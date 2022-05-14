Tử vi thứ 2 (16/5/2022) của 12 con giáp: Sửu có Thần Tài soi sáng kiếm được khoản tiền kha khá, Ngọ được gia đình giúp đỡ chuyện tình cảm, Dậu có Tam Thần hỗ trợ nâng cao vị thế công việc

Bạn hiểu rằng thử thách xuất hiện cũng chính là thời điểm để mình phát huy thế mạnh, vì vậy, dù lãnh đạo có giao cho những công việc hóc búa đi nữa, bạn cũng không có ý định trốn tránh. Bên cạnh đó, đồng nghiệp xung quanh cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Theo tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thậm chí trong ngày hôm nay, bạn còn có thể tìm ra hướng đi mới trong những công việc quen thuộc, nhờ vậy đạt được hiệu suất và chất lượng cao hơn hẳn.

Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, gia đình bạn đang tồn tại một vài khúc mắc. Hai bên cần phải thẳng thắn trò chuyện, trao đổi với nhau, không nên giữ mọi chuyện trong lòng hoặc nói bóng nói gió, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Sửu có thể kiếm được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá nhờ các công việc phụ của mình. Nếu đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua thì đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả.

Một số người có thể phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình. Bạn cần có cách sử dụng số tiền ấy hợp lý, tốt nhất là đầu tư hoặc gửi tiết kiệm, chớ tiêu xài hoang phí kẻo của thiên rồi cũng trả địa.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Đừng quá bận rộn với công việc mà lờ đi cảm xúc và suy nghĩ của người ấy, cũng như không quan tâm đến các công việc nhà.

Tuổi Dần

Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Dần dễ rơi vào cảnh mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Đôi bên cần phải bình tĩnh trò chuyện, trao đổi với nhau thì mới có thể cùng đi đến quyết định cuối cùng.

Bạn có thể là một người rất mạnh mẽ, quyết đoán, song trước khi bắt tay vào công việc gì, bạn cũng nên lắng nghe quan điểm của mọi người trước. Đừng biến mình thành một kẻ mù quáng, cuối cùng tự đâm đầu vào rắc rối.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Kiến là ngày tốt để làm hầu hết mọi việc. Vì vậy, bạn nên sắp xếp các công việc cho phù hợp để quá trình thực hiện gặp nhiều may mắn.

Tuổi Mão

Mối quan hệ giữa người tuổi Mão và con cái đang ngày càng trở nên căng thẳng. Bạn có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái bướng bỉnh, không biết nghe lời, nhưng chính bạn cũng không hề dành thời gian để lắng nghe con cái.

Bên cạnh đó, bạn và người ấy cũng có thể tranh cãi vì những ý kiến bất đồng. Nếu cứ một mực giữ suy nghĩ của mình, không chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì vấn đề sẽ chẳng thể nào được giải quyết. Hai người đều cần hạ cái tôi của mình xuống.

Trên phương diện sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 16 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Thìn

Hôm nay, người tuổi Thìn cần phải cảnh giác trước nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại. Hãy luôn cẩn thận trong từng đường đi nước bước, không hành xử theo cảm tính.

Đặc biệt, đừng để những lời nói trong cơn nóng giận của mình trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, đẩy bản thân vướng vào những rắc rối lớn hơn. Hãy học cách suy nghĩ tích cực, bởi bạn là con giáp được thần phật che chở, mọi khó khăn rồi sẽ qua.

Trong chuyện tình cảm, những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn chưa bước ra khỏi cái bóng của cuộc tình cũ nên luôn giữ những suy nghĩ tiêu cực về tình yêu.

Tuổi Tỵ

Thương Quan báo hiệu một ngày chẳng hề may mắn đối với người tuổi Tỵ. Bạn dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với cấp trên. Nếu không có cách giải quyết khéo léo thì quan hệ đôi bên rất dễ trở nên căng thẳng, công việc trở nên bế tắc.

Một số người gặp khó khăn trong công việc đừng vội nghĩ đến việc bỏ cuộc, bởi bỏ cuộc thì mọi công lao của bạn sẽ đổ sông đổ bể. Hãy nghĩ rằng khó khăn cũng chính là dịp để mình rèn luyện bản thân, trở thành một con người tài giỏi và bản lĩnh hơn.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau. Khi gặp phải bế tắc, bạn có thể chia sẻ với người ấy để đôi bên có thể chung sức vượt qua sóng gió.

Tuổi Ngọ

Hôm nay, người tuổi Ngọ vốn tài giỏi và nhanh trí nhưng lại không thể giữ được sự điềm tĩnh của mình. Thậm chí, sự nóng nảy khiến bạn sẵn sàng tranh cãi hoặc gây gổ với người có ý kiến bất đồng với mình.

Đây cũng là lý do khiến bạn dễ dàng mất kiên nhẫn nếu phải giải quyết những công việc khó khăn, cần sự tỉ mỉ. Bạn cần phải chấn chỉnh lại tinh thần cho mình, không nên bỏ dở công việc giữa chừng nếu muốn gặt hái thành công.

Trong chuyện tình cảm, bạn luôn dành sự quan tâm và tôn trọng đến những thành viên lớn tuổi trong gia đình mình nên cũng được mọi người yêu mến và giúp đỡ. Hôm nay, bạn có thể nhờ những người giàu kinh nghiệm định hướng tương lai giúp mình.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cần phải chú ý, trong ngày hôm nay bạn chớ nên quá mức tự tin, vì như vậy sẽ dễ rơi vào trạng thái chủ quan, lơ là. Lắng nghe lời khuyên của người khác sẽ giúp bạn tránh khỏi nhiều rắc rối.

Trong giao tiếp, con giáp này cũng cần đặc biệt chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là những ai thiện chí với mình. Khi góp ý với ai, bạn nên dùng những từ ngữ nhẹ nhàng, uyển chuyển, dễ tiếp thu.

Hôm nay bạn chớ nên cố chấp với suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác. Đôi khi, thay đổi góc độ đánh giá vấn đề sẽ giúp bạn tìm ra hướng giải quyết công việc đơn giản hơn.

Tuổi Thân

Hôm nay người tuổi Thân rất vượng đào hoa. Trong tập thể, bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới nhờ cách nói chuyện có duyên của mình. Những ai còn độc thân có thể nhân cơ hội này để tìm ra người phù hợp.

Tuy nhiên, người đã lập gia đình nên chủ động giữ khoảng cách với người khác giới. Đừng để thói ham vui nhất thời khiến những người trong gia đình phải chịu tổn thương, còn chính bản thân mình lại mang tai tiếng, ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Ngày 16 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Dậu

Hôm nay người tuổi Dậu dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh nhờ vốn hiểu biết phong phú. Cục diện Tam Hợp như hỗ trợ, thúc đẩy để có thể khẳng định được vị thế của mình.

Tuy nhiên, con giáp này cũng không nên quá hiếu thắng trong mọi vấn đề. Trước khi bắt tay vào giải quyết việc gì, bạn nên suy tính trước sau kĩ càng, đánh giá đúng năng lực bản thân cũng như tình hình thực tế trước mắt.

Chuyện tình cảm của con giáp này phát triển tốt đẹp và ổn định. Trải qua trò chuyện, trao đổi thường xuyên, bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Tuổi Tuất

Hôm nay, người tuổi Tuất phải nhận lấy nhiều phản ứng tiêu cực của mọi người vì cách diễn đạt không khéo léo. Dù bạn là người có quyền có thể đi chăng nữa cũng không thể thích gì nói nấy, gây tổn thương cho người nghe.

Với người làm công ăn lương, nếu gặp phải trở ngại và nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết, bạn đừng ngại xin sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm xung quanh. Đừng che giấu những điều mà mình chưa biết rõ.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ Thần và Nam để gặp Tài Thần, giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn.

Tuổi Hợi

Chính Ấn đem lại cho người tuổi Hợi cơ hội khẳng định bản thân. Bạn có cách giải quyết mọi rắc rối rất khéo léo nhờ vào vốn tri thức sẵn có và kinh nghiệm của mình.

Tuy nhiên, bạn nên đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho sự nghiệp của mình, đừng vội bằng lòng với thực tại. Bạn có tiềm năng vươn cao, vươn xa hơn rất nhiều trong tương lai, vì thế hãy luôn cố gắng nhé.

Chuyện tình cảm của bản mệnh và nửa kia không được yên bình. Hãy lắng nghe đối phương giải thích trước khi đưa ra bất cứ lời phán xét nào. Có thể tất cả những gì bạn nghĩ là đúng lại chỉ là hiểu lầm mà thôi.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!