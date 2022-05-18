Tử vi thứ 6 (20/5/2022) của 12 con giáp: TÝ nhận thử thách công việc phải giải quyết trong ngày, MÃO được một người thân thiết phụ trợ công việc, THÂN có cơ hội kết nối với người cũ

Những thách thức có thể tốt hoặc xấu, phụ thuộc vào cách con giáp tuổi Tý giải quyết chúng tích cực hay bị động chứ không hoàn toàn là do ngoại cảnh hay Tỷ Kiên gây ra. Trong mọi tình huống của ngày hôm nay, hãy luôn là một người có tinh thần quyết liệt và chủ động nhé.

Dự báo có nhiều việc xảy ra không như ý muốn, hay kế hoạch mà bạn đã đề ra. Do đó, ngay từ đầu khi làm gì bản mệnh phải lưu ý là có biện pháp đề phòng khi cần, đừng nên chủ quan bạn nhé.

Ngũ hành tương sinh dự báo tình hình sức khỏe của bản mệnh đang được cải thiện rõ rệt, nhiều người ốm bệnh lâu năm may mắn tìm được bác sĩ có tâm chữa trị, nhờ đó mà bệnh tình thuyên giảm.

Tuổi Sửu

Tam Hợp nhắc nhở con giáp tuổi Sửu nên dành thời gian để chăm sóc cho tình yêu hiện tại. Một chuyến đi ngắn có thể giúp ích đáng kể trong mối quan hệ giữa hai người. Với những người đang độc thân, bạn có thể nhận được lời ngỏ ý của một nhân vật đầy bất ngờ nào đó.

Nếu người tuổi Sửu cảm thấy ngộp thở trước rất nhiều các chi tiết vụn vặt, bất lợi mà Thiên Quan đưa tới trong ngày thứ 6 thì hãy cố gắng để xem xét chúng, nhìn nhận chúng ở những góc độ khác nhau. Sự quá tải có thể làm bạn mệt, vậy thì hãy cho mình được nghỉ ngơi nhé.

Kim - Thổ tương sinh dự báo có người hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Có thể có người còn nhiệt tình chỉ cho bạn con đường lắm ăn đúng hướng để cải thiện thu nhập trong tương lai.

Tuổi Dần

Thương Quan dự báo dự đoán của con giáp tuổi Dần có thể sai trong ngày thứ 6 này. Có đôi khi, một số thứ tưởng chừng như rất đơn giản hóa ra lại tương đối phức tạp. Vì thế bạn hãy hết sức thận trọng, đừng vội vàng mà hấp tấp, bạn sẽ mắc sai lầm khó cứu vãn.

Ngũ hành xung khắc cho thấy bản mệnh đang có một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó. Nhưng hãy tin rằng nỗi sợ hãi và những điều kỳ vọng có thể tạo ra động lực hơn bất cứ điều gì khác đấy, thử mà xem.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú 20/5/2022 là ngày Nguyệt kỵ. Dân gian thường gọi là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu.

Tuổi Mão

Lục Xung vừa đánh dấu bởi những bất lợi trong đời sống hôn nhân của con giáp tuổi Mùi, thế nhưng đừng quá lo nghĩ, đã đến lúc bạn cần thận trọng khi giao tiếp với bạn đời. Nên có sự rõ ràng trong suy nghĩ và bày tỏ cảm xúc thật với một nửa, thay vì nói những lời không thật lòng.

Nhờ Thực Thần mà tinh thần của tuổi Mão khá lạc quan, vui vẻ. Có thể có ai đó gần gũi, thân thiết cần đến sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn, nhưng họ có thể chưa sẵn sàng để mở lời. Nếu bạn cảm nhận được mong muốn đó thì hãy giúp đỡ họ một cách chủ động nhé, họ sẽ rất biết ơn bạn đấy.

Kim - Mộc xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình tài chính của bản mệnh, thậm chí dù bạn đang gặp khó khăn vẫn phải tìm cách để hỗ trợ cho người khác. Đừng lo lắng quá, bạn sẽ sớm tìm được cách xử lý phù hợp sớm thôi.

Tuổi Thìn

Nhờ có Lục Hợp mà người tuổi Thìn rất biết lấy lòng mọi người thế nhưng đừng vì thế mà hứa suông nhé. Mong muốn giúp đỡ người khác là một điều tốt, nhưng sẽ rất tệ nếu làm không được đến nơi đến chốn.

Ngày có Chính Quan, con giáp tuổi Thìn có thể thách thức chính mình với những mục tiêu mới, những đỉnh cao mới, nhưng khi nói về những thành công của bản thân thì hãy khiêm tốn thôi. Đừng khoe khoang và gây ấn tượng xấu cho mọi người nhé.

Ngũ hành tương sinh là cơ hội để bạn và một nửa của mình cải thiện chuyện tình cảm. Nếu có chuyện gì căng thẳng, bạn đừng giấu trong lòng mà hãy tâm sự với người ấy, điều đó sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Tuổi Tỵ

Tam Hợp giúp người tuổi Tị trở nên thu hút hơn, đặc biệt là đối với người khác giới. Bản mệnh đã có sẵn những nét quyến rũ riêng, giúp sức hút của bạn tỏa ra thật tự nhiên mà không cần dựa vào bất kỳ loại mỹ phẩm nào cả.

Ngày có Chính Tài ghé thăm hỗ trợ cho con giáp tuổi Tỵ có cách nhìn nhận về tiền bạc khôn ngoan hơn. Nhiều người tập trung cải thiện thu nhập và cũng không ngừng học hỏi từ những người có nhiều kinh nghiệm.

Kim - Hỏa xung khắc dự báo sức khỏe của bản mệnh giảm sút, nhất là những ai đang có sức đề kháng kém nên thận trọng tránh xa những nguồn dễ gây bệnh. Bạn cũng nên ăn uống nhiều rau, củ, quả hơn, duy trì thói quen ngủ sớm để cải thiện sức khỏe của mình đi nhé.

Tuổi Ngọ

Con giáp tuổi Ngọ có cơ hội phát tài nhanh, trúng thưởng trong ngày Thiên Tài xuất hiện. Dù tiền bạc gia tăng nhưng vẫn giữ lối sống khiêm tốn như cũ, đừng vội vàng tiêu hoang bạn nhé.

Kim - Hỏa xung khắc dự báo rắc rối liên quan tới chuyện tình cảm của con giáp tuổi Ngọ trong thời gian này. Có dấu hiệu cho thấy tình trạng xa cách có thể gặp phải ở các cặp đôi đã kết hôn và kéo theo những hệ lụy đáng buồn khác.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 20 âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Mùi

Thiên Quan nhắc nhở con giáp tuổi Mùi chớ chủ quan một cách mù quáng. Đây là ngày mà bạn nên kiểm tra kỹ năng của các nhân sự liên quan đến mình, điều đó hết sức quan trọng, đặc biệt là trong các công việc nhóm, tập thể. Trong bất cứ tình huống nào, hãy luôn luôn là một người chủ động và tích cực nhé.

Ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều thời gian hơn để chăm sóc chuyện tình cảm hiện tại, người độc thân vui vẻ mở lòng làm quen mọi người và các cặp đôi hào hứng cùng nhau thảo luận tìm ra cách giải quyết vấn đề mà gia đình mình đang gặp phải.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và cửa phòng. Do đó, không nên di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa độc lỗ, đóng đinh những đồ vật này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Thân

Tam Hội là cơ hội để người tuổi Thân kết nối lại những mối quan hệ cũ. Hãy gọi cho ai đó mà đã lâu bạn không tương tác nhé. Cuộc trò chuyện bất ngờ và thú vị với họ sẽ đem đến cho bạn nhiều kỷ niệm và những ấn tượng mới mẻ, tích cực về đối phương đấy.

Chính Ấn khuyến khích tuổi Thân nên đặt bản thân lên vị trí đầu tiên, hãy dừng việc lập kế hoạch cho những người khác và làm mình mất thời gian. Mỗi người có một công việc và ai cũng phải tôn trọng điều đó.

Kim khí vượng khuyên bản mệnh nên dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi khi mà thể lực của bạn không được đảm bảo. Bạn rất nhanh mệt mỏi, đuối sức, không nên làm gì quá sức.

Tuổi Dậu

Thiên Ấn giúp cho bạn trở nên nổi bật hơn, sự khôn ngoan đến từ việc hiểu rõ những giới hạn của mình, vậy thì hãy làm sáng tỏ điều đó với mọi người xung quanh ngày hôm nay nhé con giáp tuổi Dậu. Đừng cố thể hiện bản thân một cách hoàn hảo và rồi làm khó chính mình

Dậu Dậu Tự hình khiến bản mệnh hay suy nghĩ không đâu. Đây là lúc để xắn tay áo vào sắp xếp, dọn dẹp lại nhà cửa và đưa mọi thứ vào trật tự vốn có của nó. Đây cũng là thời gian để bạn sắp xếp lại những cảm xúc của mình theo hướng tích cực hơn đấy.

Dậu Dậu Tự hình khiến bản mệnh hay suy nghĩ không đâu. Đây là lúc để xắn tay áo vào sắp xếp, dọn dẹp lại nhà cửa và đưa mọi thứ vào trật tự vốn có của nó. Đây cũng là thời gian để bạn sắp xếp lại những cảm xúc của mình theo hướng tích cực hơn đấy.

Tuổi Tuất

Dậu Tuất Tương Hại khuyên người tuổi Tuất tốt nhất là tránh để bản thân rơi vào những mâu thuẫn không phải liên quan đến mình. Ai đó đang cố gắng kéo bạn vào những phiền toái không phải của bạn và làm bạn mất thời gian đấy.

Chính Quan mở ra cho tuổi Tuất chân trời mới nhưng cũng là khi bạn cần phải hiểu một điều rằng bạn không thể nào biết tất cả mọi thứ trước khi bạn bắt tay vào hành động. Vậy thì hãy sẵn sàng cho sự khởi động và thực hiện công việc nhé. Sự chần chờ sẽ đánh mất cơ hội của bạn.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh khá tốt, nhiều người đạt được cân nặng như ý, bạn duy trì được thể lực dẻo dai nhờ việc kiên trì tập luyện. Thậm chí trong thời kỳ dịch bệnh bạn vẫn có được sức đề kháng rất tốt.

Tuổi Hợi

Kiếp Tài xuất hiện dự báo một mối quan hệ nào đó vô cùng quan trọng nào đó của tuổi Hợi sẽ đứng trước một thay đổi đáng kể ngày hôm nay, hãy sẵn sàng cho điều đó. Trong mọi tình huống, hãy luôn luôn sống thật với chính mình và với cảm xúc mà bạn có nhé.

Ngũ hành tương sinh dự báo tin vui liên quan đến chuyện tình cảm. Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới, song bạn nên dành thời gian tiếp tục tìm hiểu. Những cặp đôi có thể có chuyến đi ngắn ngày ý nghĩa bên nhau để cải thiện đời sống vợ chồng.

Theo Lịch Vạn Niên, ngày thứ 6 này đi đâu bản mệnh nên ưu tiên hướng Hỷ thần: Hướng Đông Nam, hoặc hướng Tài thần: Hướng Tây, hạn chế chọn hướng Hắc thần: Hướng Tây Nam.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.