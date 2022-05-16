Tử vi thứ 4 (18/5/2022) của 12 con giáp: Tý không nên nhẹ giả cả tin người khác, Mùi có kết quả công việc vượt mong đợi, Hợi chuyện tình cảm khá êm ấm

Tuy nhiên, bạn cũng có thể yên tâm rằng nếu mình luôn tập trung vào công việc thì sai sót sẽ được giảm bớt rất nhiều và sẽ không có những chuyện quá tồi tệ xảy ra đâu.

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý cần chuẩn bị sẵn sàng đối diện với những sự kiện không như mong muốn xảy ra vào ngày hôm nay. Làm việc gì bạn cũng cần thật cẩn thận, đừng nên nhẹ dạ cả tin.

Thiên Quan đem lại cho bạn sự nhanh nhẹn, quyết tâm, kiên định với hướng đi của mình. Tuy nhiên, điều bạn cần làm bây giờ là giữ bình tĩnh trước những biến cố, đừng để bản thân bị tác động bởi người ngoài quá nhiều.

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Tam Hợp giúp người tuổi Sửu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người. Dù đứng ở vị thế nào đi chăng nữa, bạn cũng có thể khẳng định được giá trị của bản thân và gặt hái được những thành công ấn tượng.

Tuy nhiên, người có vị thế cao thì cần tiếp xúc với nhân viên cấp dưới của mình nhiều hơn. Đừng quá độc đoán. Hãy quan tâm hơn đến họ để biết được mong muốn và nguyện vọng của họ là gì, từ đó sắp xếp công việc và nhân sự vào vị trí thích hợp.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình, cùng người nhà chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống.

Tuổi Dần

Chính Ấn cho thấy người tuổi Dần rất có tài năng, chỉ cần tập trung là bạn có thể giải quyết được nhiều vấn đề hóc búa. Tuy nhiên, đôi khi bạn lại quá dễ hài lòng với những gì mà mình đã đạt được.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ rơi vào cảnh giậm chân tại chỗ và tạo điều kiện cho kẻ khác vượt qua mình. Bạn nên lập ra những kế hoạch cụ thể hơn cho mình, không nên để mặc mọi chuyện được đến đâu hay đến đấy.

Đáng tiếc, tình cảm của con giáp này và người nhà lại không yên ổn. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng. Hãy kìm nén cơn nóng giận, đừng hành động dưới sự chi phối của cảm xúc, khiến nửa kia tổn thương.

Tuổi Mão

Hôm nay người tuổi Mão hay coi thường ý kiến của người khác, thậm chí sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm không trùng hợp với mình. Hành động này dễ dàng gây ảnh hưởng đế các mối quan hệ của bạn.

Bạn nên biết rằng mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, vì thế, bạn không nên bắt người khác nghe theo quan điểm của mình. Nếu muốn thuyết phục được mọi người, bạn cần phải trình bày rõ ràng, khách quan ý kiến của mình.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân không chịu mở lòng mình vì mãi giữ những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm. Bạn thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới vì vết thương quá khứ và lo lắng mình sẽ phải chịu tổn thương trong tương lai.

Tuổi Thìn

Hôm nay người tuổi Thìn được mọi người yêu mến và tin tưởng. Tuy nhiên, chính bạn lại thường thiếu tự tin, hoang mang trước khi đưa ra quyết định, mơ hồ vì chưa tìm ra hướng đi cho mình.

Trước khi đưa ra lựa chọn, bạn hãy xác định cho rõ điểm mạnh của mình cũng như điều mà mình mong muốn là gì, có như vậy thì bạn mới dễ đưa ra những sự lựa chọn chính xác được. Ngoài ra, bạn cũng đừng ngại xin ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nửa kia chính là hậu phương vững chắc của bạn.

Tuổi Tỵ

Kiếp Tài chi phối vận trình ngày hôm nay của người tuổi Tỵ. Bạn có thể là người mạnh mẽ, thẳng thắn, nhưng đôi khi sự thẳng thắn quá mức của bạn gây tổn thương cho người nghe, thậm chí khiến bạn gây thù chuốc oán với người khác.

Hãy suy nghĩ kĩ hơn trước khi nói hoặc làm bất cứ điều gì, nhất là khi những điều bạn thực hiện có thể gây ảnh hưởng cho người khác. Hãy chín chắn hơn trong cách cư xử để không phá hỏng các mối quan hệ.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này thường hay nổi nóng với nửa kia của mình một cách vô lý. Dù người ấy có khiến bạn không vừa ý thì bạn cũng nên bày tỏ quan điểm một cách nhẹ nhàng, bởi nóng giận sẽ đẩy vấn đề đi xa hơn nữa.

Tuổi Ngọ

Mối quan hệ tình cảm của người tuổi Ngọ dễ vướng phải rắc rối trong ngày hôm nay. Nếu còn độc thân, bạn chớ nên dễ dàng tin vào lời ngon tiếng ngọt của người khác. Hãy dành thời gian để tìm hiểu kĩ hơn về đối phương trước khi quyết định tiến xa hơn.

Nếu đã có gia đình, bản mệnh cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách giữa bản thân và mọi người xung quanh. Chớ nên đẩy mình vào tình thế “tình ngay lý gian”, tạo điều kiện cho người khác lời ra tiếng vào, tổn thương những người thân yêu nhất.

Tỷ Kiên khuyên bạn nên hòa nhập hơn với tập thể và biết cách phát huy sức mạnh của sự đoàn kết. Công việc dù có khó khăn đến mấy mà có nhiều người cùng chung sức thì cũng có thể được giải quyết thuận lợi hơn rất nhiều.

Tuổi Mùi

Thực Thần ban phúc cho những người làm nghề tự do. Bạn đã chăm chỉ suốt thời gian qua, ngay cả khi tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, vì thế mà bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng.

Có thể khoảng thời gian tới, bạn sẽ vẫn còn phải tiếp tục tối mắt tối mũi với công việc, nhưng chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ chạm tới mục tiêu mà mình đã đề ra, thậm chí kết quả lao động còn vượt quá mong đợi của bạn.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho mái ấm của mình. Bạn trân trọng tình thân vì hiểu rằng đó là thứ tình cảm vô giá mà tiền tài, địa vị chẳng thể nào đánh đổi được.

Tuổi Thân

Tam Hội giúp các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân tiến triển tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả những người lần đầu gặp gỡ, trong đó có thể sẽ có quý nhân của bạn.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn. Sau khi gây ấn tượng với lãnh đạo, bạn có cơ hội được trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng hơn giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế. Hãy tự tin nhận nhiệm vụ.

Tuổi Dậu

Bạn thường không suy nghĩ kĩ càng mà sẵn sàng tranh chấp hoặc phản kháng ngay với những người bất đồng ý kiến với mình.

Bản mệnh nên nhớ rằng dù mình tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn có những khi bạn vẫn mắc phải sai lầm. Bạn không thể là người luôn luôn đúng trong mọi trường hợp. Hãy lắng nghe ý kiến của người khác, bạn sẽ nhận ra thiếu sót của bản thân.

Ngoài ra, bản mệnh cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà bỏ lơ giờ giấc sinh hoạt khoa học hoặc những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, để đến khi phải chạy chữa thì đã muộn.

Tuổi Tuất

Hôm nay người tuổi Tuất phải đối diện với đủ chuyện phức tạp. Tuy nhiên, hãy luôn giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực dù hoàn cảnh trước mắt có rắc rối đến đâu.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt. Lúc này, bạn càng tỏ vẻ dửng dưng thì quan hệ giữa đôi bên sẽ càng trở nên xa cách. Hãy nhanh chóng tìm cách hòa giải nếu muốn giữ mối quan hệ này.

Trong ngày hôm nay, nếu cần phải xuất hành đi xa, bạn nên đi theo những hướng tốt để gặt hái được nhiều may mắn và dễ dàng thành công hơn. Hướng xuất hành tốt hôm nay là Tây Nam để gặp Hỷ thần và Tài thần.

Tuổi Hợi

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm. Bạn luôn dành cho nửa kia sự tôn trọng và luôn thảo luận mọi chuyện với người ấy, bất kể việc lớn hay việc nhỏ.

Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng. Bản mệnh nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, bởi rất có thể bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình ở đó. Hãy mở lòng mình để có thể đón nhận hạnh phúc.

Trên phương diện sự nghiệp, Chính Quan cho thấy bạn có cơ hội được cất nhắc lên một vị trí phù hợp hơn với năng lực của mình. Đừng ngại khó khăn và vất vả, năng lực của bạn vẫn còn có thể giúp bạn vươn xa hơn thế nữa.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!