắc, nhất là khi bạn làm nghề tự do. Công sức suốt bấy lâu được trả giá xứng đáng, khiến bạn càng có quyết tâm hơn trước.

Tuổi Hợi

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Vốn là con giáp dễ gần, bạn bạn được nhiều người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi đối diện khó khăn.

May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân ngay trong ngày này. Quý nhân sẽ giúp bạn định hướng con đường tương lai rõ ràng hơn. Những vấn đề còn tồn đọng cũng được giải quyết nhanh chóng.

Thủy vượng khuyên con giáp này cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình. Bạn không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể cho dù có đang bận tối tăm mặt mũi đi nữa. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, bạn cần đi khám chữa ngay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!