Tử vi thứ 7 (21/5/2022) của 12 con giáp: Sửu có cơ hội tăng lương thưởng, Tỵ vận tài lộc tươi sáng, Dậu có đường tiến thân trong sự nghiệp

Với sự kiên trì bền bỉ, bạn luôn nỗ lực và cố gắng hết mình dù cho có không ít khó khăn trở ngại bủa vây. Rồi những trái ngọt cuối cùng cũng sẽ xuất hiện và giúp bạn mở ra cánh cửa thành công phía trước.

Chính Ấn ở bên trợ mệnh, người tuổi Tý tự tin vào khả năng của mình, bạn đứng ra nhận những nhiệm vụ mà không phải ai cũng sẵn sàng tiếp nhận. Hãy nhân cơ hội này để khẳng định bản thân và ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên.

Ngày ngũ hành Thủy khắc Thổ, chuyện tình cảm của các cặp đôi chẳng mấy yên bình. Đôi bên vì những hiểu lầm vụn vặt mà không ngừng tranh cãi. Cả hai chẳng ai chịu nhường ai khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn trước.

Tuổi Sửu

Cục diện Sửu Tuất Tương Hình sẽ tác động không nhỏ đến tinh thần của tuổi Sửu trong ngày thứ 7 này. Bản mệnh trở nên muộn phiền lo lắng khi bị những áp lực của cuộc sống dồn nén.

May mắn có Chính Tài xuất hiện mang theo tia sáng đầy hy vọng đến cho bản mệnh. Chỉ cần bạn làm tốt công việc của mình, thì các khoản thu nhập sẽ theo đó mà tăng tiến dần thêm. Cơ hội tăng lương tăng thưởng có thể nằm ngay trong tầm tay bạn đó.

Ngày Thổ khí vượng, bạn nên quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân, đừng chủ quan kẻo bệnh tật tìm đến lúc nào chẳng hay. Với chế độ sinh hoạt thiếu lành mạnh, bạn có thể mắc các bệnh về máu huyết, bệnh về tim mạch hay đường ruột.

Tuổi Dần

Cục diện Dần Tuất Bán Hợp mang đến những ảnh hưởng khá tích cực cho người tuổi Dần. Đặc biệt là trong các mối quan hệ xã giao, bạn nhận được sự yêu mến và nể trọng của mọi người xung quanh, nhờ thế mà công việc của bạn cũng trở nên trôi chảy hơn trước khá nhiều.

Tỷ Kiên chiếu mệnh chính là lời nhắc nhở bản mệnh chớ để bản thân rơi vào cuộc chiến chia bè kết phái chốn công sở. Những rắc rối này có thể khiến cho mọi công sức của bạn suốt thời gian qua đổ sông đổ bể đó.

Chuyện tình cảm của người độc thân cũng không mấy tiến triển trong ngày ngũ hành Mộc khắc Thổ này. Giữa bạn và người ấy còn một khoảng dài ngăn cách mới có thể đến được với nhau. Hãy dành nhiều thời gian để trò chuyện và kéo gần hai trái tim lại với nhau hơn nhé.

Tuổi Mão

Xem tử vi trực tuyến Lục Hợp che chở, công việc của người tuổi Mão thêm phần suôn sẻ hanh thông hơn hẳn so với thời gian trước đó. Việc hợp tác làm ăn của bạn cũng đạt được những kết quả rất đáng mong đợi.

Kiếp Tài xuất hiện, có vẻ như có không ít kẻ xấu bụng đang muốn nhăm nhe lợi dụng và chiếm đoạt số tiền mà bạn có trong tay. Bạn phải thật tỉnh táo trước những lời đường mật, đừng để bản thân rơi vào cạm bẫy lúc nào chẳng hay.

Lại thêm ngũ hành Thổ Mộc xung khắc, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tất cả là do hai người quá cố chấp, chẳng chịu lắng nghe đối phương khiến cho tranh cãi diễn ra liên miên.

Tuổi Thìn

Chịu ảnh hưởng của cục diện Thìn Tuất Tương Xung, người tuổi Thìn khó giữ được bình tĩnh mà nảy sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp hay đối tác trong ngày thứ 7 này. Nếu đôi bên không ai chịu nhún nhường thì sẽ khiến cho tiến trình công việc gặp nhiều trở ngại hơn nữa.

May mắn có Thiên Tài ghé thăm nên con giáp này không cần phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc nữa. Vận may bất ngờ tìm đến, bạn có thể được trúng thưởng, trúng số hay thậm chí được người khác cho tặng tiền bạc nữa. Hãy nhân cơ hội này thử xem vận may của mình tới đâu nhé.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 21 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Tỵ

Được Thực Thần ghé thăm, vận trình tài lộc của người tuổi Tị trở nên sáng rõ hơn bao giờ trong khoảng thời gian này. Nhất là với những người làm nghề tự do, đây là cơ hội hiếm có để bạn kiếm tiền về đầy tay đó.

Ngoài ra, với số tiền có được trong tay, bạn cũng đừng vội tiêu xài phung phí, hãy sử dụng nó một cách hợp lý, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh đầy khó khăn này. Một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể là điều bạn cần làm ngay lúc này.

Đào hoa khởi vượng, người độc thân có cơ hội tìm được nửa kia của mình trong ngày Hỏa sinh Thổ này. Bản mệnh đừng vội từ chối những lời hẹn gặp hay lời giới thiệu mai mối của bạn bè hay người thân xung quanh, có thể bạn sẽ gặp được nhân duyên của đời mình lúc nào chẳng hay đó.

Tuổi Ngọ

Tam Hợp trợ mệnh, công việc của người tuổi Ngọ trở nên hanh thông phơi phới, chẳng có điều gì có thể cản được bước đường thăng tiến ngày càng rạng rỡ này của bạn. Bạn có thể còn ký kết được những hợp đồng vô cùng triển vọng trong khoảng thời gian này nữa.

Sự xuất hiện của Thương Quan nhắc nhở con giáp này cần phải hết sức cẩn trọng trong từng quyết định hành động của mình. Bởi chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng có thể kéo theo tất cả cơ đồ sự nghiệp mà bạn đã gây dựng bấy lâu xuống bùn đen.

Ngày Hỏa Thổ tương sinh, sau bao sóng gió, cuối cùng thì hai người cũng có thể trở về lại bên nhau. Cả hai dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Tình cảm lứa đôi nhờ thế mà ngày càng trở nên khăng khít hơn.

Tuổi Mùi

Chịu ảnh hưởng không mấy tích cực của cục diện Mùi Tuất Tương Phá, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình người tuổi Mùi vì bất hòa mâu thuẫn mà dần trở nên xa cách nhau hơn. Đôi bên chỉ vì những lời nói không suy nghĩ mà khiến cho đối phương phải chịu không ít tổn thương.

May mắn là vận trình tài lộc của con giáp này có vẻ khởi sắc hơn hẳn khi được Chính Tài độ mệnh. Cát thần chủ về tiền bạc này báo hiệu các khoản thu nhập từ công việc chính của bạn đang có xu hướng tăng tiến lên trong thời gian này. Đây là phần thưởng cho những vất vả của bạn trong suốt thời gian qua.

Tuổi Thân

Có quý nhân Tương Hội ở bên trợ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Thân dần trở nên tươi sáng hơn trước. Các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp đem đến cho bạn những mối làm ăn triển vọng, có thể mang về nguồn lợi nhuận đầy hứa hẹn.

Tuy nhiên, đừng chủ quan lơ là trong bất cứ tình huống nào, bởi Thiên Quan luôn rình rập, có thể khiến cho những nỗ lực của bạn tan thành mây khói lúc nào không hay. Lúc này điềm báo tiểu nhân vượng, bản mệnh cũng cần hết sức đề phòng kẻo bị hãm hại bất ngờ.

Chuyện tình cảm của con giáp này tiến triển hơn khá nhiều trong ngày Thổ sinh Kim này. Đôi bên dù không có nhiều thời gian bên nhau nhưng vẫn biết dành cho nhau những quan tâm ấm áp và ngọt ngào.

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp, Tam Hội độ mệnh, những khó khăn trở ngại dần được đẩy lùi, con đường tiến đến thành công của người tuổi Dậu dần trở nên sáng rõ hơn. Với quyết tâm và những nỗ lực không ngừng, con giáp này đã sớm thu được những thành quả rất đáng ngưỡng mộ.

Chính Quan soi rọi, tinh thần trách nhiệm làm việc hết mình của bạn nhận được sự ghi nhận và đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Bạn sẽ được trao thêm nhiều trọng trách hơn trong khoảng thời gian tới, hãy nắm lấy cơ hội để khẳng định mình ngay nhé.

Sức khỏe của bạn đang dần được cải thiện khá nhiều trong ngày Thổ Kim tương sinh này. Bạn quan tâm đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện mỗi ngày hơn, nhờ thế mà sức đề kháng cũng đã tăng lên đáng kể. Hãy tiếp tục phát huy tinh thần này nhé.

Tuổi Tuất

Trong ngày có Thiên Tài ghé thăm như hôm nay, người tuổi Tuất có thể đón vận may tiền bạc đến không ngờ. Nhất là với những người có nghề tay trái, bạn sẽ nhận được một khoản thu nhập không hề nhỏ trong khoảng thời gian này.

Những người làm ăn kinh doanh cũng dần nhạy bén hơn với thời cuộc, bạn bắt kịp xu hướng nên vẫn có thể thuận lợi thu tiền về tay trong thời kỳ dịch bệnh đầy khó khăn này. Chỉ cần bạn luôn vận động và thay đổi không ngừng, chắc chắn không trở ngại mà bạn không thể vượt qua.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài cửa phòng thai phụ và tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật và nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Hợi

Thiên Ấn ở bên giúp sức, người tuổi Hợi tự tin hơn vào năng lực của mình, bạn không ngần ngại thể hiện quan điểm của mình một cách vô cùng cởi mở. Những ứng biến cũng như sức sáng tạo không ngừng của bạn đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với mọi người xung quanh rồi đó.

Ngày Thủy Thổ bất dung, con giáp này chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương. Dù đôi bên có bất đồng hay hiểu lầm như thế nào, cả hai cũng nên ngồi lại và trò chuyện một cách nhẹ nhàng và thẳng thắn. Tranh cãi sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn mà thôi.

Xem ngày tốt theo Nhị thập bát tú, bản mệnh có thể làm các việc như khởi công tạo tác nhiều việc tốt như: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi hay tháo nước đào mương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!